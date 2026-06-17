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Česko jako čtrnáctá nejbohatší země EU

redakce
Včera

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Česká ekonomika
Autor: Shutterstock
Z pohledu ekonomické úrovně počítané jako podíl HDP na obyvatele, dosáhl ČR v loňském roce 14. místa v rámci EU. S výsledkem 92 % unijního průměru předstihla nejenom všechny „nové“ členy včetně dříve konkurenčního Slovinska, ale i Portugalsko a Řecko. Aktuálně jsme dokonce na úrovni Španělska.

Česko sice pomalu roste, a navíc jí přibývá obyvatel, nicméně výsledek je to stále ještě docela solidní. Zvlášť ve srovnání se Slovenskem, které se sice může pochlubit nejvyšší intenzitou výroby aut, avšak je zároveň čtvrtou nejslabší zemí Unie. Slovensko tak má o 20 % nižší HDP na obyvatele než ČR.

Porovnání kupní síly

HDP na obyvatele je sice univerzální měřítko, avšak pro porovnání kupní síly se dají najít i lepší. Jeden z nich – spotřebu na obyvatele podle parity kupní síly – zveřejnil Eurostat právě dnes. Ukazuje, na jaké úrovni je spotřeba domácností v porovnání s průměrem EU.

Tuzemské domácnosti jsou z pohledu spotřeby až na 20. místě v EU. Máme tedy vyšší HDP dalších 12 zemí, ale z pohledu spotřeby jsme na tom hůře. Realizovaná kupní síla tuzemských domácností je tedy zjednodušeně řečeno nižší, než by odpovídalo ekonomické síle země,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

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A kde je největší rozdíl? Je zajímavé, jak moc Češi utratí za alkohol a tabák, zatímco výrazně méně za oblečení a obuv. Podstatně méně také utrácí za dopravu a mnohem méně nakupují auta, než by odpovídalo evropskému průměru. Neomezují se naproti tomu nijak výrazně oproti průměru v případě utrácení za volný čas a dovolené.

Vyčníváme naproti tomu v investicích do bydlení, kam dáváme o 10 % více než by odpovídalo evropskému průměru. A zapomenout nemůžeme ani na to, že stále nadprůměrně šetříme,“ dodává Dufek s tím, že už od covidu je míra úspor v ČR vysoká a ani návrat do „normálu“ ji příliš nezměnil.

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Srovnání s Německem

A jak jsme na tom ve srovnání s Německem? Z pohledu HDP jsme 20 % pod jeho úrovní. Ještě před deseti lety jsme byly 30 % pod německou úrovní.

I když celkově jsme se nikam moc za posledních deset let neposunuli (z 89 % na 92 % průměru EU), k Německu máme ‚díky‘ jeho slabému výkonu mnohem blíže. Je tak vidět, že konvergence nemusí vždy znamenat jen dohánění těch rychlejších – někdy jde i o sbližování směrem dolů,“ uzavírá Dufek.

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redakce

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