Česko katapultoval na špičku M&A trhu ve střední Evropě prodej Zentivy

Jana Chuchvalcová
Včera

akvizice, fúze, spolupráce
Autor: Shutterstock
Počet i objem transakcí na trhu fúzí a akvizic (M&A) ve třetím čtvrtletí meziročně stoupl. Na území Česka či se zapojením ČR se uskutečnilo 23 transakcí za téměř pět miliard eur (téměř 122 miliard korun, zatímco před rokem to bylo 16 transakcí za 53 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). Za výrazným meziročním nárůstem objemu stojí především akvizice společnosti Zentiva Group americkou investiční společností GTCR, jak vyplývá to ze statistik společnosti TPA.

Prodej české farmaceutické společnosti Zentiva, která působí ve více než 30 zemích světa, byl zároveň ve třetím čtvrtletí největší transakcí i v celém středoevropském regionu. Dosud firmu vlastnila firma Advent International. „Hodnota transakce činila zhruba 4,1 miliardy eur, což představuje výrazné zhodnocení oproti ceně 1,9 miliardy eur, kterou Advent za Zentivu zaplatil v roce 2018,“ uvádí partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč s tím, že dokončení prodeje se očekává příští rok po schválení regulačními orgány.

Druhou nejvýznamnější zveřejněnou transakcí byla akvizice 51% podílu ve společnosti Synthesia Nitrocellulose zbrojařskou skupinou Colt CZ, která koupila podíl od Kaprain Group. Zbývajících 49 % plánuje Colt získat v letech 2028 až 2032. Stane se tak na základě již sjednaného mechanismu opce s pevně stanovenou valuací. Synthesia Nitrocellulose patří k největším evropským výrobcům takzvané energetické nitrocelulózy, která je základní surovinou pro výrobu střelného prachu a zásadní složkou pro produkci různých druhů munice.

Pokles transakcí ve střední a východní Evropě

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) TPA registruje meziroční pokles počtu transakcí o 27 % na 179.

Na druhou stranu objem transakcí stoupl, mimo jiné právě díky prodeji Zentiva Group, a to meziročně na 7,42 miliardy eur (zhruba 181 miliard korun) z loňských 5,51 miliardy eur (zhruba 134 miliard korun). Nejvíce transakcí bylo zaznamenáno opět v Polsku, zatímco zemí s největším objemem se stala Česká republika.

Situace na trhu fúzí a akvizic je podle Hlaváče nadále ovlivněna vysokou mírou nejistoty, která pramení z pokračujícího konfliktu na Ukrajině. Na situaci má také vliv nestabilní globální bezpečnostní situace a geopolitické napětí.

Opatrný výhled

Výhled na zbytek roku zůstává opatrný, přesto však nelze vyloučit oživení v atraktivních segmentech,“ říká Hlaváč a dodává, že investoři se dlouhodobě orientují na sektory, jako jsou software, automatizace, digitalizace, robotizace a telekomunikace. Atraktivní je do budoucna také energetika, zdravotnictví a infrastruktura, stabilní zájem zůstává o výrobu unikátních produktů.

Ve srovnání se druhým čtvrtletím letošního roku klesl v celém regionu počet transakcí o 52, přičemž se jejich objem zvýšil z 6,07 miliardy eur ve druhém čtvrtletí. V Česku počet transakcí mezičtvrtletně klesl o tři, naopak objem mezikvartálně stoupl o 4,78 miliardy eur z 214 milionů eur na téměř pět miliard eur.

Jana Chuchvalcová

