Česko vládne evropské nezaměstnanosti. Ale je to opravdu důvod k oslavě?

Autor: Shutterstock
Jestli se česká ekonomika něčím může chlubit, je to rekordně nízká nezaměstnanost. Podle Eurostatu drží Česko pozici evropské jedničky prakticky nepřetržitě posledních deset let – naposledy v dubnu na úrovni 3,1 %. I registrovaná míra nezaměstnanosti, přes mírný nárůst na 4,9 %, zůstává velmi nízká. Jenže čím déle se na toto číslo díváte, tím méně se vám líbí. Nejnižší nezaměstnanost v Evropě totiž zakrývá nepříjemnou pravdu: čeští pracovníci mění práci neradi. A to může být v éře umělé inteligence a stárnoucí populace velmi drahá slabost.

Ponechme nyní stranou klasickou odvrácenou stranu nízké nezaměstnanosti – firmám chybějí lidé a mzdy v řadě odvětví rostou rychleji než produktivita. To sice vytváří nepříjemné prostředí pro podniky závislé na levné pracovní síle, ale z dlouhodobého pohledu to nutně špatně není. Skutečný problém leží jinde. Setrvale nízká nezaměstnanost lakuje český pracovní trh na růžovo a vytváří dojem flexibility a efektivního fungování. To je bohužel omyl.

Nezaměstnanost klame obraz trhu práce

Data Eurostatu to dokládají jednoznačně. Pravděpodobnost, že zaměstnaný Čech v daném čtvrtletí změní zaměstnavatele, činí pouhé jedno procento – srovnatelně s Bulharskem, Řeckem nebo Rumunskem, a přibližně pětina toho, co v Dánsku či Nizozemsku. Česko tak patří k evropskému chvostu v dobrovolné pracovní mobilitě, a to napříč věkovými skupinami. 

Zvláště varovný je přitom pohled na pracovníky nad 55 let, jejichž podíl na trhu práce bude v příštích dekádách výrazně narůstat: pravděpodobnost dobrovolné změny zaměstnání u nich klesá na necelých 0,5 %. Mladí do 24 let sice mění práci relativně častěji, ale i oni zůstávají pod evropským průměrem.

Čeští zaměstnanci tedy práci nemění dobrovolně – zpravidla ji změní až tehdy, kdy ji ztratí, a pak si rychle najdou místo ve stejném oboru a na stejném místě. Alespoň pokud jim není přes 55 let. Napjatý trh práce tuto strukturální slabost pouze maskuje. Lidé ze zaměstnání sice trvale nevypadávají, ale také se příliš nepohybují tam, kde by ekonomika jejich schopnosti potřebovala nejvíce. 

Nízká mobilita není statistická kuriozita – má reálné ekonomické důsledky. Pomalý přesun pracovní síly do produktivnějších odvětví brzdí efektivní alokaci jednoho z klíčových výrobních faktorů.

Slabina Česka v době AI a stárnutí

Tento handicap výrazně snižuje připravenost Česka na dva velké nastupující megatrendy: stárnutí populace a nástup umělé inteligence. Se stárnoucí společností budou zaměstnavatelé stále více odkázáni na rekvalifikované starší pracovníky, které dosud spíše přehlíželi.

Pravděpodobnost změny zaměstnavatele

Autor: Eurostat, ČSOB

A nástup AI sice přináší více otázek než odpovědí, ale jedna věc se zdá být jasná: řada profesí, zejména v sektoru služeb, bude výrazně předefinována nebo zcela zanikne, aby na jejich místě vznikly profese jiné. Zaparkovat na jedné pozici natrvalo prostě nebude možné.

Autorem komentáře je hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš

Krátce

  • 15. 5.  MPO a NRB podpoří rodinné podniky

    Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo společně s Národní rozvojovou bankou speciální zvýhodnění určené rodinným podnikům v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OPTAK. Z programu Expanze úvěry OPTAK lze malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců poskytnout bezúročné investiční úvěry od jednoho do sto milionů korun s odkladem splácení až tři roky od uzavření úvěrové smlouvy.

    Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 tisíc až 120 milionů korun s odkladem splácení až čtyři roky, doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru ve výši až 10 % z vyčerpané částky úvěru, maximálně však pět milionů korun.

    Žádosti rodinných podniků o tuto podporu začne Národní rozvojová banka přijímat 15. června 2026. Program Expanze úvěry OPTAK bude otevřený pro přijímání žádostí do 30. června 2029, nebo do vyčerpání celkové alokace, která činí 5,1 miliardy korun.

  • 14. 5.  Nezaměstnanost pod pětkou

    Nezaměstnanost se v průběhu dubna sice snížila, ale ne tak moc, jak se čekalo. Náběh sezónních prací a brigád mívá obvykle přece jen větší sílu, než tomu bylo tentokrát. Míra nezaměstnanosti totiž poklesla pouze o jednu desetinu procentního bodu na 4,9 % a byla tak o 0,7 procentního bodu vyšší než před rokem.

  • 11. 5.  Silný růst maloobchodu, stabilní u služeb

    Březnové výsledky maloobchodu překvapují svou silou, protože kromě toho, že v březnu meziročně výrazně vzrostly tržby obchodníků o 4,9 %, zvýšily se i vůči únorovým hodnotám o 1,2 %. Tržby rostly ve všech segmentech obchodů s výjimkou prodeje oblečení a obuvi. Faktický boom opět zažívaly internetové obchody, které už expandují napříč všemi tržními segmenty za podpory rozšiřující sítě výdejních boxů. „Březnová čísla potvrzují očekávání, že ekonomiku táhne domácí spotřeba podporovaná růstem reálných příjmů domácností,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Situace ve službách se nijak zvlášť nemění. Jejich tempo je na rozdíl od maloobchodu stále spíše umírněné. Nahoru je táhnou primárně profesní a technické služby, zatímco třeba HORECA více méně přešlapuje na místě. S ohledem na sílící cestovní ruch je zde docela zajímavý kontrast. Na jedné straně bylo více turistů, kteří zde strávili i více času, na straně druhé reálné tržby firem v ubytovacích službách meziročně poklesly.

    Ekonomiku v prvním kvartále táhla spotřeba domácností na straně poptávky, služby obchodů na straně nabídky. Tento mix nejspíš přetrvá po celý letošní rok, protože navzdory rizikům přicházejícím z Perského zálivu se asi nedá čekat nijak výrazná inflační vlna,“ uzavírá Dufek.

