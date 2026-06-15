Český výrobce obalových řešení OTK printing & packaging má nového šéfa

Žďárecký přichází jako zkušený vrcholový manažer s téměř dvacetiletou praxí v řízení významných českých firem. Ve své kariéře zastával řadu klíčových vedoucích pozic, mimo jiné působil jako generální ředitel a předseda představenstva ve společnosti Pojišťovna Slavia či jako šéf České zbrojovky.
Jeho profesní specializace zahrnuje zejména řízení změn a transformaci firem, restrukturalizace, zvyšování efektivity a produktivity, tvorbu a implementaci strategií, rozvoj nových produktů a obchodních aktivit a optimalizaci nákladů. Významně se podílel na budování distribučních sítí i nastavování moderních řídicích a reportingových systémů. Jeho úkolem na nové pozic bude posílit pozici firmy na trhu, podpořit inovace a dále rozvíjet její obchodní i výrobní kapacity.