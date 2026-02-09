CFOtrends  »  Čeští CFO řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI

Čeští CFO řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI

redakce
Včera

AI, umělá inteligence
Autor: Shutterstock
Český IT trh čelí jednomu z největších problémů posledních let – dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných specialistů. Přestože v roce 2022 bylo v IT službách v Česku zaměstnáno okolo 136 tisíc osob, což představuje 70 % všech pracovníků v tomto odvětví, firmy zoufale hledají nové talenty. A právě v tomto bodě přichází na scénu umělá inteligence.

V zahraničí se již nyní diskutuje o tom, zda by umělá inteligence mohla nahradit chybějící IT specialisty. Nástroje založené na AI, jako jsou automatizované systémy pro vývoj kódu nebo AI asistenti pro technickou podporu, jsou na vzestupu. Firmy jako Microsoft a Google investují miliardy do vývoje nástrojů, které dokážou automatizovat složité IT procesy.

AI může pomoci, má to ale háček

Na trhu práce chybí řada specialistů, což není problémem dneška, ale důsledek dlouhodobého vývoje. Firmy potřebují zkušené IT odborníky, což je oblast, kterou v minulosti školství nepodpořilo s dostatečným předstihem. Zatímco v IT působí velké množství lidí, často jim chybí zkušenosti a hluboká znalost složitých technologií, které firmy potřebují pro své klienty. A to je i to, co umělá inteligence zatím neumí.

Lidský faktor je stále klíčový, protože AI se stává spíše nástrojem pro usnadnění a zrychlení práce specialistů. Zda se AI časem stane schopnou řešit problémy komplexně, kreativně a efektivně ukáže až budoucnost,“ říká CEO společnosti Brilo Tomáš Kocifaj a upozorňuje, že nedostatek kvalifikovaných odborníků má své kořeny v nedostatečné přípravě ve vzdělávacím systému a absenci zaměření na praktické zkušenosti.

AI sice dokáže řešit jednoduchá technická zadání, automatizovat rutinní úkoly a dokonce vytvářet kód, seniorním expertům však spíše umožní pracovat efektivněji a soustředit se na komplexní problémy. Firmy se proto zabývají otázkou práce s juniorními pozicemi. Tam je třeba změnit přístup a způsob, jakým je firmy rozvíjejí, protože AI do jisté míry nahrazuje typické úkoly pro juniorní role.

Různorodé trendy v IT

Jedním z nejvýraznějších trendů je tzv. body leasing, tedy flexibilní formy najímání IT specialistů na projekty podle aktuálních potřeb. Říkáte si, proč a jaké to má vlastně výhody? Protože to firmám umožňuje reagovat na rychle se měnící poptávku po IT službách a zároveň získat přístup ke zkušeným odborníkům bez nutnosti jejich trvalého zaměstnání.

Druhý trendem je využívání AI pro zvýšení efektivity firemních procesů. I když umělá inteligence přináší nové možnosti a dokáže zrychlit mnoho činností, skutečný lidský faktor zůstává klíčový a nepostradatelný.

AI dokáže násobně zefektivnit procesy a v určitých případech už dnes dosahuje efektivnějších a kvalitnějších výsledků než člověk. Firmy tak dokážou škálovat a expandovat bez nutnosti zvyšovat počty zaměstnanců. Lidský faktor ale zůstává klíčový. Kreativita, kritické myšlení a řešení komplexních problémů jsou zatím doménou lidských specialistů,“ vysvětluje šéf firmy Inventi Petr Háka.

Umělá inteligence není všelék

Budoucnost IT trhu bude nejspíš hybridní, přičemž lidé a AI budou spolupracovat. Otázkou však zůstává, jak rychle a v jakém rozsahu se AI dokáže stát plnohodnotným partnerem v IT týmech a jak takovou hybridní spolupráci efektivně řídit, koordinovat a měřit.

Tato situace má zásadní dopad i na vedení firem – zejména CFO, CTO a HR manažery. Finanční ředitelé dnes musí strategicky zvažovat, kam směřovat investice: do náboru drahých seniorních specialistů, do rozvoje juniorů, nebo do AI nástrojů, které některé kapacity mohou nahradit.

Umělá inteligence je silný pomocník, ale prozatím nenahradí lidskou odbornost. Zatímco technologie pomáhá zefektivnit rutinní úkony, komplexní úkoly a kritické myšlení zůstávají v rukou lidí. „Z pohledu CFO je to otázka rovnováhy – náklady na špičkové IT odborníky rostou, ale bez nich nemůžeme realizovat klíčové technologické projekty. AI pomáhá, ale zatím nemá know-how ani odpovědnost, které potřebujeme u strategických rolí,“ říká finanční ředitel Asseco Solutions Dušan Drechsler.

Ženy boří mýty i v IT

Navzdory rostoucímu významu IT odvětví v Česku je podíl žen na technických pozicích stále výrazně nižší než v jiných zemích EU. Podle ČSÚ tvořily v roce 2019 v průměru jen 10 % ICT specialistů. Přesto se situace postupně zlepšuje.

Za posledních pět let jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu žen ucházejících se o IT pozice, což je skvělý trend. Přesto bychom byli rádi, kdyby se k nám hlásilo ještě více žen, protože jejich přítomnost přináší do týmu nejen rozmanitost, ale i větší stabilitu a efektivitu v řešení úkolů,“ podotýká HR manažerka Arbes Technologies Petra Procházková.

Lov na talenty přes juniorní programy

Firmy, které čelí nedostatku zkušených IT odborníků, hledají možné alternativy. Jednou z nich je nábor mladých a talentovaných adeptů. „Nedostatek zkušených IT specialistů na trhu práce nás vedl k tomu, že se aktivně zaměřujeme na nábor talentovaných juniorů. Naším cílem je nabídnout příležitost jedincům s potenciálem a motivací k rozvoji, i když zatím nemají zkušenosti v IT. Uchazeči jsou přijímáni na základě důkladně sestaveného pohovoru a logických testů, nikoli na základě jejich dosavadních IT zkušeností,“ doplňuje Procházková. 

To umožňuje podle ní vstup do IT světa i těm, kteří dosud neměli příležitost se v tomto oboru rozvíjet. Ale není to jen o tom, jak talenty získat – klíčové je jejich udržení ve společnostech. 

„Věříme, že klíčem k udržení zaměstnanců není jen atraktivní mzda, ale hlavně možnost profesního růstu, kvalitní zpětná vazba a otevřená komunikace. Zavedením systému hodnocení, mentoringu a pravidelných anket jsme snížili fluktuaci zaměstnanců o 10 %. Ukázalo se, že když lidé vidí, že jejich názory a přínos mají skutečný dopad, zvyšuje to jejich spokojenost a loajalitu k firmě,“ uzavírá Procházková.

redakce

