ČSA povede Jiří Vicherek, střídá zmocněnce pro startupy Martina Jiránka

Jiří Vicherek & Martin Jiránek, ČSA
Autor: Česká startupová asociace
Jiří Vicherek & Martin Jiránek z České startupové asociace
Novým předsedou České startupové asociace (ČSA) se stal Jiří Vicherek, který se už patnáct let podílí na budování startupového ekosystému. Ve vedení vystřídá Martina Jiránka, který Asociaci vedl od jejího založení a od února zastává pozici zmocněnce pro startupy na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem Asociace je zlepšovat startupové prostředí v Česku – letos se zaměří na přípravu a prosazení startupového zákona.

Česká startupová asociace vznikla na konci roku 2024, aby zastupovala startupový ekosystém v dialogu s vládou a parlamentem. Martinovi Jiránkovi se už během prvního roku podařilo udělat ze startupů důležité téma pro veřejnost i politiky a soustavnou prací získal širokou politickou podporu vládních stran i opozice.

Od ESOPů ke startupovému zákonu

Díky Asociaci a silné koalici partnerů se povedlo výrazně vylepšit úpravu zaměstnaneckých akcií (ESOP), startupy získaly vlastní podvýbor v Poslanecké sněmovně, a podpora startupů je nově ukotvena také v Hospodářské strategii, kterou před nedávnem představila vláda. Ve spolupráci s Úřadem vlády a CzechInvestem byla zpracována analýza startupového prostředí, na jejímž základě vzniká návrh startupového zákona.

Česko si za poslední dva roky polepšilo také v rámci plnění ESNA standardů, které sledují kvalitu startupového prostředí z pohledu legislativního a systémového nastavení. Z nelichotivého plnění na úrovni 35 % se Česko v posledním hodnocení posunulo na 60 %, a to zejména díky přijetí loňské úpravy ESOPů. Přestože jde o významný posun, v žebříčku stále zaostáváme vůči většině států Evropské unie, zejména v oblasti přístupu ke kapitálu.

Mise v čele ČSA

„Asociace dala startupům hlas, a Martin Jiránek náš hlas dostal do dialogu s politiky. Na startupové scéně se pohybuji už 15 let a jako většina startupistů jsem se naučil být k veřejné podpoře spíše skeptický. O to víc obdivuji, že se Martinovi podařilo dát startupům v politické a společenské debatě důležitost, kterou si zaslouží. Společně teď pracujeme na největší změně startupového prostředí v historii Česka – a mou misí je do ní zapojit co největší část startupové scény,” uvádí nový šéf ČSA Jiří Vicherek.

Tým České startupové asociace rozšiřuje také Arben Prenaj, Innovation Manager akcelerátoru Start it @ČSOB. V asociaci pomůže posílit zázemí pro členy a komunitu, zároveň bude i nadále pokračovat v rozvoji programů, kterými ČSOB podporuje startupy a podnikavost.

Asociace reprezentuje zájmy startupového ekosystému – startupů, VC fondů, andělských investorů, akcelerátorů a inovačních center – v dialogu s vládou a Parlamentem. Aktuálně 120 registrovaných členů a s desítkami dalších o vstupu jedná.

Úkoly na rok 2026

Ve spolupráci se startupovým zmocněncem a vládou má ČSA za cíl české prostředí a konkurenceschopnost dále vylepšit, především pomocí přípravy, schválení a implementace tzv. startupového zákona. Asociace zároveň proaktivně lobbuje za zlepšení investičního prostředí, včetně pobídek pro soukromé startupové investory i penzijní fondy.

Na co se Česká startupová asociace v roce 2026 zaměří:

  • Startupový zákon: právní rámec s definicí startupu a s tím spojené úlevy i pobídky

  • Update ESOPů: možnost zapojit i kontraktory

  • Flexiworker: možnost legální plné spolupráce s OSVČ

  • Incentivy pro investory: daňové pobídky pro investory do startupů

  • Penzijní fondy: investice penzijních fondů do VC fondů

  • 28. režim: jeden firemní rámec pro celou EU

  • Inovační centra: rozvoj a stabilizace sítě krajských inovačních center a jejich služeb

  • Transfer technologií a spin-offy: úprava systému, zvýšení počtu spin-offů

Krátce

  • 26. 2.  Důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

    Souhrnný indikátor důvěry se v únoru meziměsíčně zvýšil o 0,9 bodu na hodnotu 101,1, a to při rozdílném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 99,8, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů mírně klesl o 0,6 bodu na úroveň 107,6.

    Za mírným únorovým zvýšením celkové důvěry podnikatelů v ekonomiku stojí podle ČSÚ zejména meziměsíčně výrazně vyšší očekávané tempo růstu výrobní činnosti průmyslových podniků v příštích měsících. To důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v únoru snížila již potřetí za sebou, přičemž za poklesem sentimentu stálo především výrazné meziměsíční zvýšení obav domácností z vývoje vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících.

  • 25. 2.  Další zklidnění výrobních cen

    V zemědělství, které vytváří vstupy pro potravinářský průmysl, ceny v lednu meziměsíčně klesly o 1,6 %, meziročně byly ceny nižší o 5,8 %. Rovněž ceny průmyslových výrobců padaly, a to meziměsíčně o 0,7 % a meziročně o 3,0 %. Naopak ceny stavebních prací se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 2,7 %, také ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,6 %, meziměsíčně klesly o 1,0 %.

    „Ceny výrobců, které jsou zajímavé především tím, že do jisté míry nastavují laťku výrobní inflace pro zbytek roku. A dopadly z pohledu spotřebitelů velmi dobře,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že vývoj výrobní inflace ukazuje další výrazné zmírnění inflačních tlaků v průmyslu a zemědělství, které by se časem mohlo odrazit i v příznivějším vývoji spotřebitelských cen. Výrobní ceny nyní podle něj působí jasně protiinflačně, čehož si nepochybně všimne i centrální banka.

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

