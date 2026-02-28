ČSA povede Jiří Vicherek, střídá zmocněnce pro startupy Martina Jiránka

Česká startupová asociace vznikla na konci roku 2024, aby zastupovala startupový ekosystém v dialogu s vládou a parlamentem. Martinovi Jiránkovi se už během prvního roku podařilo udělat ze startupů důležité téma pro veřejnost i politiky a soustavnou prací získal širokou politickou podporu vládních stran i opozice.
Od ESOPů ke startupovému zákonu
Díky Asociaci a silné koalici partnerů se povedlo výrazně vylepšit úpravu zaměstnaneckých akcií (ESOP), startupy získaly vlastní podvýbor v Poslanecké sněmovně, a podpora startupů je nově ukotvena také v Hospodářské strategii, kterou před nedávnem představila vláda. Ve spolupráci s Úřadem vlády a CzechInvestem byla zpracována analýza startupového prostředí, na jejímž základě vzniká návrh startupového zákona.
Česko si za poslední dva roky polepšilo také v rámci plnění ESNA standardů, které sledují kvalitu startupového prostředí z pohledu legislativního a systémového nastavení. Z nelichotivého plnění na úrovni 35 % se Česko v posledním hodnocení posunulo na 60 %, a to zejména díky přijetí loňské úpravy ESOPů. Přestože jde o významný posun, v žebříčku stále zaostáváme vůči většině států Evropské unie, zejména v oblasti přístupu ke kapitálu.
Mise v čele ČSA
„Asociace dala startupům hlas, a Martin Jiránek náš hlas dostal do dialogu s politiky. Na startupové scéně se pohybuji už 15 let a jako většina startupistů jsem se naučil být k veřejné podpoře spíše skeptický. O to víc obdivuji, že se Martinovi podařilo dát startupům v politické a společenské debatě důležitost, kterou si zaslouží. Společně teď pracujeme na největší změně startupového prostředí v historii Česka – a mou misí je do ní zapojit co největší část startupové scény,” uvádí nový šéf ČSA Jiří Vicherek.
Tým České startupové asociace rozšiřuje také Arben Prenaj, Innovation Manager akcelerátoru Start it @ČSOB. V asociaci pomůže posílit zázemí pro členy a komunitu, zároveň bude i nadále pokračovat v rozvoji programů, kterými ČSOB podporuje startupy a podnikavost.
Asociace reprezentuje zájmy startupového ekosystému – startupů, VC fondů, andělských investorů, akcelerátorů a inovačních center – v dialogu s vládou a Parlamentem. Aktuálně má 120 registrovaných členů a s desítkami dalších o vstupu jedná.
Úkoly na rok 2026
Ve spolupráci se startupovým zmocněncem a vládou má ČSA za cíl české prostředí a konkurenceschopnost dále vylepšit, především pomocí přípravy, schválení a implementace tzv. startupového zákona. Asociace zároveň proaktivně lobbuje za zlepšení investičního prostředí, včetně pobídek pro soukromé startupové investory i penzijní fondy.
Na co se Česká startupová asociace v roce 2026 zaměří:
-
Startupový zákon: právní rámec s definicí startupu a s tím spojené úlevy i pobídky
-
Update ESOPů: možnost zapojit i kontraktory
-
Flexiworker: možnost legální plné spolupráce s OSVČ
-
Incentivy pro investory: daňové pobídky pro investory do startupů
-
Penzijní fondy: investice penzijních fondů do VC fondů
-
28. režim: jeden firemní rámec pro celou EU
-
Inovační centra: rozvoj a stabilizace sítě krajských inovačních center a jejich služeb
-
Transfer technologií a spin-offy: úprava systému, zvýšení počtu spin-offů