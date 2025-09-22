Čtvrtina českých firem má virtuální sídlo, největším magnetem je Praha

Zájem podnikatelů o virtuální sídla stále roste. Ještě loni mělo registrovanou adresu na některém z virtuálních sídel přes 142 000 firem, aktuálně to je o další 4 000 firem více. „Virtuální sídlo tak má každá čtvrtá právnická osoba. Atraktivní jsou především mezi menšími podnikateli a zakladateli start-upů, kteří chtějí omezit fixní náklady spojené s provozem kamenné kanceláře,“ říká předsedkyně představenstva pobočky Dun & Bradstreet v Česku Kateřina Klosová.
„Zároveň však platí, že firmy na virtuálních adresách vykazují v průměru vyšší míru rizikovosti a častěji u nich dochází k negativním obchodním událostem,“ dodává.
Nejvíc virtuálních sídel nabízí hlavní město. Ze 146 tisíc firem, které podnikají z virtuálního sídla, má pražskou adresu 81 % z nich, tedy necelých 120 tisíc subjektů. Na Brno připadá 11 % společností. Absolutním a dlouhodobým rekordmanem je ulice Rybná, kde „papírově“ podniká přes devět tisíc firem.