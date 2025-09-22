CFOtrends  »  Čtvrtina českých firem má virtuální sídlo, největším magnetem je Praha

Čtvrtina českých firem má virtuální sídlo, největším magnetem je Praha

redakce
Včera

Sídlo firmy, kancelář
Autor: Tohuwabohu 1976 / Shutterstock.com
Počet firem se sídlem na virtuální adrese v České republice nadále roste. K polovině roku 2025 eviduje Dun & Bradstreet přes 146 000 podnikatelských subjektů, které využívají některou z tzv. virtuálních adres. To odpovídá přibližně 25 % všech firem v Česku. Největší koncentrace těchto sídel je tradičně v Praze, s odstupem následuje Brno a další krajská města.

Zájem podnikatelů o virtuální sídla stále roste. Ještě loni mělo registrovanou adresu na některém z virtuálních sídel přes 142 000 firem, aktuálně to je o další 4 000 firem více. „Virtuální sídlo tak má každá čtvrtá právnická osoba. Atraktivní jsou především mezi menšími podnikateli a zakladateli start-upů, kteří chtějí omezit fixní náklady spojené s provozem kamenné kanceláře,“ říká předsedkyně představenstva pobočky Dun & Bradstreet v Česku Kateřina Klosová.

„Zároveň však platí, že firmy na virtuálních adresách vykazují v průměru vyšší míru rizikovosti a častěji u nich dochází k negativním obchodním událostem,“ dodává.

Nejvíc virtuálních sídel nabízí hlavní město. Ze 146 tisíc firem, které podnikají z virtuálního sídla, má pražskou adresu 81 % z nich, tedy necelých 120 tisíc subjektů. Na Brno připadá 11 % společností. Absolutním a dlouhodobým rekordmanem je ulice Rybná, kde papírově podniká přes devět tisíc firem.

