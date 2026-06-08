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Deloitte oznamuje změny ve vedení svých klíčových oddělení

Jana Chuchvalcová
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Jiřina Procházková, nová CE partnerka Deloitte Legal
Autor: Deloitte
Jiřina Procházková, nová CE partnerka Deloitte Legal
Ve vedení společnosti Deloitte dochází k 1. červnu v Česku a na Slovensku k několika personálním změnám. Novou CE partnerkou české advokátní kanceláře Deloitte Legal je jmenována Jiřina Procházková, novými řídicími partnery pro český a slovenský cluster Deloitte se stávají Miroslav Mayer z oddělení Audit & Assurance a Marek Romancov z oddělení Tax & Legal. Současně je jmenován partnerem v oddělení Consulting v rámci Deloitte CE Jakub Höll.

Důraz na inovace a vztahy s klienty

Jiřina Procházková se stává CE partnerkou české advokátní kanceláře Deloitte Legal. Do nové role se posouvá z pozice partnerky této advokátní kanceláře, v níž vede praxi zaměřující se na daňové litigace a řešení sporů. Její specializací je oblast správy daní, daňových sporů a regulace veřejné podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před soudy v ČR i EU, zejména v oblasti odpočtů na výzkum a vývoj, zneužití práva v daňové oblasti a DPH.

V loňském roce byla zvolena do představenstva České advokátní komory a již řadu let vede projekt Zákon roku. Je doporučována v žebříčcích Chambers, Legal 500 a dlouhodobě figuruje mezi TOP 100 ženami česko-slovenského právního byznysu.

Řídicím partnerem v oddělení Audit & Assurance pro český a slovenský cluster se stává Miroslav Mayer. Navazuje tak na Davida Batala, který po osmi letech v roli dokončuje svůj mandát a přesouvá se na pozici Audit & Assurance Growth Leader pro region střední Evropy.

Dlouhodobě se specializuje na audit finančních institucí. Během své kariéry také získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti auditu nemovitostních klientů. Je členem ACCA a také registrovaným statutárním auditorem v České republice.

Daně jako lokální byznys a kyberbezpečnost

Marek Romancov je jmenován řídicím partnerem v oddělení Tax & Legal pro český a slovenský cluster. V této roli vystřídá Adhama Hafoudha, který nově přebírá pozici Tax & Legal Business Leader pro region střední Evropy. Dlouhodobě se věnuje problematice transferových cen a během své více než třicetileté kariéry se podílel na realizaci celé řady projektů v České republice i v regionu střední Evropy.

Poslední změnou je jmenování Jakuba Hölla partnerem v oddělení Consulting v rámci Deloitte CE, zároveň dále zůstává v roli Cyber Leader pro Česko a Slovensko. Zastřešuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti a regulatorní compliance a na regionální úrovni vede iniciativy spojené s regulatorními požadavky ve střední Evropě.

Cyber26

Specializuje se na řízení komplexních projektů v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti a na implementaci klíčových bezpečnostních rámců, které pomáhají organizacím posilovat odolnost vůči kybernetickým hrozbám i zvládat digitální transformaci. Má zkušenosti s rozsáhlými mezinárodními projekty napříč sektory, včetně finančního, výrobního, automobilového, farmaceutického i veřejného.



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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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  • 8. 6.  Průmysl táhne automotive, stavebnictví zůstává v dobré kondici

    I v dubnu se tuzemskému průmyslu dařilo, ve srovnání s březnem se celková produkce zvýšila o 1,4 %, meziročně pak o 1,5 %. „Téměř polovina růstu průmyslové výroby jde na vrub automotive, které si jen v tomto měsíci připsal 3,7 % a od začátku roku dokonce více než 4 %. Ve světle skomírajícího evropského automobilového průmyslu jde o velmi dobré výsledky. Ne náhodou je pak Škoda druhou nejprodávanější značkou na unijním trhu,“ uvádí hlavní ekonom Banky Crediats Petr Dufek s tím, že většina dalších průmyslových oborů zůstala v černých číslech.

    Dubnový přírůstek je podle něj nejvyšší za poslední tři měsíce a dává naději, že průmysl navzdory všem komplikacím v zahraničí nesměřuje do recese. I nad ále se však bude muset vypořádávat se slabou evropskou poptávkou, stejně jako s vyššími cenami energií, ať už jde o PHM, elektřinu nebo plyn.

    Také ve stavebnictví pokračoval v dubnu pozitivní trend, kdy se výroba meziročně zvýšila o 7,7 % a od začátku roku pak o rovných 5 %. Dařilo se především pozemnímu stavitelství, a to i zásluhou bytové výstavby. „Na dubnových číslech stavebnictví překvapují především výsledky bytové výstavby, kde došlo k masivnímu nárůstu počtu nově zahájených bytů. Samotné číslo 5 100 bytů výrazně vybočuje z běžných hodnot, takže je zřejmé, že bylo ovlivněno rozjezdem velkých projektů. Tento souběh v čase se pravděpodobně nebude opakovat, takže v dalších měsících budou výsledky spíše opět průměrné,“ uzavírá Dufek.

  • 8. 6.  Nezaměstnanost klesá, ale poněkud neochotně

    Tuzemská registrovaná míra nezaměstnanosti v květnu klesla meziměsíčně o 0,1 procentního bodu a dosáhla 4,8 %. Na úřadech práce bylo evidováno 359 tisíc uchazečů o zaměstnání, tedy o zhruba pět tisíc méně než před měsícem a o 43 tisíc více než před rokem. Vybírat si mohli z 94 tisíc volných pracovních míst, kterých tak bylo zhruba stejně jako před měsícem a o dva tisíce méně než před rokem. Na jedno volné místo připadalo 3,8 uchazeče. Květnový pokles nezaměstnanosti je standardním projevem sezónnosti, nicméně podobně jako v uplynulých měsících, tentokrát byl ale pokles spíše slabší než obvykle.

    „To jasně ukazuje, že ačkoliv nezaměstnanost klesá, trh práce není ve zcela perfektní kondici. Vyšší nezaměstnanost v květnu vykazoval naposledy v roce 2016. Od té doby byla vždy nižší, než je nyní. Na vině je téměř jistě dlouhodobá slabost tuzemského průmyslového sektoru, který již několik let víceméně jen přešlapuje na místě. V náborech zaměstnanců je tak velmi opatrný a v některých případech stavy rovnou snižuje. Podobný průběh očekáváme i ve zbytku letošního roku, přičemž situaci může dále zhoršit narušení dodavatelských řetězců v důsledku války v Íránu,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s tím, že po loňských 4,4 % letos očekává průměrnou nezaměstnanost na úrovni 4,7 %.

  • 5. 6.  Růst tržeb sice zpomaluje, zásadní problémy na straně poptávky ale neindikuje

    Tržby v maloobchodě se v dubnu reálně meziročně zvýšily o 1,6 %, ovšem meziměsíčně se snížily o 0,9 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 5,3 % a meziměsíčně klesly o 0,3 %.

    Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží, naopak za prodej pohonných hmot a potravin klesly. Nižší tržby jsme zaznamenali také u specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením,“ říká Jana Gotvaldová z ČSÚ.

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