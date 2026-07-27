Dentons posiluje pražský tým pro korporátní právo a fúze a akvizice

Jan Stejskal poskytuje právní poradenství private equity fondům, rodinným investičním kancelářím, finančním institucím, zakladatelům společností i korporacím v oblasti získávání kapitálu, společných podniků (joint ventures) a akvizic. Je kvalifikován k výkonu advokacie v Anglii a Walesu, ve státě New York i v České republice. Zaměřuje se na komplexní tuzemské i přeshraniční transakce v oblasti fúzí a akvizic, zejména pro klienty z České republiky a regionu střední a východní Evropy.
Mezinárodní právní žebříčky, jako jsou Chambers Global a IFLR1000, jej řadí mezi přední odborníky na M&A a private equity. Před nástupem do Dentons působil jako partner v londýnské kanceláři Perkins Coie, předtím byl partnerem ve společnosti White & Case v Praze.
Jeho příchod navazuje na přesun Roba Irvinga, spoluvedoucího evropské praxe Dentons pro korporátní právo a M&A, z budapešťské kanceláře do Prahy v roce 2025. Irving, který je kvalifikován k výkonu advokacie ve státě New York, má více než třicetiletou praxi v oblasti fúzí, akvizic a private equity a podílel se na řadě významných transakcí ve střední a jihovýchodní Evropě. Dlouhodobě spolupracuje s private equity fondy, institucionálními investory a nadnárodními společnostmi při komplexních akvizicích, prodejích podniků a zakládání společných podniků.
„Příchod Jana představuje významný krok v naplňování naší dlouhodobé strategie vybudovat v Praze platformu první volby pro komplexní přeshraniční transakce finančních a technologických skupin ze střední a východní Evropy,“ uvedl Petr Zákoucký, partner a spoluvedoucí praxe Corporate a M&A v České republice s tím, že posílení pražského M&A týmu jde ruku v ruce s rozšířením týmu o nové kolegy kvalifikované v anglickém a newyorském právu v oblasti strukturovaného financování a kapitálových trhů.