Digitalizace je investice, která se firmám musí vrátit, říká Tomáš Páral z MoroSystems

Když se bavím s firmami, obvykle vidím, že mají o digitalizaci velký zájem. Problém často přichází v okamžiku, kdy přijde řeč na finance. Firmy v poslední době šetří. Na jednu stranu toto chování chápu. Trh v uplynulých letech čelil velké nejistotě, firmy se potýkají s omezenými rozpočty a soustředí se spíše na digitalizaci jednodušších vnitrofiremních procesů.
I když by se do složitějších projektů rády pustily, často je odsouvají. Když už se k digitalizaci odhodlají, obvykle si pro ni vyhradí výrazně menší částku, než kterou by na úspěšnou realizaci potřebovaly.
Digitalizace jako investice
Problém vidím v tom, že firmy nejsou zvyklé vnímat digitalizaci jako investici, která se v horizontu tří až pěti let musí vyplatit. Spíše než „kolik potřebujeme investovat a kdy se nám to vrátí“ si kladou otázku „kolik nás to bude stát“.
Často se v dnešních dnech setkávám s tím, že zákazníci mají připravené rozpočty v řádech statisíců korun. Přitom potřebují vyřešit relativně složité úlohy, které mají ambici promítnout se do tržeb, nákladů, potažmo budoucího zisku. A zde vidím cestu vpřed.
Jak by tedy firmy a jejich manažeři měli postupovat? Na počátku celého procesu by si měli položit tyto otázky: Jaký problém potřebujeme vyřešit? Je daný problém tím nejpalčivějším, který nás brzdí? A jak se jeho vyřešení projeví v horizontu tří až pěti let v tržbách, nákladech, zisku, povědomí o značce nebo spokojenosti zákazníků a zaměstnanců? Už v této fázi firmám může pomoci technologický partner. Ten situaci, v níž se firma nachází, pomůže zmapovat a současně může navrhnout řešení. Tak postupujeme my v MoroSystems. Námi doporučovaná řešení směřují návratnost investice do rozsahu tří až pěti let dle jejich složitosti a potřeb našich zákazníků.
Jeden příklad za všechny
Nejlepším příkladem bývá vlastní zkušenost. I v MoroSystems digitalizujeme, co se dá. Před lety jsme přemýšleli o zavedení ERP systému pro řízení interních procesů. V daném roce jsme na to měli pouze 500 tisíc korun, což nám náročnou implementaci neumožňovalo provést. Pak finanční ředitel přišel s návrhem popisujícím návratnost investice (ROI) postavené na tříletém horizontu.
Klíčovým bodem rozvahy byl závazek, že v případě implementace ERP nedojde ke skokovému navýšení mzdových nákladů v rámci finančního týmu souvisejícího s náborem nových kolegů pro řešení stávajících agend. A současně naroste angažovanost současného týmu, který se nebude muset zabývat rutinními činnostmi typu přepisování faktur. Bude se moci věnovat pokročilému reportingu a controllingu, na základě kterého budeme schopni řídit firmu. Implementace ERP nás stála celkem 5 milionů korun, po třech letech se nám investice vrátila a dnes šetříme a současně čerpáme výše popsané benefity.
Digitalizace není otázkou volby, ale nutností, která vám dovolí růst a v neustále se měnícím světě prosperovat. Je to investice do budoucnosti, která na začátku může bolet, v dlouhodobém horizontu však musí přinášet jasné výsledky.