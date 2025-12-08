CFOtrends  »  Digitální intenzita jako nový klíčový ukazatel produktivity a firemní konkurenceschop­nosti

Digitální intenzita jako nový klíčový ukazatel produktivity a firemní konkurenceschop­nosti

redakce
Včera

Sdílet

IT, digitální intenzita
Autor: Aspen.PR (publikováno se svolením)
Digitální transformace už dávno není doménou IT oddělení. Stává se tématem, které zásadně ovlivňuje fungování týmů, kulturu organizací i schopnost firem přitahovat a rozvíjet talent. Novým klíčovým pojmem, který aktuálně bude rezonovat v roce 2026 je takzvaná digitální intenzita.

Nejde jen o to, kolik technologií firma používá – ale jak hluboko jsou integrovány do každodenní práce lidí, do spolupráce a do řízení výkonu. A právě tato míra propojení se stále častěji ukazuje jako jeden z hlavních ukazatelů produktivity a konkurenceschopnosti zejména v sektoru služeb a kancelářských profesí,“ říká manažer portálu JenPráce.cz Michal Španěl.

Digitální intenzita jako součást firemní kultury

Digitální intenzita už není vnímána primárně technickými parametry. Mnohem víc se zdůrazňuje, že jde o kulturní charakteristiku – o to, zda lidé umí technologie přirozeně používat, zda jsou procesy nastavené tak, aby podporovaly spolupráci, a zda je vedení schopné vytvářet prostředí, ve kterém se digitální nástroje stávají oporou práce, nikoli bariérou. Zahrnuje tak nejen infrastrukturu, ale i digitální kompetence zaměstnanců, kvalitu vzdělávání, otevřenost inovacím a schopnost adaptace.

Firmy přehodnocují, kde mají být jejich data doma Přečtěte si také:

Firmy přehodnocují, kde mají být jejich data doma

Právě v tom spočívá její síla. Firmy s vysokou digitální intenzitou mají často plynulejší spolupráci mezi týmy, lepší organizaci práce a rychlejší reakce na změny. Lidé se v nich nemusí prokousávat složitou administrativou, protože mají k dispozici nástroje, které jim práci zjednodušují a dávají větší autonomii.

Dopad na zaměstnance a engagement

Ukazuje se, že digitální intenzita souvisí nejen s produktivitou, ale také se zájmem pracovníků se posunovat. „Když mají lidé jasně nastavené digitální procesy, rychlejší přístup k informacím a méně rutinní administrativy, roste jejich spokojenost i výkon. Firmy zároveň reportují nižší míru fluktuace – zejména u mladších generací, které očekávají, že práce bude efektivní, flexibilní a dobře organizovaná,“ vysvětluje Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Zajímavý je také fakt, že digitalizace sama o sobě nezvyšuje tlak na zaměstnance, jak se někdy lidé obávají. „Pokud je dobře řízená, naopak pomáhá snižovat stres, protože eliminuje chaos, zkracuje dobu potřebnou na koordinaci a dává lidem větší kontrolu nad vlastní prací,“ dodává Španěl.

Schopnost připravit lidi na digitální změnu

Zvyšování digitální intenzity se tak stává úkolem i pro HR – a to nejen ve smyslu školení. Jde o širší práci s firemní kulturou. Jak vytvářet týmy, které spolupracují napříč odděleními, jak podporovat otevřenost inovacím, jak nastavovat kompetenční modely nebo jak měřit připravenost zaměstnanců na změnu. HR oddělení se podle letošních dat stávají klíčovým partnerem při digitalizaci nejen kvůli náboru, ale kvůli schopnosti učit organizaci novým způsobům práce.

Legacy systémy jako skryté riziko. Návratnost modernizace je přitom překvapivě rychlá Přečtěte si také:

Legacy systémy jako skryté riziko. Návratnost modernizace je přitom překvapivě rychlá

Zásadní roli hraje i interní komunikace. Tam, kde jsou lidé včas informováni o změnách, rozumějí jejich smyslu a vidí benefity v každodenní práci, roste ochota přizpůsobit se novým nástrojům i procesům,“ uzavírá Španěl.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 8. 12.  Tomáš Panenka je novým CEO Fruko Schulz. Firma plánuje posílení trhu i exportu

    Novým CEO tradiční jindřichohradecké likérky Fruko Schulz je Tomáš Panenka, který přichází s bohatými zkušenostmi z oblasti řízení provozu, logistiky a obchodu v nadnárodních firmách. Do tradiční likérky, která neustále rozšiřuje své portfolio výrobků a je klíčovým hráčem na českém trhu, nastupuje s vlastní vizí s ohledem na celkový obchodní plán a strategické směřování organizace. Pod jeho vedením se firma chce zaměřit především na zefektivnění provozních procesů, posílení jak českého trhu, tak i exportních aktivit a podporu inovací v rámci produktového portfolia.

    Do Fruko Schulz přichází Tomáš Panenka z předchozí pozice obchodního ředitele Rohlig SUUS Logistics pro ČR i SR, kde se věnoval budování úspěšných obchodních týmů pro obě země. Na starosti měl zároveň marketing a provozní procesy celé nadnárodní skupiny. Zkušenosti s řízením provozu a obchodu získal také na svých předchozích pozicích, například jako Branch and Sales Manager v logistické společnosti GONDRAND nebo jako Business Development Manager pro UTi Worldwide.

  • 7. 12.  Motorem maloobchodu jsou internetové obchody, na růstu se podílejí více než třetinou

    Ani říjen nepřinesl žádnou dramatickou změnu v chování českých spotřebitelů, tržby obchodů rostly podobně jako v předchozích měsících umírněným 2,8% tempem. Žádný nákupní boom se tedy nekoná, i když reálně si tuzemské domácnosti polepšily. Část spotřebitelů si totiž dál udržuje vyšší sklon k úsporám, navíc domácnosti spíše utrácejí za služby než za zboží.

    I tentokrát platí, že motorem maloobchodu jsou internetové obchody, ty se totiž na jeho růstu podílejí více než třetinou. Od začátku roku se jejich tržby reálně zvýšily o 9,3 %, zatímco celý maloobchod si připsal jen 3,6 %. Příklon k internetovým nákupům je evidentní a znamená, že tento typ prodeje ještě zdaleka nedosáhl svého potenciálu, i když každý rok přichází s novým rekordním výsledkem,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Pozornost se nyní samozřejmě obrací k vánočním svátkům, které jsou pro obchodníky hlavním obdobím roku, přičemž letošní Vánoce by měly být pro maloobchod rekordní. Podle Dufka oslní nepochybně e-shopy, avšak celkově bude v prosinci maloobchod možná 3 % nad loňským výsledkem a zhruba 1 %o nad koncem roku 2019. „V delším kontextu to tedy nebude žádná nákupní horečka, jak by napovídala plná parkoviště u nákupních center. A za celý letošní rok maloobchodní tržby vzrostou o zhruba 3,7 %, což znamená zpomalení oproti předchozímu roku i méně, než se vypadalo na začátku roku,“ uzavírá Dufek.

  • 4. 12.  Příjemné inflační překvapení. Energie dál tlumí zdražování, ale tlak ve službách trvá

    Podle prvního odhadu ČSÚ klesla meziročně inflace v listopadu na 2,1 %. Je tak už jen symbolicky nad cílem ČNB, která pro tento měsíc počítala s výsledkem 2,2 %. O překvapivě lepší výsledek se evidentně postaraly nevyzpytatelné potraviny a možná i chvilkové slevy alkoholu, ale to se dozvíme až z finálních dat.

    V každém případě i tentokrát držely inflaci na uzdě energie. Sice už v posledních měsících nezlevňují nijak dramaticky, ale v meziročním srovnání je jejich efekt stále citelný. Příjemné překvapení z inflace ovšem stále zastiňuje poměrně silný růst cen ve službách. I tentokrát služby meziročně podražily o 4,6 %, a to nejspíš, podobně jako v předchozích měsících, v důsledku dalšího růstu nájemného, cen nemovitostí, dovolených či rekreačních služeb,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodává, že navzdory rychlému růstu cen služeb zájem spotřebitelů o ně neopadá.

    Co čekat dál? Je před námi poslední měsíc v roce, kdy se s cenami dějí „psí kusy“. Dají se čekat různé slevové akce, prodlužování tzv. Black Friday a další dočasné taktiky prodejců. „Inflace nicméně nejspíš zůstane u dvojky, nicméně podstatný z pohledu dalšího vývoje inflace nebude prosinec ale až leden. V každém případě by ani poté ČR neměla mít s inflací problém. Už třeba proto, že silná koruna zlevňuje dovážené zboží v obchodech a ještě více pak v zahraničních e-shopech,“ uzavírá Dufek.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Těžba dat versus strojové učení

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Proč přichází éra suverénních datových center?

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže