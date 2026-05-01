Do skupiny Packeta Group přicházejí klíčoví manažeři pro HR a marketing

Packeta Group chce zdvojnásobit svou velikost, proto přivádí manažery, kteří integrovali firmy do nadnárodních struktur nebo řídili kampaně na desítkách evropských trhů. Jako Head of HR Czechia nastupuje Kamila Kuchárová se zkušenosti z logistického prostředí DHL Group v oblasti HR a zákaznického servisu. Od roku 2016 vedla HR v PPL CZ / DHL Ecommerce CZ & SK, kde sehrála klíčovou roli při integraci společnosti do skupiny DHL a budování stabilního pracovního prostředí.
Dvě dekády v HR od Česka po Filipíny
David Brzobohatý vstupuje do nejužšího vedení skupiny jako Group Chief People & Culture Officer s přímou podřízeností generálnímu řediteli. V HR a organizačním rozvoji působí přes dvacet let. V České spořitelně, GE Money nebo Teva Pharmaceuticals nastavoval HR strategie, systémy odměňování a řídil transformace organizací.
Zásadní zkušenosti získal jako Chief People Officer v Home Credit Philippines, kde se podílel na škálování organizace z 800 na více než 13 000 zaměstnanců. V posledních letech se věnoval konzultacím v oblasti firemní kultury, leadershipu a řízení změn.
Od agentur přes Kiwi.com do Packety
Jiří Pudil nastupil už na přelomu roku jako Group Head of Marketing Communication. Má na starost mimo jiné brandovou strategii, vede marketingový tým včetně grafického oddělení a zaměří se na propojování brandových a výkonnostních aktivit s technologiemi a daty.
Přichází z Kiwi.com, kde jako Head of Digital Campaigns vedl kampaně na více než osmi trzích včetně Itálie, Francie či Španělska a podílel se na projektech s dvouciferným růstem znalosti značky. Předtím působil mimo jiné jako Media Director ve společnosti Canmedia, zkušenosti sbíral i v bankovnictví a energetice.
„Packeta vyrostla z českého startupu a ta energie v ní pořád je. David, Jiří a Kamila mají za sebou budování firem a týmů a přesně takové lidi teď potřebujeme. Vítám je v Packetě a těším se na společnou práci,“ dodává šéf skupiny Packeta Group Erich Čomor.