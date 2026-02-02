Do Wood & Co. míří Philip Wood, povede investiční strategii realitního týmu

Philip Wood má za sebou úspěšné působení napříč regionem CEE. V minulosti zastával seniorní vedoucí pozice ve společnostech Macquarie Asset Management a GLL Real Estate Partners, kde řídil široké spektrum investičních a asset management aktivit. Jako ředitel evropských transakcí (Head of European Transactions) ve společnosti Macquarie vedl tým odpovědný za alokaci kapitálu a růst objemu spravovaných aktiv na evropských trzích.
Pod jeho vedením byly realizovány akvizice kancelářských, logistických a retailových nemovitostí v hodnotě přes jednu miliardu eur v Itálii, Francii, Španělsku, České republice a Polsku. Zároveň se významně podílel na přípravě a realizaci akvizičních a prodejních strategií spravovaných fondů a mandátů s cílem dlouhodobé tvorby hodnoty.
Ještě předtím působil jako Head of CEE Transactions & Asset Management ve společnosti GLL, kde odpovídal za řízení portfolia v hodnotě 1,5 miliardy eur a kde se podílel na více než 60 významných transakcích v celkovém objemu více než čtyři miliardy eur napříč evropskými trhy.
„Philipovy globální zkušenosti a jeho schopnost vyhledávat off-market příležitosti jsou pro nás jako mezinárodní společnost velkým příslibem. Věřím, že společně nabídneme v real estate sektoru unikátní produkt a služby investorům,“ dodal partner Wood & Company Vladimír Jaroš.