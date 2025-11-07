Dva velké obchody v jeden den. GČP cílí na právní ochranu, Direct na investiční růst

Generali Česká pojišťovna uzavřela dohodu s rakouskou ERGO Versicherung Aktiengesellschaft o koupi společnosti D.A.S. právní ochrana, která je lídrem v pojištění právní ochrany na českém trhu. Akvizicí rozšiřuje své portfolio produktů a služeb o nový segment s cílem dále růst a posílit klientskou základnu. Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2026 po schválení regulátory a orgány pro hospodářskou soutěž.
„D.A.S. je špičkovým odborníkem na právní ochranu na našem trhu. Těšíme se na rozšíření našeho týmu, portfolia produktů a služeb díky vysoké odbornosti a profesionalitě – a především na společnou cestu. Jsme také připraveni poskytnout týmu D.A.S. maximální možnou podporu pro náš společný růst a úspěch na českém trhu,“ komentoval transakci šéf Generali České pojišťovny Roman Juráš.
D.A.S. právní ochrana vstoupila na český trh v únoru 1995 jako průkopník v oblasti pojištění právní ochrany a v současnosti drží dominantní 64% podíl v tomto specializovaném segmentu. Obsluhuje retailové i firemní klienty, včetně obcí a škol. Během 30 let působení v České republice D.A.S. vyřešila téměř 350 tisíc právních případů. V roce 2024 dosáhlo její předepsané pojistné částky ve výši 472 milionů korun.
Posiluje i skupina Direct
Rovněž ve stejný den 5. listopadu rozšířila společnost Direct Investments ze skupiny Direct Group své aktivity v oblasti investic. V rámci dalšího strategického kroku získává firmu Asset Management Investiční společnost, která postupně umožní rozšířit portfolio služeb nabízených klientům v investičním pilíři skupiny. Akvizice nyní podléhá schválení regulátorem.
Zároveň Direct Investments posiluje tým vedení, přičemž investiční pilíř nově vede dlouholetý partner skupiny Direct Robert Dohnal. Ten do přináší zkušenosti z investičního bankovnictví, private equity, corporate finance a finančního řízení.
„Jsme přesvědčeni, že i investování může být jednoduché, rychlé, srozumitelné a přátelské. Na základě poptávky klientů budujeme investiční pilíř, který nabídne lidem kompletní služby od digitálního investování až po správu majetku. Akvizice investiční společnosti je pro nás logickým krokem k tomu, abychom rostli zdravě a dlouhodobě,“ říká zakladatel a CEO Direct Group Pavel Řehák s tím, že akvizice navazuje na úspěšné rozšíření portfolia Direct Investments o online platformu Fondee, která nyní nabízí možnost investovat do ETF, a o Direct Wealth Care, která zajišťuje individuální správu majetku a investic. Společně pečují o 30 tisíc klientů.