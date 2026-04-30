E.ON posiluje top management. Novou šéfkou divize EIS je Lenka Vaněk

Do E.ONu přichází s bohatými zkušenostmi ze strategických, transformačních i inovačních projektů v energetice a korporátním prostředí. Ve společnosti EY spolupracovala s vrcholovým managementem na strategických a transformačních tématech a vedla pražskou inovační platformu EY wavespace, kde propojovala různé odborné perspektivy a pomáhala proměňovat nápady v reálné projekty.
V posledních letech působila jako ředitelka inovací a dekarbonizace ve společnosti ČEZ ESCO, kde se zaměřovala na rozvoj energetických řešení napříč komoditními i nekomoditními oblastmi a na klíčové strategické projekty v rámci celé skupiny.
„Za klíčové považuji budování skutečných, dlouhodobých partnerství se zákazníky. Novou energetiku lze vytvářet jen společně jako integrovaný systém, který je flexibilní, resilientní a dlouhodobě udržitelný. Právě taková energetika má schopnost obstát i v rychle se měnících podmínkách,“ vysvětluje nová šéfka divize EIS Lenka Vaněk.