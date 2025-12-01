CFOtrends  »  EUDR mělo platit už v prosinci, nakonec se ale firem dotkne později

EUDR mělo platit už v prosinci, nakonec se ale firem dotkne později

redakce
Včera

Sdílet

ESG, udržitelnost
Autor: Shutterstock
Evropský parlament schválil roční odklad účinnosti unijního nařízení proti odlesňování (EUDR), které mělo platit od 30. prosince 2025 a které má zajistit, že výrobky prodávané v EU nepocházejí z půdy vykácené nebo degradované v důsledku odlesňování. Odložení reaguje na kritiku některých členských států, včetně Česka, a podnikatelského sektoru, že podmínky nového nařízení nejsou dostatečně vyjasněné. Kvůli tomu firmy i některé úřady tápou, jak s ním mají naložit.

Opětovný odklad dává firmám větší čas na přizpůsobení dodavatelských řetězců novým požadavkům, což jistě ocení, protože legislativa je poměrně komplexní a proces plnění nařízení nebyl zcela jednoznačný,“ komentuje Viktorie Nerpas ze společnosti BDO.

Pravidla pro obchod s komoditami se mění

EUDR totiž zásadním způsobem mění pravidla pro obchod s komoditami a produkty, jejichž výroba může přispívat k odlesňování. Firmy už neuspějí s formálním prohlášením – bude nutné mít detailní přehled o celém dodavatelském řetězci a bude třeba doložit, že produkty nepřispívají k ničení lesů. Klíčem k úspěšnému naplnění pravidel je samozřejmě včasná příprava.

Regulace se vztahuje na sedm hlavních komodit – dobytek, kávu, kakao, kaučuk, palmový olej, soju a dřevo – a na všechny produkty, při jejichž výrobě byla některá z těchto komodit použita. Povinnosti plynoucí z nařízení se týkají jak tzv. hospodářských subjektů (tedy firem, které komodity či produkty uvádějí na trh nebo je vyvážejí), tak obchodníků v dodavatelském řetězci, ať už jde o velké firmy nebo menší prodejce.

Hospodářské subjekty budou muset vypracovat a uložit tzv. prohlášení o náležité péči (due diligence statement), zajistit sledovatelnost produktu včetně přesných geolokačních údajů, provést posouzení rizik a v případě nutnosti přijmout opatření k jejich zmírnění,“ vyjmenovává Nerpas s tím, že bude nezbytné ověřit, že původ suroviny je legální a v souladu s místními zákony.

Obchodníci s větším rozsahem podnikání (nad 250 zaměstnanců nebo obrat nad 50 milionů eur) budou mít stejné povinnosti jako hospodářské subjekty. U menších podniků a drobných prodejců jsou požadavky méně přísné – stačí, když uchovávají informace o svých dodavatelích a odběratelích po dobu pěti let.

Praktický příklad

Představme si firmu A, která doveze zelenou kávu z Brazílie do přístavu v německém Hamburku – jde o moment, kdy se káva poprvé objeví na trhu EU. Firma A je hospodářský subjekt a musí provést due diligence: ověřit původ kávy, geolokovat plantáže, potvrdit, že při pěstování nedošlo k odlesnění, a nahrát prohlášení do systému EU,“ uvádí příklad Nerpas.

Pokud firma B, třeba pražírna kávy v Německu s více než 250 zaměstnanci, nakoupí tuto kávu, upraží ji a dále prodává do supermarketů, má jako velký obchodník stejné povinnosti jako firma A. Menší prodejce C, třeba supermarket v Česku, který praženou kávu nabízí koncovým zákazníkům, je v roli obchodníka a musí uchovávat informace o dodavatelích a odběratelích.

Jak se připravit

Základem je, aby firmy pečlivě zmapovaly, zda některé jejich produkty nespadají pod EUDR. Následně musí shromáždit geolokační a právní doklady o původu, nastavit interní systém sledovatelnosti, provést posouzení rizik a připravit opatření k jejich zmírnění. Je třeba zavést interní směrnice, checklisty a zajistit školení zaměstnanců, kteří budou odpovědní za compliance.

Firmy musí být připravené dříve, než dorazí první zásilky do EU. Jen tak se vyhnou komplikacím a případným sankcím a zajistí, že jejich dodavatelský řetězec bude transparentní,“ doporučuje Nerpas. Povinnost doložit původ, geolokaci a průběh auditu se netýká pouze primárních komodit, vztahuje se i na hotové produkty. „Pokuty za nedodržení pravidel mohou dosáhnout až čtyř procent z ročního obratu v EU, což je motivace, aby firmy nové požadavky nepodcenily,“ uzavírá Nerpas.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 2. 12.  Jan Navrátil míří z Globusu do Košíku. Zaměří se hlavně na privátky a klíčová partnerství

    Novým obchodním ředitelem Košíku.cz se stal Jan Navrátil, který přichází s dlouholetou zkušeností z kamenného retailu i FMCG. Jeho nástupem Košík rozdělí oddělení Sales & Operations na dva samostatné týmy. Tomáš Anděl se nově zaměří výhradně na provoz, zatímco Navrátil má posílit privátní značky, rozvíjet strategická partnerství, například s Makrem, a lépe pochopit měnící se chování českých zákazníků. Cílem je také snazší propojení lokálních farmářů a maloproducentů se zákazníky v jednotlivých regionech, včetně expresního doručení.

    Svoji klíčovou zkušenost získal Navrátil v Globusu, kde strávil 16 let a postupně se z produktového manažera stal na dva roky i jednatelem. Opačnou, dodavatelskou perspektivu poté získal v české pobočce společnosti Borgy, kterou jako ředitel provedl restrukturalizací. Jejím vyvrcholením bylo mimo jiné zajištění licenční smlouvy pro výrobu spotřební elektroniky značky Bosch.

    „Trh je jiný než před covidem a spoustu cest budeme muset prošlapat znova. Je to ale příjemná výzva, i díky tomu, jaké nové možnosti se otevírají třeba na úrovni práce s daty,“ říká Navrátil. Dodává, že právě na datovou analytiku se chce se svým týmem opřít při práci se sortimentem i cenotvorbou. Na Košíku se tak bude objevovat více sezonních produktů, přibude řada specializovaných položek a postupně se rozšíří i portfolio privátních značek, které se mají podle Navrátila „formovat“ na základě chování zákazníků.

  • 1. 12.  PMI lepší než minule, avšak rozhodně ne pozitivní

    Index nákupních manažerů se v listopadu mírně zlepšil ze 47,2 bohu na 48, ale dál zůstává v negativním teritoriu pod hranicí 50 bodů. „Příčina je jednoduchá, její řešení složité. Jde totiž stále o slabé zakázky, takže ani mírné zvýšení zahraniční poptávky nedokázalo zvrátit jejich dosavadní negativní trend a zlepšit vyhlídky celého odvětví. Firmy na slabou poptávku logicky reagují omezováním zásob a zaměstnanosti, aby si trochu uvolnily ruce z pohledu nákladů,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodává, že to dělají už řadu měsíců stejně, nicméně už tak optimisticky nehledí do budoucna. Vlastně se víra v budoucnost po čase konečně potkala s objednávkami.

    Průmysl podle něj dál přešlapuje na místě pod tlakem slabých zakázek, logistických problémů v oblasti automotive a elektrotechniky a všeobecně klesající konkurenceschopnosti. Nadějně zatím nevypadá ani slibovaná fiskální expanze v Německu, které se uchyluje ke zvýhodňování vlastních výrobců cestou dotací cen elektřiny. Oživení v našem největším odvětví se tak odkládá pravděpodobně do druhé poloviny příštího roku.

    Je otázkou, zda firmy získají určitou výhodu z pohledu cen energií nebo budou pod tlakem zvýhodněných německých konkurentů. Průmysl bude zatím v každém případě dál propouštět a rozšiřovat tak řady nezaměstnaných v Česku,“ uzavírá Dufek.

  • 1. 12.  Michaela Peštová posiluje tým Cushman & Wakefield v oblasti pronájmu obchodních center

    Do týmu pronájmu maloobchodních nemovitostí realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield v České republice nastoupila Michaela Peštová na pozici Associate se zaměřením na pronájem obchodních center. Přináší bohaté zkušenosti ze společností Unibail-Rodamco-Westfield, Tesco a Cushman & Wakefield, kde se věnovala pronájmu a provoznímu řízení předních retailových projektů. Michaela je držitelkou titulu MBA v oboru Business Management na Business Institut EDU.

    V Cushman & Wakefield se zaměří na klíčový projekt Dornych v Brně, který realizuje společnost Crestyl. Díky své zkušenosti s jednáním s nájemci, strategickým pronájmem a hlubokým znalostem retailového trhu bude cenným přínosem pro tento prémiový multifunkční projekt.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Proč přichází éra suverénních datových center?

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

České investiční fondy sní americký sen

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů