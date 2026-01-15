CFOtrends  »  Finanční tým GARBE posiluje Věra Hordóssyová

Finanční tým GARBE posiluje Věra Hordóssyová

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Věra Hordóssyová, GARBE
Autor: Garbe (publikováno se svolením)
GARBE posiluje Věra Hordóssyová
Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě, rozšiřuje svůj finanční tým. Na pozici Account and Financial Manager nastupuje Věra Hordóssyová, která bude zodpovědná za řízení a koordinaci účetních a finančních procesů napříč skupinou GARBE včetně developerských projektů a správy logistických nemovitostí.

Do GARBE přichází z firmy Savills, předtím působila mimo jiné ve firmách SB Property Services a Avestus Real Estate. Má více než dvacetiletou praxi z finančních a účetních pozic, například jako hlavní účetní nebo finanční kontrolorka. V těchto rolích vedla účetní týmy a zajišťovala kompletní vedení účetnictví, přípravu daňových přiznání, finanční reporting i koordinaci s property a asset manažery. Významně se podílela také na optimalizaci nákladů a procesů.

V nové roli se zaměří zejména na přípravu rozpočtů a finančních plánů, vedení uzávěrek a finanční reporting. Bude mít rovněž na starosti podklady pro HR agendu a konsolidaci účetních dat jednotlivých společností GARBE v regionu CEE.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 15. 1.  Maloobchod v režii e-shopů

    Český maloobchod se po krátké přestávce vrátil opět k velmi svižnému růstu. Listopadové tržby se meziročně zvýšily meziměsíčně o 0,8 %, meziročně pak 4,6 %, a to především zásluhou zvýšeného zájmu o nakupování na internetu. Nová data jasně ukazují, že před koncem roku se ve velké míře spotřebitelé přesunuli k internetovým obchodům. Meziroční nárůst jejich tržeb o téměř 16 % znamená další posílení pozice na úkor tradičních kamenných prodejen.

    Listopadové číslo bylo velmi silné, nicméně za celý rok 2025 tržby v obchodech reálně nejspíš nevzrostly ani o celá 4 %. Takže o nějakém přehnaném nákupním boomu či horečce se ještě nedá mluvit. „Letošní rok bude z tohoto pohledu obdobný. Spotřebitelům bude nahrávat podstatně menší inflace, která by mohla ještě více nabudit jejich optimismus a třeba je přimět i více nakupovat zboží dlouhodobější povahy, jako je nábytek nebo automobily,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 13. 1.  Inflace potvrzena mírně nad cílem ČNB

    Prosincovou spotřebitelskou inflaci potvrdil ČSÚ na meziměsíčním poklesu o 0,3 % a meziročním růstu o 2,1 %. Nacházela se tak podruhé po listopadu pod prognózou ČNB. V souhrnu za celý rok 2025 se tak dostala na úroveň 2,5 %, což je mírně nad 2 % inflačním cílem ČNB.

    „Pro rok 2026 lze očekávat, že spotřebitelská inflace výrazně zvolní a zamíří hlouběji pod 2 %. Důležitý bude hned lednový údaj, který do určité míry nastaví laťku pro celý rok. Předpokládám, že se v souhrnu za celý letošní rok bude inflace nacházet v rozmezí 1,5 až 1,8 %. Vyšší cenová dynamika se však i nadále udrží ve službách, což bude bránit tomu, aby bankovní rada ČNB výrazněji snižovala úrokové sazby,“ uvádí hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák s tím, že minimálně k jednomu snížení sazeb o 25 bazických bodů však podle něj letos ze strany ČNB dojde.

  • 12. 1.  V roce 2025 zbankrotovalo 6 213 podnikatelů, o 16 % více než v roce 2024

    Soudy v České republice v minulém roce vyhlásily bankrot 6 213 fyzických osob podnikatelů. Meziročně to bylo o 16 % více. Zároveň přijaly 6 568 návrhů na bankrot, což bylo o 12 % více než v roce 2024. Počet bankrotů byl nejvyšší od roku 2021, kdy jich bylo o 149 více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Stejně jako předloni, tak i v roce 2025 soudy nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlásily v Moravskoslezském kraji (829), následoval Středočeský kraj (737) a Praha (724). Počet bankrotů meziročně vzrostl ve všech krajích. Nejvýrazněji, a to o 37 %, se jejich počet zvýšil v Karlovarském kraji. V Jihočeském kraji zbankrotovalo o 27 % podnikatelů více a v Libereckém kraji soudy meziročně vyhlásily o čtvrtinu bankrotů více. Nejnižší dynamiku vykázal Plzeňský (8 %) a Moravskoslezský kraj (9 %). V průměru za celou ČR připadlo na 10 tisíc aktivních subjektů 61 bankrotů podnikatelů, o rok dříve to bylo 53 bankrotů.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.