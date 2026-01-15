Finanční tým GARBE posiluje Věra Hordóssyová

Do GARBE přichází z firmy Savills, předtím působila mimo jiné ve firmách SB Property Services a Avestus Real Estate. Má více než dvacetiletou praxi z finančních a účetních pozic, například jako hlavní účetní nebo finanční kontrolorka. V těchto rolích vedla účetní týmy a zajišťovala kompletní vedení účetnictví, přípravu daňových přiznání, finanční reporting i koordinaci s property a asset manažery. Významně se podílela také na optimalizaci nákladů a procesů.
V nové roli se zaměří zejména na přípravu rozpočtů a finančních plánů, vedení uzávěrek a finanční reporting. Bude mít rovněž na starosti podklady pro HR agendu a konsolidaci účetních dat jednotlivých společností GARBE v regionu CEE.