CFOtrends

Firmy končí ve velkém, nové ale přibývají ještě rychleji

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

ekonomika, rozdílný vývoj
Autor: Shutterstock
Podnikání v ČR loni ukončilo 16 853 společností, což je historicky nejvyšší počet a o 340 subjektů více než v roce 2024. Nejvíc firem skončilo v oblasti správy a pronájmu nemovitostí, velkoobchodu a služeb. Každá druhá firma, která ukončila podnikatelské aktivity, měla sídlo v Praze. Nejvíc společností, které bylo vymazáno z obchodního rejstříku bylo založeno v letech 2013 až 2018. Informace vyplývají z databází Dun & Bradstreet.

V posledních letech v Česku roste počet firem, které ukončují svou činnost. Zatímco v roce 2012 zaniklo 5 322 společností, v roce 2025 už jejich počet dosáhl rekordních 16 853. Současně ale výrazně přibývá i nových podniků – v roce 2025 jich vzniklo 34 621, což je nejvíc v historii.

Dynamika podnikatelského prostředí se mění

Data ukazují, že podnikatelské prostředí se v poslední dekádě výrazně proměnilo. V letech 2012 až 2015 na jednu zaniklou firmu vznikaly více než čtyři nové společnosti. Například v roce 2014 připadalo na jeden zaniklý podnik dokonce 4,83 nově založených. Tento poměr se však postupně snižoval a kolem roku 2020 klesl až na 1,77.

„Z dat je patrné, že dynamika podnikatelského prostředí se mění. Firmy dnes častěji vznikají, ale zároveň také rychleji zanikají. To ukazuje na vyšší konkurenci i větší flexibilitu podnikatelů,“ říká předsedkyně představenstva tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová a dodává, že i přes vyšší počat zaniklých firem zůstává podnikatelská aktivita v ČR silná a vysoce konkurenční. Rostoucí počet nových firem podle ní naznačuje, že podnikatelé stále vidí na trhu nové příležitosti.

Praha má náskok před ostatními regiony

V počtu zaniklých firem má Praha výrazný náskok před ostatními regiony. Z 16 853 firem, které loni zanikly, jich polovina měla sídlo v hlavním městě, s 11 procenty následuje Jihomoravský kraj a s téměř šesti procenty Moravskoslezský kraj.

Z obchodního rejstříku bylo loni vymazáno nejvíc společností z oblasti pronájmu a správy nemovitostí (2 401), zprostředkování velkoobchodu (1 440), ostatních profesních, vědeckých a technických činností (1 106) a velkoobchodu (1 008).

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 24. 3.  Indikátory důvěry se překvapivě zlepšily, navzdory konfliktu na Blízkém východě

    Březnové indexy PMI z průmyslové oblasti pozitivně překvapily jak v Česku, taki v Německu a eurozóně. Zde se již zřejmě pozitivně odráží německý fiskální balíček. „K udržení dobré nálady by však bylo třeba co nejrychlejší ukončení konfliktu na Blízkém východě. Jeho delší trvání a s tím spojené vyšší ceny surovin, případně narušení dodavatelských řetězců by mohlo křehké oživení energeticky náročného průmyslu zbrzdit,“dodává analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že i ve Spojených státech indikátor PMI skončil mírně nad tržním očekáváním.

    Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku v březnu stoupl o jeden bod na hodnotu 102,1 b., přičemž pozitivně se vyvíjely obě jeho složky. „Nálada mezi podnikateli se zlepšovala již třetí měsíc v řadě a poprvé od října loňského roku se dostala nad svůj dlouhodobý průměr. Meziměsíčně se zvýšila i důvěra spotřebitelů, a přiblížila se tak úrovni z konce roku 2025,“ uzavírá Steckerová.

  • 23. 3.  Česká ekonomika loni rostla nejrychleji za poslední tři roky

    Českou ekonomiku v roce 2025 hnala vpřed především domácí poptávka. Spotřebu podpořil zejména pokračující solidní reálný růst výdělků spojený se zklidněním inflace. Loni se dařilo zejména službám a stavebnictví, konec roku ale přinesl oživení i v průmyslu.

    Domácí poptávka byla hlavním tahounem hospodářského růstu v roce 2025 včetně jeho závěrečné čtvrtiny. Stabilní oživení spotřeby domácností souviselo se zklidněním růstu cen a solidním reálným navýšením mezd. Posílení investiční aktivity, která v předchozích letech klesala, bylo loni spojeno s pozitivním obratem ve stavebnictví. Dařilo se řadě odvětví služeb a ve 4. čtvrtletí příznivější výsledky ukázal i průmysl,“ říká místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

  • 19. 3.  ČNB zůstává ve vyčkávacím módu

    Bankovní rada České národní banky na svém dnešním pravidelném měnověpolitickém zasedání rozhodla o zachování základní úrokové sazby na stávající úrovni, tedy na 3,5 %. Sazba tak zůstává nezměněna od května roku 2025. Tento výsledek byl na trhu všeobecně očekáván a nepředstavuje tedy žádné překvapení.

    Zatímco ještě donedávna někteří členové bankovní rady signalizovali otevřenost debatám o možném snížení úrokových sazeb, inflační rizika plynoucí z válečného konfliktu budou diskusi pravděpodobně stáčet spíše opačným směrem. „Pokud se konflikt a následně i logistika v Perském zálivu neuklidní v nejbližších několika týdnech, považujeme za pravděpodobné, že tuzemská inflace vzroste o vyšší desetiny až nízké jednotky procentního bodu a vyžádá si ještě v letošním roce zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 až 1,0 procentního bodu,“ dodává hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

