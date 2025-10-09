CFOtrends  »  Firmy padají rekordním tempem. Nejvíce ohrožené jsou podniky v Praze a Jihomoravském kraji

Firmy padají rekordním tempem. Nejvíce ohrožené jsou podniky v Praze a Jihomoravském kraji

Jana Chuchvalcová
Dnes

Sdílet

Bankrot, krach, krize
Autor: Shutterstock
Za první tři čtvrtletí letošního roku v Česku zbankrotovalo 575 obchodních společností, což je meziročně o 10 % více. Zároveň se jedná o nejvyšší počet za prvních devět měsíců od roku 2017. Současně bylo podáno 830 insolvenčních návrhů, meziročně o 5 % více, vyplývá z analýzy CRIF – Czech Credit Bureau.

Do konce září letos zbankrotovalo o 51 firem více než ve stejném období loni. Letošní počet bankrotů se tak přiblížil situaci na konci třetího čtvrtletí roku 2017, kdy jich bylo 587. V roce 2016 v tomto období bylo firemních bankrotů o zhruba 100 více. Jsou také velké rozdíly mezi regiony. Zatímco v Ústeckém kraji se jejich počet meziročně zvýšil téměř o dvě třetiny, v Jihočeském kraji naopak klesl o více než čtvrtinu,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V posledních 12 měsících, tedy za období od loňského října do konce září, zbankrotovalo 737 obchodních společností. Oproti předchozímu období to bylo o 6 % více.

Outstream Placeholder

Letos na konci třetího čtvrtletí se meziročně oproti stejnému období minulého roku zvýšil počet firemních bankrotů o desetinu. V roce 2024 činil na konci září meziroční nárůst 18 %, tempo růstu tak zpomalilo o 8 procentních bodů. Přibližně třetinu insolvenčních návrhů soudy zamítají. Mimo jiné i proto, že dlužník nemá dostatek prostředků na úhradu nákladů spojených s vyhlášením bankrotu. Úvěry podniků současně rostou rychleji než jejich vklady a stoupá podíl nevýkonných úvěrů,“ doplňuje Věra Kameníčková.

Počet bankrotů vzrostl v polovině krajů

Oproti období od ledna do konce září loňského roku se počet firemních bankrotů letos zvýšil v sedmi krajích, nejvýrazněji v Ústeckém kraji (o 63 %). O polovinu se zvýšil v Plzeňském kraji a shodně o třetinu vzrostl v kraji Vysočina, v Královéhradeckém kraji a Jihomoravském kraji. Naopak se jejich počet nejvíce snížil v Jihočeském kraji (o 28 %), o desetinu klesl v Karlovarském kraji a mírně klesl i ve Středočeském kraji (o 3 %). V Libereckém kraji, Olomouckém kraji, Pardubickém kraji a ve Zlínském kraji byla situace stejná jako za tři čtvrtletí minulého roku.

Za posledních 12 měsíců nejvíce firem zbankrotovalo v Praze (328). Na hlavní město tak připadlo zhruba 45 % z celkového počtu bankrotů. V Praze má ovšem sídlo i nejvyšší počet firem. Druhý nejvyšší počet byl v Jihomoravském kraji (123), po kterém následoval Moravskoslezský kraj (59). Nejvíce se oproti předchozímu období zvýšil počet bankrotů v Ústeckém kraji, a to o 57 %. Nejnižší počet byl v tomto období v Karlovarském kraji, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina, ve kterých zbankrotovalo shodně 11 obchodních společností.

Úniky hesel lámou rekordy. V roce 2025 jich přibylo o 160 % více než loni Přečtěte si také:

Úniky hesel lámou rekordy. V roce 2025 jich přibylo o 160 % více než loni

Za posledních 12 měsíců vykázaly nejvyšší míru bankrotů firmy se sídlem v Jihomoravském kraji, kde na 10 tisíc aktivních subjektů připadlo 23 bankrotů. V Ústeckém kraji to bylo 20 bankrotů. V Olomouckém kraji a v Praze připadlo na 10 tisíc subjektů shodně 19 bankrotů. Nejnižší míra bankrotů v tomto období byla v Pardubickém a Jihočeském kraji, ve kterých na 10 tisíc společností na trhu připadlo shodně devět bankrotů. I tak zůstává roční míra bankrotů v České republice nízká. V posledních 12 měsících dosahovala 0,2 %.

Nejvíce ohrožené jsou tři obory

Z významných odvětví se v období od ledna do konce září meziročně nejrychleji zvýšil počet bankrotů firem ve stavebnictví (o 25 %), v obchodu (o 18 %) a v ubytování a stravování (o 6 %). V oboru nakládání s nemovitostmi se počet bankrotů meziročně nezměnil. Ve všech ostatních významněji zastoupených oborech se počet bankrotů meziročně zvýšil jen mírně.

Cyber25

V období od loňského října do konce září zbankrotovalo nejvíce firem v obchodu (175), kde je také nejvyšší počet registrovaných subjektů. Druhý nejvyšší počet bankrotů byl ve zpracovatelském průmyslu (110). Na třetím místě bylo stavebnictví s 91 bankroty. Podobná situace byla také v oboru nakládání s nemovitostmi s 82 bankroty.

Od loňského října do konce září byly bankrotem nejvíce ohrožené firmy z oborů nakládání s vodou a doprava a skladování, kde na 10 tisíc registrovaných společností připadlo shodně 24 bankrotů. Ve zpracovatelském průmyslu to bylo 18 bankrotů. Naopak nejnižší míra bankrotů byla ve vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči, kde na 10 tisíc subjektů připadly shodně jen dva bankroty.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 9. 10.  Novým šéfem segmentu malých a středních firem v Raiffeisenbank se stal Roman Herman

    Raiffeisenbank posílila vedení v oblasti malých a středních firem. Nově tuto klíčovou oblast povede Roman Herman, který má za sebou téměř dvacetileté zkušenosti z finančního sektoru v regionu střední a východní Evropy. Ekonomii studoval ve Spojených státech a v Kanadě.

    Do Raiffeisenbank nastoupil před deseti lety, během nichž prošel řadou pozic a útvarů – od řízení projektů a procesů, přes oblast platebních a karetních služeb, až po vedení strategických iniciativ. Podílel se mimo jiné na úspěšné migraci klientů z ING a integraci Equa bank, působil také jako programový manažer v rámci strategických a transformačních projektů banky.

    Ve své nové roli chce nadále posilovat značku Raiffeisenbank jako přirozeného partnera pro podnikání a navázat na dosavadní úspěchy v oblasti akvizice, digitálních kanálů a klientské zkušenosti. Zároveň chce usilovat o to, aby byla banka pro podnikatele první volbou, ať už hledají financování, každodenní bankovní služby, nebo dlouhodobého partnera pro svůj rozvoj.

  • 8. 10.  Bezrealitky v Evropě rostou a mění management. Česko a Slovensko povede Zdeno Dubnička

    Je tomu necelý rok, co se největší česká „bezrealitní“ služba Bezrealitky propojila se svým německým protějškem Ohne-Makler. Společně nyní působí na čtyřech trzích (Česko, Slovensko, Německo, Rakousko) a chystají se vstoupit na další. Ale také vzájemně obohatit lokální služby technologickým know-how druhého partnera. Pomůže tomu i nově utvářená manažerská struktura, která poprvé definuje pozice regionálních ředitelů. Česko a Slovensko bude nově zastupovat jako CEO Zdeno Dubnička.

    Přichází po jedenáctileté kariéře v jedné z největších českých konzultačních společností RSM, která se zaměřuje na rozvoj a expanzi středních a velkých podniků a v loňském roce vykázala půlmiliardové obraty. Zde působil jako konzultant, vedoucí divize zaměřující se na implementaci firemních systémů a následně technologický ředitel.

    Mezi klíčové projekty, na kterých bude Dubnička pracovat, patří například kompletní přetvoření prodejního procesu Bezrealitky. Ten bude na jedné straně maximálně digitální, s plánovaným širokým využitím AI nástrojů a rostoucí automatizací v rámci celého procesu. Na druhé straně je však v brzké budoucnosti v plánu spuštění nové služby určené pro klienty, kteří stále chtějí být v osobním kontaktu a jednat s partnery napřímo.

  • 7. 10.  Analytický tým J&T BANKY posílil Adam Ruschka

    Novým ekonomem J&T BANKY se stal Adam Ruschka. Analytický tým dlouhodobě vedený Milanem Vaníčkem obohatí především o všeobecný makroekonomický nadhled a hlubší porozumění ekonomickým procesům v Česku i zahraničí. Zejména skrze důkladnou analýzu aktuálních ekonomických dat přispěje Adam k popisu a vyhodnocení současného nejen investičního světa.

    Do J&T BANKY přichází Adam s několikaletými zkušenostmi z ČNB, kde působil postupně jako analytik a hlavní analytik se specializací na makroekonomickou analýzu, krátkodobé prognózování, především za účelem poskytování analytických podkladů pro rozhodování bankovní rady o měnové politice.

    Paralelně s praxí v centrálním bankovnictví vyučoval ekonomické a ekonometrické kurzy na Vysoké škole ekonomické, kde v současnosti působí jako externí spolupracovník. Adam absolvoval magisterské studium ekonomie a následně doktorské studium ekonomické teorie na katedře ekonomie VŠE v Praze. Své znalosti rozšiřoval také během studijního pobytu na Technological University v Dublinu. 

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana