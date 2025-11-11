Flexinovela mění český trh práce: delší zkušební doba a tlak na větší transparentnost

Přestože zákon nabízí větší volnost, pro firmy zároveň znamená nutnost přehodnotit přístup k řízení lidí. Podle ManpowerGroup se právě teď rozhoduje o tom, zda firmy dokážou využít příležitost a posílit svou atraktivitu pro nové i stávající zaměstnance.
Rozpohybování trhu práce
V prostředí, kde se pracovní role proměňují rychleji než kdykoli dříve, roste význam adaptace a kulturní kompatibility. Odborné dovednosti už nejsou jediným kritériem. Zaměstnavatelé stále častěji sledují i schopnost pracovat s technologiemi, sdílet firemní hodnoty a reagovat na změny.
„Flexinovela a další opatření udělaly první větší krok k rozpohybování trhu práce. Prodloužení zkušební doby, zkrácení výpovědní doby, větší podpora v počátečním období nezaměstnanosti, daňové úlevy pro částečné úvazky ohrožených skupin a také podpora rekvalifikací a rozvoje měkkých dovedností, byl dobrý první krok k přípravě na nový trh práce. Doufáme, že nová vláda bude dál pokračovat v podpoře flexibility a transformace trhu práce, aby česká ekonomika zůstala konkurenceschopná v době technologické revoluce,“ říká šéfka firmy ManpowerGroup Česká republika Jaroslava Rezlerová.
Možnost prodloužit zkušební dobu na čtyři měsíce vnímá přitom jako rozumný krok, který reflektuje realitu dnešního pracovního trhu. Adaptace na nové prostředí trvá déle než dříve. Nejde totiž jen o ověření dovedností, ale o komplexní zhodnocení kulturní kompatibility a schopnosti fungovat v dynamickém týmu. Zároveň ale platí, že čtyřměsíční zkušební doba není dogma. U některých typů kandidátů může být právě kratší zkušební doba tím, co rozhodne o jejich nástupu, přičemž jde o důkaz důvěry i atraktivitu značky zaměstnavatele.
Rodiče posilují svá práva
Novela rovněž přináší klíčový posun především v oblasti návratu z rodičovské dovolené. Zaměstnanci mají nově výslovné právo požádat o zkrácený úvazek nebo úpravu pracovní doby, a zaměstnavatel je povinen žádost seriózně posoudit a zamítnutí zdůvodnit. Tento krok významně zvyšuje vyjednávací pozici pracujících rodičů, především žen, které se po rodičovské často ocitají v nevýhodném postavení.
„Flexinovela nutí firmy, aby se zamyslely, zda jejich rigidita není jen pohodlnou výmluvou. Pracující rodiče dnes očekávají víc než pouhou toleranci, ale chtějí partnerství. Firmy, které se k této změně postaví aktivně, získají loajální a motivované zaměstnance,“ říká Jaroslava Rezlerová s tím, že ženy a zvláště matky na mateřské jsou pro pracovní trh nedoceněným zdrojem kvalifikované pracovní síly. Chtějí pracovat, ale narážejí na nedostatek částečných úvazků a flexibilních řešení.
Pokud tedy chceme řešit strukturální nedostatek lidí, je třeba firmám pomoci, aby si dokázaly tyto talenty udržet. Flexibilita přestává být benefitem, stává se normou. Za pár let budou zkrácené úvazky nejen běžné, ale strategicky nepostradatelné.
Změny v oblasti mzdové transparentnosti
Novela zákoníku práce zároveň přináší i důležité změny v oblasti mzdové transparentnosti. Zákaz doložek mlčenlivosti o výši mzdy a právo na informaci o průměrné odměně na obdobné pozici by měly pomoci řešit přetrvávající nerovnosti v odměňování. Podle statistik si ženy v Česku vydělají v průměru o 16,4 % méně než muži a novela má ambici tento rozdíl alespoň částečně snížit.
ManpowerGroup upozorňuje, že největší změny se však neodehrávají jen v zákonech, ale v hlavách manažerů. Úspěšné firmy budou ty, které dokážou přetavit nová pravidla ve skutečnou konkurenční výhodu – ať už tím, že přistoupí na kratší zkušební dobu pro žádané experty, nastaví transparentní odměňování nebo nabídnou rodičům konkrétní podporu při návratu do práce.