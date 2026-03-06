CFOtrends  »  Gemo posílilo vedení společnosti o novou HR ředitelku Ilonu Vavřinovou

Gemo posílilo vedení společnosti o novou HR ředitelku Ilonu Vavřinovou

redakce
Dnes

Sdílet

Ilona Vavřinová, personální ředitelka společnosti Gemo
Autor: Gemo
Ilona Vavřinová, personální ředitelka společnosti Gemo
Novou personální ředitelkou stavební a developerské společnosti Gemo se stala zkušená manažerka Ilona Vavřinová, která má téměř dvacetiletou praxi ve vedení týmů a řízení projektů v Česku i v zahraničí. Nyní se zaměří na další rozvoj personální strategie společnosti.

Ilona Vavřinová přišla do společnosti Gemo po více než třináctiletém působení v personální agentuře ManpowerGroup, kde vedla náborové a obchodní týmy napříč Českou republikou i v zahraničí. Podílela se na řízení rozsáhlých projektů a pomáhala firmám hledat a rozvíjet lidi, kteří stojí za jejich výsledky. Zkušenosti z obchodního, personálního i výrobního prostředí jí umožňují nahlížet na fungování firmy v širších souvislostech.

HR dnes nevnímám jako podpůrnou administrativu, ale jako plnohodnotnou součást řízení firmy. Mým cílem je, aby práce s lidmi byla pevně propojena s tím, kam společnost směřuje. To vyžaduje systematickou práci s talenty, péči o stávající zaměstnance i promyšlený nábor a kvalitní zapracování nových kolegů. Do společnosti Gemo jsem přišla se záměrem podpořit její další rozvoj a posílit týmy o zkušené odborníky i absolventy, kteří hledají dlouhodobou perspektivu a smysluplnou práci s viditelnými výsledky,“ říká nová šéfka Gemo Vavřinová.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 6. 3.  Svižný růst mezd pokračuje

    Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně vzrostla o 5,1 %. Medián mezd činil 45 523 korun.

    „Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců proti stejnému období minulého roku o 7,4 % na 52 283 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,1 %. V celém roce 2025 dosáhla inflace 2,5 % a nominální růst mezd byl 7,2 %. Reálně se tedy mzda zvýšila o 4,6 %,“ uvádí šéfka oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.

  • 5. 3.  Pale Fire Capital má Podnikatele roku

    Dušan Šenkypl, partner skupiny Pale Fire Capital a CEO americké společnosti Groupon, se stal EY Podnikatelem roku České republiky. Odborná porota vyzdvihla jeho zkušenosti s budováním světově úspěšných firem i rozsáhlé filantropické aktivity.

    Dušan Šenkypl je ztělesněním moderního podnikatele, který se dokáže prosadit i v tvrdé světové konkurenci. Jeho cesta s Pale Fire Capital ukazuje, že digitální technologie a špičkový investiční management mohou jít ruku v ruce se společenskou odpovědností a podporou vzdělávání,“ uvedla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.

  • 4. 3.  Další pokles inflace v řadě

    Podle předběžného odhadu se česká inflace v únoru snížila z lednových 1,6 % na 1,4 %. Vzdálila se tak nejenom cíli ČNB, ale i její nejnovější prognóze, která stejně jako finanční trhy předpokládala stagnaci inflace na lednové úrovni.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

AI jako soudce – zákon na prvním místě

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr