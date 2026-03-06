Gemo posílilo vedení společnosti o novou HR ředitelku Ilonu Vavřinovou

Ilona Vavřinová přišla do společnosti Gemo po více než třináctiletém působení v personální agentuře ManpowerGroup, kde vedla náborové a obchodní týmy napříč Českou republikou i v zahraničí. Podílela se na řízení rozsáhlých projektů a pomáhala firmám hledat a rozvíjet lidi, kteří stojí za jejich výsledky. Zkušenosti z obchodního, personálního i výrobního prostředí jí umožňují nahlížet na fungování firmy v širších souvislostech.
„HR dnes nevnímám jako podpůrnou administrativu, ale jako plnohodnotnou součást řízení firmy. Mým cílem je, aby práce s lidmi byla pevně propojena s tím, kam společnost směřuje. To vyžaduje systematickou práci s talenty, péči o stávající zaměstnance i promyšlený nábor a kvalitní zapracování nových kolegů. Do společnosti Gemo jsem přišla se záměrem podpořit její další rozvoj a posílit týmy o zkušené odborníky i absolventy, kteří hledají dlouhodobou perspektivu a smysluplnou práci s viditelnými výsledky,“ říká nová šéfka Gemo Vavřinová.