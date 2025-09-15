CFOtrends  »  Hedepy kupuje polskou platformu HearMe. Plánuje rozvoj služeb pro firmy

Hedepy kupuje polskou platformu HearMe. Plánuje rozvoj služeb pro firmy

redakce
Dnes

Sdílet

Nový tým Hedepy a HearMe
Autor: Hedepy (publikováno se svolením)
Nový tým Hedepy a HearMe
300 tisíc terapií ročně, téměř 200 firemních klientů, přes 1000 profesionálních psychoterapeutů. České Hedepy kupuje HearMe, polskou platformu pro podporu duševního zdraví ve firmách. Díky svému působení na devíti trzích se tak stává největším hráčem ve střední a východní Evropě, který dokáže nabídnout komplexní služby pro péči o duševní zdraví jednotlivců i firem. Silnou pozici chce Hedepy využít ke konsolidaci evropského trhu, v plánu má připojit i další významné značky.

O transakci se jednalo od loňského podzimu a k definitivnímu rozhodnutí došlo v první polovině letošního roku. Platformy budou po spojení působit pod značkou Hedepy a v plánu mají rozvíjet služby pro firmy v rámci nové značky Hedepy for Business, která zahrnuje psychoterapie pro zaměstnance, měření nálady ve firmě, webináře a další edukační obsah pro zlepšování duševní pohody. HearMe přináší do Hedepy rozšíření těchto služeb o nový lokální obsah nebo lepší využití aplikace.

V Polsku působíme už tři roky, pomohli jsme tam už tisícům lidí a velkou poptávku aktuálně cítíme právě ze strany firem. Připojení HearMe je pro nás strategické. Přináší nám ještě větší specializaci v péči o firemní klienty, ale také možnost nabízet služby původním klientům HearMe i v zahraničí. To jsou synergie, které nám dávají smysl. Stejně důležité je pro nás i to, že si rozumíme lidsky a máme stejný pohled na to, jak má vypadat moderní péče o duševní zdraví nejen ve firmách,“ říká Lukáš Krčil, CEO a spoluzakladatel Hedepy. V době, kdy se psychická pohoda zaměstnanců stává pro firmy prioritou, jde o zásadní krok v mezinárodním růstu platformy.

S HearMe přichází do Hedepy také přes 80 nových firemních klientů i tým odborníků, který zahrnuje přes 120 psychologů, psychoterapeutů, koučů, nutričních terapeutů a fyzioterapeutů. Zakladatelé HearMe, Adam Radzki a Katarzyna Gryzło, se stávají součástí vedení Hedepy. Adam Radzki se zaměří na rozvoj obchodu v Polsku jako lokální Head of Sales, Katarzyna Gryzło povede B2B marketing pro celou skupinu Hedepy.

Spojení s Hedepy je pro nás logickým krokem, který otevírá dveře k dalším trhům, a zároveň umožňuje zachovat osobní přístup, vysokou odbornost a rychlou dostupnost podpory, což naši klienti v Polsku oceňují nejvíce. Měli jsme více variant postupu, ale nakonec jsme si vybrali Hedepy, protože nás spojuje podobná firemní kultura i důraz na podnikání s přesahem,“ uvedla Katarzyna Gryzło, zakladatelka HearMe.

Od českého startupu k evropskému scale-upu

Online psychoterapeutická platforma Hedepy vznikla v roce 2020 a do dalších osmi evropských zemí, včetně Polska, se rozšířila hned v prvních letech. Původně platforma pomáhala s duševním zdravím hlavně jednotlivcům, v posledním roce se ale začala soustředit také na pomoc firmám.

Cílem po spojení s HearMe je replikovat tento úspěšný polský model v dalších zemích. „Polsko pro nás bylo zásadní, protože jde o největší trh v našem regionu a oblast péče o duševní zdraví je zde na vysoké úrovni. Zároveň si vážíme vstupu Katarzyny i Adama, kteří jsou pro náš tým velkým přínosem. Adam má z dřívějšího působení bohaté zkušenosti s konsolidací CEE trhu a Katarzyna má vysokou odbornost v poskytování duševní péče pro firmy,“ dodává Lukáš Krčil.

Ještě v roce 2025 má Hedepy v plánu dosáhnout bodu zvratu s očekávaným obratem 13 milionů eur a plánuje další investiční kolo. „Jsme rádi, že Hedepy potvrzuje svou silnou pozici na trhu a dokazuje, že se vyvíjí správným směrem. Úspěšné spojení s polskou platformou vytvořilo pevný základ pro rozvoj jejich služeb pro firmy a zároveň otevírá cestu k dalším akvizičním plánům,“ říká Jan Davídek, partner fondu Purple Ventures, jednoho z pravidelných investorů Hedepy.

Péče o duševní zdraví se zapojením AI

Na Slovensku, v Rumunsku a Řecku je jedničkou v oblasti online psychoterapie a mezi prvními se pohybuje i ve Slovinsku, Maďarsku, Litvě a na Ukrajině. Aktuálně na platformě Hedepy působí zhruba tisícovka terapeutů, kteří ročně s klienty absolvují stovky tisíc online sezení.

Do budoucna se Hedepy také chystá propojit online péči i s osobní variantou a více zapojit umělou inteligenci tam, kde je to možné. „Umělá inteligence představuje zásadní technologický pokrok a své místo si hledá i v oblasti duševního zdraví. O to důležitější je však k jejímu využití přistupovat s rozvahou a respektem. Na tom teď také pracujeme,“ říká Lukáš Krčil. Cílem platformy zůstává, aby se odborná pomoc stala ještě dostupnější, rychlejší a zároveň zachovala osobní kontakt tam, kde je nejdůležitější.

Cyber25

Profil HearMe

HearMe je polská společnost zaměřená na duševní zdraví a wellbeing, založená v roce 2020. Prostřednictvím své online platformy poskytuje zaměstnancům psychologickou podporu formou individuálních sezení přes video nebo chat, pořádá webináře, nabízí vzdělávací obsah a připravuje na míru šité wellbeing programy pro firmy. 

Služby HearMe cílí především na HR oddělení a zaměstnavatele, kterým pomáhají budovat zdravější a odolnější pracovní prostředí. Za poslední rok HearMe poskytlo přes 25 tisíc terapeutických sezení a společnost dosáhla obratu v přepočtu přes 33 milionů korun.

