CFOtrends  »  Hybridní práce přepsala pravidla. Co dnes mladá generace očekává od kanceláří?

Hybridní práce přepsala pravidla. Co dnes mladá generace očekává od kanceláří?

redakce
Dnes

Sdílet

Kancelář, ESG
Autor: ČMN (publikováno se svolením)
Hybridní režim přepsal pravidla práce a mladá generace zásadně mění očekávání od kanceláří. Podle aktuálního průzkumu Deloitte 73 % české generace Z a 85 % mileniálů považuje za klíčové faktory smysluplnost, spolupráci a prostředí podporující pohodu. Pronajímatelé kanceláří v Praze proto upravují své budovy tak, aby odpovídaly potřebám nové éry a byly flexibilní, zelené a komunitní.

Vývoj v pracovních návycích a hodnotách proměňuje samotnou funkci kanceláře. Zatímco v minulosti sloužila především jako místo pro individuální výkon, dnes se stává centrem pro spolupráci, budování komunity a sdílení firemní kultury. „Generace Z má specifické nároky – očekává flexibilitu, inspirativní prostředí a silný důraz na well-being. Firmy, které chtějí zůstat atraktivní pro mladé talenty, musí tyto potřeby reflektovat i v designu kanceláří,“ říká expert ČMN Pavel Kadera.

Kancelář jako magnet pro spolupráci

Zatímco lidé tráví v kanceláři méně času než dříve, nároky na kvalitu prostoru rostou. „Gen Z nechce kancelář, která jen dobře vypadá. Chce prostředí, které podporuje spolupráci, soustředění a nabízí různé typy pracovních zón,“ dodává Kadera.

Generace Z tlačí na změnu. Poptávka po digitálních benefitech prudce roste Přečtěte si také:

Generace Z tlačí na změnu. Poptávka po digitálních benefitech prudce roste

Deloitte zároveň uvádí, že dlouhé hodiny a nedostatek flexibility patří mezi hlavní zdroje stresu mladých lidí. Kancelář tak musí být místem, kam zaměstnanci chtějí přijít – ne kde musí být.

Od „gimmicků“ k prostředí, které funguje

Trendy se posunuly od herních místností a barevných koutků k funkčnímu, promyšlenému prostředí. Firmy dnes nejčastěji poptávají:

  • hybridní zóny – kombinaci otevřených částí a místností pro klid,

  • prostory pro komunitu – společné kavárny, lobby, kuchyňky, místa pro setkávání,

  • well-being prvky – denní světlo, kvalitní vzduch, tiché zóny, možnost práce venku,

  • udržitelnost – zeleň, úsporné technologie, šetrné materiály.

Navíc 69 % české Gen Z podle Deloitte sleduje ESG politiku zaměstnavatele, takže mladí očekávají, že i kanceláře budou odpovídat hodnotám udržitelnosti. „Lokalita tak i nadále zůstává klíčová, ale dnes už nestačí jen dobrá adresa. Kancelář musí být místem, kam lidé chtějí chodit – ne kde musí být,“ uzavírá Kadera.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 7. 12.  Motorem maloobchodu jsou internetové obchody, na růstu se podílejí více než třetinou

    Ani říjen nepřinesl žádnou dramatickou změnu v chování českých spotřebitelů, tržby obchodů rostly podobně jako v předchozích měsících umírněným 2,8% tempem. Žádný nákupní boom se tedy nekoná, i když reálně si tuzemské domácnosti polepšily. Část spotřebitelů si totiž dál udržuje vyšší sklon k úsporám, navíc domácnosti spíše utrácejí za služby než za zboží.

    I tentokrát platí, že motorem maloobchodu jsou internetové obchody, ty se totiž na jeho růstu podílejí více než třetinou. Od začátku roku se jejich tržby reálně zvýšily o 9,3 %, zatímco celý maloobchod si připsal jen 3,6 %. Příklon k internetovým nákupům je evidentní a znamená, že tento typ prodeje ještě zdaleka nedosáhl svého potenciálu, i když každý rok přichází s novým rekordním výsledkem,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Pozornost se nyní samozřejmě obrací k vánočním svátkům, které jsou pro obchodníky hlavním obdobím roku, přičemž letošní Vánoce by měly být pro maloobchod rekordní. Podle Dufka oslní nepochybně e-shopy, avšak celkově bude v prosinci maloobchod možná 3 % nad loňským výsledkem a zhruba 1 %o nad koncem roku 2019. „V delším kontextu to tedy nebude žádná nákupní horečka, jak by napovídala plná parkoviště u nákupních center. A za celý letošní rok maloobchodní tržby vzrostou o zhruba 3,7 %, což znamená zpomalení oproti předchozímu roku i méně, než se vypadalo na začátku roku,“ uzavírá Dufek.

  • 4. 12.  Příjemné inflační překvapení. Energie dál tlumí zdražování, ale tlak ve službách trvá

    Podle prvního odhadu ČSÚ klesla meziročně inflace v listopadu na 2,1 %. Je tak už jen symbolicky nad cílem ČNB, která pro tento měsíc počítala s výsledkem 2,2 %. O překvapivě lepší výsledek se evidentně postaraly nevyzpytatelné potraviny a možná i chvilkové slevy alkoholu, ale to se dozvíme až z finálních dat.

    V každém případě i tentokrát držely inflaci na uzdě energie. Sice už v posledních měsících nezlevňují nijak dramaticky, ale v meziročním srovnání je jejich efekt stále citelný. Příjemné překvapení z inflace ovšem stále zastiňuje poměrně silný růst cen ve službách. I tentokrát služby meziročně podražily o 4,6 %, a to nejspíš, podobně jako v předchozích měsících, v důsledku dalšího růstu nájemného, cen nemovitostí, dovolených či rekreačních služeb,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a dodává, že navzdory rychlému růstu cen služeb zájem spotřebitelů o ně neopadá.

    Co čekat dál? Je před námi poslední měsíc v roce, kdy se s cenami dějí „psí kusy“. Dají se čekat různé slevové akce, prodlužování tzv. Black Friday a další dočasné taktiky prodejců. „Inflace nicméně nejspíš zůstane u dvojky, nicméně podstatný z pohledu dalšího vývoje inflace nebude prosinec ale až leden. V každém případě by ani poté ČR neměla mít s inflací problém. Už třeba proto, že silná koruna zlevňuje dovážené zboží v obchodech a ještě více pak v zahraničních e-shopech,“ uzavírá Dufek.

  • 4. 12.  ČSOB PS vede od prosince Aleš Zíb, do představenstva firmy míří i Petra Hlávková

    Vedení ČSOB Penzijní společnosti převzal od 1. prosince Aleš Zíb a ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva naváže na práci Marcely Suchánkové, která společnost vedla v uplynulých letech a nyní přechází do vedení společnosti KBC Group Services. Zároveň se členkou představenstva stává Petra Hlávková, která vede v penzijní společnosti útvar obchodu a marketingu.

    Aleš Zíb působí v ČSOB PS od roku 2017 jako člen představenstva zodpovědný za oblast investic, financí a řízení rizik. V rámci svých pracovních priorit se věnuje oblasti investování a profesionální správy portfolií. Ve skupině ČSOB působil na pozicích CIO a CFO v ČSOB Asset Managementu, ve financích ČSOB a strategických projektech ČSOB. Svou kariéru zahájil v akademickém prostředí v oblasti jaderného výzkumu. Vystudoval jaderné inženýrství na ČVUT a finance na VŠE.

    Petra Hlávková působí ve skupině ČSOB od roku 2011. Postupně zastávala různé pozice v investičním segmentu, podílela se i na uvedení DIP na trh. Od letošního července zastává pozici ředitelky obchodu a marketingu ČSOB PS a odpovídá za obchodní strategii, produktový rozvoj a spolupráci s distribučními partnery. Zodpovědnost za stejné agendy bude mít i v představenstvu. Před nástupem do ČSOB získávala profesní zkušenosti v Komerční bance, vystudovala podnikovou ekonomii a marketing na VŠE v Praze.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak funguje platforma IBM Power11?

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?