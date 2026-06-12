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I přes změny ETS 2 přijde zdražení. Výkyvy cen mají být mírnější

redakce
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Povolenky, EU, ETS
Autor: Shutterstock
Evropské politické špičky se předběžně dohodli na změně v očekávaném systému ETS 2. Rezerva povolenek, které mají být vypuštěny při růstu jejich ceny, stoupla z 20 milionů na 40 milionů. Tedy na dvojnásobek. Není tedy zaveden žádný tvrdý strop, jen je výrazně posílen mechanismus, který má bránit výraznému růstu ceny povolenky, a tedy zdražení plynu, uhlí a pohonných hmot v případě nesouladu nabídky a poptávky na trhu s povolenkami. To by mělo bránit cenovým extrémům, uvádí v exkluzivním komentáři hlavní ekonom XTB Pavel Peterka, který komentuje i konkrétnější dopady na firmy.

Přesto nelze vyloučit, že cena povolenky překročí cenu 45 euro v cenách roku 2020. V současných cenách se tak budeme bavit o povolence okolo 55 euro. Růst ceny nad hodnotu 55 euro lze dokonce předpokládat. Ze začátku spíše nárazově.

Růst cen jako jasný plán

Do budoucna je ale plán jasný a sice růst cen povolenek. Vyšší cena povolenek bude tlačit domácnosti a firmy k omezení spotřeby zatížených položek, tedy plynu, uhlí a pohonných hmot. Neříkám, že to je správně nebo špatně. Takto má fungovat cenový mechanismus. Čím více povolenka zdraží, tím dražší budou tyto emisně náročnější zdroje energií a tím méně se budou spotřebovávat. Pokud je cílem omezit tuto spotřebu, pak povolenky musí zdražit, jinak nebudou fungovat.

Přesto lze očekávat zdražení plynu, uhlí a pohonných hmot. Při ceně povolenky na 55 euro lze čekat zdražení litru benzinu s DPH o zhruba 3,8 Kč na litr. U nafty to bude 4,3 Kč za litr. MWh plynu pak zdraží o 326 korun a tuna uhlí pak o 2 292 Kč. Při růstu ceny povolenky na 65 euro pak litr benzinu zdraží o zhruba 4,5 Kč, nafta pak o 5,1 Kč. MWh plynu o 386 Kč a tuna uhlí o 2 708 Kč.

Dopady pocítí firmy i domácnosti

Dopady na firmy je těžké korunově kalkulovat. Už nyní ale víme, kterými kanály firmy pocítí dopady. Prvním kanál je přímý, tedy tedy skrze dražší paliva. Zde bude trpět nákladní a silniční doprava, stavebnictví, částečně i zemědělství. Dotkne se to i drobných živnostníků, jako jsou kurýři.

Nepřímé dopady pak pocítí skoro všichni, protože pokud zdraží výše zmíněné, tak porostou náklady firem. Nejvíce pak těm, co převáží velké objemy zboží. Dále uvidíme zvýšené mzdové požadavky zaměstnanců, kterým vzrostou náklady na dojíždění do práce a náklady na život obecně.

Cyber26

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Zde budou nejvíce trpět firmy, které bojují s tvrdou konkurencí o zaměstnance, například v ekonomických centrech s nízkou mírou nezaměstnanosti. Méně budou trpět regionální firmy, které jsou dominantním zaměstnavatelem v dané oblasti a nemají proto příliš konkurence na trhu práce.

Efekt bude i poptávkový. Pokud domácnosti více utratí za pohonné hmoty, plyn a uhlí, pak nebude mít v rodinném rozpočtu tolik prostoru pro další nákupy. Nejvíce bude omezena zbytná spotřeba, tedy zboží a služby, které nejsou nezbytné. Dotkne se to tak luxusnějšího zboží. Třeba automobilů, luxusních doplňků, kosmetiky apod. Specificky pro Českou republiku a Slovensko může být problémem menší zájem o automobily se spalovacím motorem, jejichž provoz bude dražší.

Autorem komentáře je hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.

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redakce

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