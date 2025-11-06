CFOtrends  »  Inflační tlaky trvají, průmysl mírně roste a stavební rally pokračuje

redakce
Dnes

Česká ekonomika
Autor: Shutterstock
Poté, co včerejší předběžný odhad říjnové inflace ve výši 2,5 % naznačil, že některé inflační tlaky v české ekonomice stále přetrvávají, dorazila dnes další data o české ekonomice. Průmyslová produkce po srpnovém poklesu nabrala opět růstový směr, jak potvrzují dnes publikovaná data ČSÚ. Také stavebnictví v září rostlo, a to dvouciferným tempem. Jenže za růstem stojí především vyšší veřejné investice. Komerční a bytové výstavba mezi letošní tahouny výstavby rozhodně nepatří.

Český průmysl v září meziročně rostl o 0,4 %, meziměsíčně pak o 1,1 %. Ačkoliv jde oproti předchozímu měsíci o pozitivní signál, nelze zatím mluvit o pevně nastartovaném oživení. Přetrvávají totiž rozdíly mezi jednotlivými sektory.

„K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba elektrických zařízení. Naopak pokles zasáhl výrobu elektřiny, zejména uhelné zdroje, těžbu uhlí, výrobu motorových vozidel či některé potravinářské segmenty, jako je výroba nápojů,“ uvádí partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička.

Podle něj by českému průmyslu mohla vyšší hodnota nových zakázek, která se v září meziročně zvýšila o 4,5 %. Po srpnovém propadu tak došlo k nárůstu v poptávce z tuzemska i zahraničí. Zahraniční zakázky vzrostly o 5,6 %, tuzemské o 2,7 %. Meziměsíčně tak šlo o 8,8% nárůst. Přesto však zůstává situace stále křehká.

„Meziroční růst v září zaznamenalo i stavebnictví, které vzrostlo o 12,8 %, meziměsíčně však bylo nižší o 3,2 %. Růst táhlo především inženýrské stavitelství s meziročním nárůstem o 15,9 % a pozemní stavitelství, které bylo vyšší o 11,0 %. Dokončeno bylo 2 960 bytů, což představovalo meziroční růst o 69,6 %, nicméně orientační hodnota vydaných stavebních povolení i počty zahájených bytů klesly. Stavebnictví tak těží z rozestavěnosti a velkých projektů, avšak počet nových zahajovaných projektů zůstává omezený,“ dodává Kymlička.

Autor článku

redakce

Témata:

Krátce

  • 6. 11.  Cleevio jde naplno do AI, do vedení firmy se proto vrací zakladatelé

    Společnost Cleevio sází vše na AI, zároveň se mění na holdingovou skupinu. Do čela nově vzniklé Cleevio Group se vrací původní zakladatelé Lukáš Stibor a Jan Částek. Cleevio Group kromě IT firmy Cleevio sdružuje také web3 vývojáře CleevioX, Cleevio Labs zaměřené na služby AI agentů a nově spuštěnou platformu Surprizz.ai. Klientům nabízí různé formy pomoci s jejich AI transformací.

    „AI je největší byznysová příležitost za posledních 23 let, vracíme se, abychom ji využili na maximum. Našim cílem je využít naše know-how v digitalizaci velkých firem a hands-on zkušenosti z budování startupů k úspěšné AI transformaci Cleevia i byznysů našich klientů,“ říká CEO Cleevio Group Lukáš Stibor.

    Stibor založili Cleevio v roce 2007 s Miroslavem Chmelkou a během následující dekády z něj vytvořili globální IT agenturu. V roce 2017 se pak mezi společníky přidal Jan Částek. Mezi značkami, se kterými Cleevio spolupracovalo, jsou mimo jiné Coca-Cola, Volkswagen, Deloitte, O2, Prima nebo třeba McDonald’s. Poslední roky se trojice zakladatelů věnovala zejména spin-off projektům, které svým potenciálem vývojářskou agenturu přerostly, jako je trojice startupů Spendee, Angee a Gamee.

  • 4. 11.  Do čela Privatbanky ze skupiny Penta míří český bankéř Petr Řehák

    Privatbanka ze skupiny Penta Investments jmenovala Petra Řeháka do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva, který nahrazuje na této pozici Ľuboše Ševčíka. Ten po 18 letech odchází. Řehák je zkušený lídr s téměř 30letou praxí, přičemž Privatbanky přichází s jasnou vizí posílit její pozici jako moderní digitální privátní finanční instituce ve středoevropském regionu.

    Pod novým vedením plánuje banka rozšířit individualizovanou nabídku produktů a služeb, rozvine distribuční síť, ve které zvýší úroveň osobního přístupu ke klientům, a bude investovat do inovativních digitálních řešení. Součástí strategie je také segment malých a středních podniků, pro který Privatbanka připravuje novou, na míru šitou nabídku.

    Petr Řehák přináší bohaté zkušenosti z vedení významných finančních institucí a consultingu, například z Equa bank, Citibank a Deloitte. V Equa bank se podílel na vybudování jedné z nejúspěšnějších „challenger“ bank v regionu s důrazem na digitální bankovnictví a klientskou zkušenost. V Citibank úspěšně transformoval privátní bankovnictví a wealth management.

  • 3. 11.  Hlavním ekonomem skupiny ČSOB je od listopadu Jan Bureš

    Jan Bureš se od 1. listopadu 2025 stal novým hlavním ekonomem skupiny ČSOB, zároveň zůstává v ekonomickém týmu mateřské skupiny KBC. Jeho dosavadní funkci hlavního ekonoma společnosti Patria Finance převzal Dominik Rusinko z týmu ekonomických expertů skupiny ČSOB.

    Jan Bureš vystudoval VŠE v Praze, obor Hospodářská politika. Před nástupem do bankovního sektoru pracoval jako analytik Českého statistického úřadu a vedoucí výzkumu v Institutu pro evropskou politiku Europeum. V roce 2005 se stal seniorním ekonomem ČSOB a KBC. Od roku 2007 působil jako hlavní ekonom Poštovní spořitelny a v roce 2016 přešel na pozici hlavního ekonoma Patria Finance. Je spoluautorem publikace Náklady a přínosy přijetí eura. V roce 2020 byl během pandemie členem Ekonomického poradního týmu při krizovém štábu vlády ČR. V roce 2024 ho vláda jmenovala členem Výboru pro rozpočtové prognózy na jeho první funkční období.

    Ke změně dochází v návaznosti na plánovaný profesní posun hlavního ekonoma ČSOB Martina Kupky, který se od 1. listopadu zaměřuje na strategický výzkum a analýzy střední a východní Evropy jak pro skupinu ČSOB, tak pro potřeby KBC.

