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Inovační agentura JIC posiluje tým, díky kterému má z výzkumu vznikat víc firem

redakce
Včera

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Veronika Štěpánková vede JIC tým podporující vznik spin-offů
Autor: JIC
Veronika Štěpánková vede JIC tým podporující vznik spin-offů
Inovační agentura JIC si dala za cíl přispět do roku 2030 ke vzniku čtyřiceti spin-offů z akademického prostředí – tedy firem stavějících na výsledcích výzkumu, na nichž může mít výzkumná instituce podíl. Aby toho dosáhla v době, kdy jich v celém Česku vzniká kolem deseti ročně, buduje k tomu tým a síť lidí, kteří firmy z výzkumu sami stavěli. Nejnověji tým podpory spin-offů posílil Martin Zadražil, bývalý COO a člen představenstva společnosti Tescan, světového výrobce elektronových mikroskopů.

Zadražil se přidává k Veronice Štěpánkové, která JIC tým podporující vznik spin-offů vede. Inovační agentura tím pokrývá dvě stěžejní oblasti, kde takové firmy vznikají: živé vědy a biotechnologie na jedné straně a deeptech v oblastech fyziky, elektroniky, materiálů a strojírenství na straně druhé.

Martin Zadražil, bývalý COO a člen představenstva společnosti Tescan

Martin Zadražil, bývalý COO a člen představenstva společnosti Tescan

Autor: JIC

Ani jeden z nich přitom není teoretik. Štěpánková je spolumajitelkou biotechnologického spin-offu Enantis, který šest let vedla jako CEO. V inovační agentuře je od roku 2020. Zadražil se podílel na vybudování globální technologické firmy z brněnského výzkumu a je podepsaný pod řadou patentů. V JIC působí od roku 2022.

U technologie umím odhadnout potenciál produktu, a pokud v ní něco je, chci pomoct dostat ji z laboratoře do reálného světa. Je škoda, když slibný výzkum skončí jen jako patent – komercializace je způsob, jak z něj může mít užitek co nejvíc lidí,“ říká Zadražil.

Rozhoduje motivace komercializovat

JIC výzkumníky a jejich technologie s komerčním potenciálem aktivně vyhledává – vždy v úzké součinnosti s transferovými odděleními brněnských univerzit, přes společné akce i osobní kontakty. „Klíčové je vůbec pracovat s motivací výzkumníků. Řada z nich chce hlavně bádat a publikovat, ale někde uvnitř cítí, že by jejich práce mohla být užitečná i mimo laboratoř. Naším úkolem je ukázat jim, že to jde – že komercializace je ten způsob, a jak vypadá cesta k ní,“ dodává Štěpánková.

Vytváří celou síť lidí napojených na výzkumné prostředí: samotných vědců, kteří v komercializaci vidí smysl a dokážou zachytit slibný projekt u kolegů v sousední laboratoři, i zkušených zakladatelů, investorů a lidí z praxe, kteří u technologie poznají, jestli z ní může být firma. Mezi ně patří třeba zakladatel Sewio Milan Šimek, investor Miloš Dendis nebo softwarový a hardwarový expert Ondřej Krajíček.

Cyber26

Role JIC tím ale nekončí

Vytipované projekty provází mentoringem a konzultacemi, které mají z nadějného nápadu udělat životaschopnou a investovatelnou firmu. To celé je součástí širšího řetězce, který inovační agentura pro vznik spin-offů buduje: od aktivního vyhledávání budoucích founderů na univerzitách přes vzdělávací program Applied! Od výzkumu k byznysu a síť expertů až po kapitál z fondu JIC Ventures pro deeptech projekty s nejvyšším potenciálem. 

Aktuálně JIC pracuje s více než čtyřiceti projekty v různých fázích zralosti a jen za poslední rok pomohla vzniknout čtyřem spin-offům; nejnovějším je Ceraprint z CEITEC VUT, který vyvíjí keramické materiály pro světlem řízený 3D tisk. Tým přitom prošel programem Applied! a také konzultoval s Martinem Zadražilem.

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redakce

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