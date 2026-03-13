Investice do nemovitostí v CEE vzrostly o třetinu. Česko patřilo k hlavním tahounům

Jana Chuchvalcová
Včera

Investice do nemovitostí v sedmi zemích střední a východní Evropy loni vzrostly o 34 % na 11,8 miliardy eur, což je nejsilnější výsledek za posledních šest let. Česká republika byla nejdynamičtějším trhem regionu – objem transakcí zde dosáhl 4,2 miliardy eur, meziročně o 155 % více. Český trh se tak na celkovém regionálním objemu podílel přibližně 36 % a významně přispěl k růstu celého regionu CEE.

Domácí kapitál přebírá hlavní roli

Nejvýraznějším trendem loňského roku byl podle analýzy společnosti Cushman & Wakefield nástup místních investorů, kteří financovali 65 % všech transakcí ve sledovaném regionu CEE (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko). Ještě před několika lety přitom dominoval zahraniční kapitál. Rok 2025 však ukázal výrazné posílení lokálních hráčů. Čeští investoři navíc nebyli aktivní pouze na domácím trhu, ale nakupovali nemovitosti také na Slovensku a v Polsku.

Polsko zůstalo s objemem 4,5 miliardy eur největším trhem regionu, přičemž nejvíce se zde obchodovalo s průmyslovými a logistickými nemovitostmi. Slovensko zažilo jeden z nejsilnějších roků ve své historii, především díky velkým transakcím průmyslových areálů.

České banky jsou v úvěrech na komerční nemovitosti premiantem regionu

Trh se po období nejistoty vrací do normálu. Ceny nemovitostí se ustálily, financování je opět dostupnější a do regionu se vracejí i zahraniční institucionální investoři,“ říká Marie Baláčová ze společnosti Cushman & Wakefield s tím, že u prémiových kancelářských budov a logistických center v lokalitách s omezenou nabídkou začínají ceny opět mírně růst.

Kanceláře vedou, ceny se stabilizují

Největší zájem investorů loni přitahovaly kancelářské budovy, které tvořily necelých 36 % všech transakcí v regionu. Na druhém místě skončily průmyslové a logistické nemovitosti s podílem přibližně 26 %, podpořené rostoucí poptávkou po skladech v souvislosti s rozvojem e-commerce a přesunem výroby blíže k evropským trhům. Maloobchodní nemovitosti – zejména menší retailové parky se zbožím pro každodenní potřebu – si udržely stabilní podíl přes 23 %. Hotely dosáhly rekordního podílu 9 %, což odráží obnovený zájem investorů o tento typ nemovitostí po letech opatrnosti.

Důležitým signálem pro trh je vývoj tzv. kapitalizačních měr (prime yields) – ukazatele, který poměřuje roční příjmy z pronájmu s celkovou cenou nemovitosti a slouží jako základní měřítko jejího ocenění. Po období zdražování peněz, kdy tyto ukazatele rostly a ceny nemovitostí klesaly, došlo v roce 2025 k jejich stabilizaci. U prémiových kancelářských budov v Praze a Varšavě a u logistických center v Polsku a Česku začínají ceny nemovitostí opět mírně růst, což naznačuje rostoucí důvěru investorů v dlouhodobou hodnotu těchto aktiv.

Hybridní práce přepsala pravidla. Co dnes mladá generace očekává od kanceláří?

Investice do nemovitostí loni podpořily i silné základy trhu. Neobsazenost skladových a logistických prostor se stabilizovala zhruba na 6,8 %, přičemž poptávka po pronájmech zůstávala vysoká. U kancelářských budov pak výrazně poklesl počet nově dokončených projektů, což postupně snižuje podíl neobsazených prostor. Hotely zaznamenaly jeden z nejsilnějších provozních výsledků vůbec: průměrné tržby na jeden pokoj vzrostly meziročně téměř o 9 %, což je zhruba čtyřikrát více než evropský průměr.

Do roku 2026 tak region vstupuje se stabilními cenami nemovitostí a rostoucím zájmem investorů. Mezi hlavní rizika patří případná eskalace geopolitického napětí, tempo poklesu úrokových sazeb a vliv rozšiřující se umělé inteligence na poptávku po kancelářských prostorách, zejména v sektorech sdílených služeb a zákaznických center, které jsou pro některé trhy ve střední a východní Evropě klíčové.

Jana Chuchvalcová

  • 13. 3.  Zatímco průmysl rostl díky výrobě aut, studený leden zpomalil stavební práce

    Průmyslová produkce roste již dvanáct měsíců za sebou – v lednu přidala meziročně 2,8 %, ale meziměsíčně byla nižší o 2,6 %. Důvodem byla vysoká srovnávací základna loni v prosinci. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,8 %. K růstu přispěla nejvíce výroba automobilů, kovozpracující průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

    Méně se dařilo stavební produkci, která v lednu meziročně klesla o 1,5 % a meziměsíčně byla nižší o 0,8 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 0,7 % a bylo zahájeno o 14,0 % bytů více, dokončeno bylo o 22,5 % bytů méně. „V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo i méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 %, zatímco pozemní stavby klesly o 2 %,“ říká Petra Cuřínová z ČSÚ.

  • 13. 3.  Maloobchod po slabém prosinci zazářil

    Tuzemské maloobchodní tržby letos v lednu meziměsíčně vzrostly o 1 %, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 5 %. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekával trh (3,1 %) i než o měsíc dříve (1,8 %). Meziměsíčně rostly nejvíce prodeje přes internet, dále prodej oděvů a obuvi či výrobků pro kulturu a rekreaci. Neslavně si naopak vedly prodeje výrobků pro domácnost a potravin.

    „Vzhledem k pokračujícímu silnému růstu mezd, relativně nízké nezaměstnanosti a optimistickému sentimentu předpokládáme, že se v maloobchodě vydaří celý letošní rok, který by mohl přinést růst tržeb mírně přes 3 %. Tedy za předpokladu, že nedojde k dramatické eskalaci války v Iránu a z ní plynoucí komoditní inflace,“ komentuje aktuální data ČSÚ hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

  • 12. 3.  Loni zbankrotovalo 746 firem

    V roce 2025 vyhlásilo bankrot 746 společností, o 11 % více než v roce 2024. Nejvíc krachují menší firmy s tržbami do 30 milionů korun. Třetina zbankrotovaných společností podniká v jednom z pěti oborů – pronájem a správa nemovitostí, výstavba budov, nespecializovaný velkoobchod, stravování a zprostředkování velkoobchodu. Z geografického pohledu nejvíc společností vyhlásilo bankrot v Praze (45 %) a Jihomoravském kraji (16 %), což odpovídá rozložení podnikatelské základny v Česku, vyplývá z dat společnosti Dun & Bradsteet.

