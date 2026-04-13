Investiční skupina SCF rozšiřuje svůj tým o Jana Simandla

Včera

Jan Simandl, nový Senior Leasing Team Leader společnosti SCF
Autor: SCF (Star Capital Finance)
Jan Simandl, nový Senior Leasing Team Leader společnosti SCF
Česká investiční skupina SCF posílila svůj tým o zkušeného odborníka na komerční nemovitosti Jana Simandla, který od března 2026 zastává pozici Senior Leasing Team Leader. V SCF bude zodpovídat za leasingové aktivity v rámci portfolia komerčních nemovitostí společnosti.

Jeho příchod odráží strategický záměr SCF dále rozvíjet správu nemovitostí a posilovat pozici na trhu retailových a kancelářských nemovitostí ve střední a východní Evropě.

Jan Simandl přichází do SCF s bohatými zkušenostmi z oblasti leasingu a správy komerčních nemovitostí. Téměř devět let působil jako Letting Manager ve společnosti CPI Property Group, kde zodpovídal za přípravu a implementaci dlouhodobých leasingových strategií pro přidělená nákupní centra, komplexní smluvní vyjednávání včetně obchodní, technické a právní koordinace a rozvoj vztahů s nájemci i obchodními partnery. Předtím působil například v poradenské společnosti CBRE.

redakce

  • 13. 4.  Nezaměstnanost na pětce

    Míra nezaměstnanosti v březnu poklesla o dvě desetiny procentního bodu na rovných 5 %, a to především zásluhou nabíhajících sezónních prací. Vypadá to možná jako velká změna, ale fakticky je to do jisté míry hra čísel. „Se začátkem jara se otevírají pozice ve stavebnictví, zemědělství a v některých službách každým rokem, takže ještě o skutečném poklesu nezaměstnanosti nelze hovořit,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a upozorňuje zároveň, že ani strukturálně se nic nemění.

    Průmysl dál propouští, i když jeho výsledky vypadají stále ještě velmi dobře, přičemž základním důvodem je snaha optimalizovat náklady a zajistit si dostatečnou flexibilitu pro případ nestabilních zakázek. Opačný problém má stavebnictví, stále mu chybí jak kvalifikovaní, tak nekvalifikovaní lidé. Do práce na stavbách se ovšem lidé rozhodně nehrnou.

    Nezaměstnanost bude klesat i v dalších měsících díky sezónnosti. Naběhnou místa v cestovním ruchu a v zemědělství a nezaměstnanost tak může na chvíli poklesnout až na 4,5 %. Další vývoj trhu práce pak už bude záležet na situaci v ekonomice. Čekat, že by letos mohla nezaměstnanost skončit lépe než loni, je docela optimistické,“ uzavírá Dufek.

  • 9. 4.  Průmysl si v únoru vedl obstojně

    Objem tuzemské průmyslové výroby v únoru vykázal meziměsíční nárůst o 1,3 %, což znamená meziroční zvýšení taktéž o 1,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,6 %, a to hlavně díky růstu těch ze zahraničí, zatímco ty tuzemské mírně poklesly. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,1 %, jejich průměrná mzda naopak vzrostla o 6,6 %.

    „Průmyslový sektor si v únoru nevedl špatně navzdory tomu, že jeho meziroční výsledek zhoršoval pokles v odvětví výroby a rozvodu energií. Zde patrně sehrála roli skutečnost, že letošní únor byl oproti tomu loňskému o něco teplejší,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil a dodává, že pro nadcházející období předstihové indikátory naznačovaly růst výrobní aktivity a v průmyslovém sektoru sílil optimismus ohledně budoucího vývoje.

    Tuto naději nicméně otestuje válka v Iránu a její dopad na cenu a dostupnost některých výrobních vstupů. „Za předpokladu uklidnění situace na Blízkém východě počítáme v letošním roce s meziročním růstem průmyslové produkce v okolí 1 %,“ uzavírá Hradil.

  • 7. 4.  Počet firem využívajících daňovou podporu výzkumu a vývoje klesl

    Za rok 2024 využilo daňový odpočet na výzkum a vývoj 721 soukromých podniků, nejméně od roku 2010. Díky této nepřímé veřejné podpoře přesto firmy ušetřily nejvíce finančních prostředků od roku 2005, kdy byla tato pobídka v Česku zavedena.

    Využívání daňové podpory výzkumu a vývoje se výrazně liší podle vlastnictví a velikosti podniků. Jestliže v případě domácích podniků tuto možnost za rok 2024 využila čtvrtina firem provádějících výzkum a vývoj, tak v případě firem pod zahraniční kontrolou to byla třetina,“ uvedl Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

