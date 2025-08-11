CFOtrends  »  IT podnikání v Česku láme rekordy. Loni vzniklo nejvíc firem od roku 2018, ještě rychleji přibývají i OSVČ

IT podnikání v Česku láme rekordy. Loni vzniklo nejvíc firem od roku 2018, ještě rychleji přibývají i OSVČ

Dnes

Podnikání v segmentu IT se v Česku daří. Podle aktuálních dat Dun & Bradstreet je v tuzemsku registrováno 16 636 právnických osob a 50 025 živnostníků, kteří podnikají v tomto oboru. Populace IT firem i podnikatelů přitom roste výrazně rychleji než podnikatelská základna jako celek.

Firmy i podnikatelé v oboru IT v ČR přibývají výrazně rychleji než subjekty působící v jiných oborech. Podnikatelská základna IT firem se mezi lety 2020 až 2024 rozrostla o 30 %, zatímco celkový počet firem se navýšil o 11 %. Ještě podstatně rychleji přibývají OSVČ. Zatímco celkový počet fyzických osob – podnikatelů za posledních pět let klesl o 8 %, IT podnikatelů přibylo 14 %,“ zhodnotila vývoj předsedkyně představenstva Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.

Cyber25

Vloni bylo založeno 1 561 firem, které vyvíjejí činnost v oblasti informačních technologií, což je nejvyšší počet od roku 2018. Podobný trend lze sledovat mezi živnostníky – v loňském roce bylo registrováno 3 168 nových společností, což je druhý nejvyšší počet za posledních sedm let. Vysoké přírůstky nových podnikatelských subjektů Dun & Bradstreet eviduje i letos – vzniklo 612 nových firem a podnikání zahájilo 1 551 OSVČ.

„Zájem o podnikání v oboru IT je důsledkem kombinace vysoké poptávky ze strany firem, vysokého potenciálu růstu, možnosti globálního působení a relativně nízkých bariér vstupu do odvětví. IT sektor je také přirozenou půdou pro startupy a investoři technologické projekty milují,“ dodává dále Kateřina Klosová s tím, že rychlý rozvoj lze sledovat například v oblasti kyberbezpečnosti, umělé inteligence a strojového učení, vývoje software a e-commerce, IT poradenství a systémové integrace či mobilních aplikací.

  • 11. 8.  Víc lidí bez práce, méně nabídek. Nezaměstnanost v Česku je nejvyšší za poslední rok

    Tuzemská registrovaná míra nezaměstnanosti dosáhla v červenci 4,4 %, což představuje meziměsíční nárůst o 0,2 procentního bodu. Úřady práce aktuálně evidují zhruba 330 tisíc uchazečů o zaměstnání, což je o 15 tisíc více než před měsícem a o 47 tisíc více než před rokem. Ti si mohou vybírat z 96 tisíc volných pracovních pozic, kterých tak je o tři tisíce méně než před měsícem. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá 3,4 uchazeče.

    Z geografického pohledu byla nezaměstnanost nejvyšší v okresech Most (9,6 %), Karviná (9,3 %) a Chomutov (7,6 %), nejnižší naopak v okresech Praha-východ a Praha-západ (1,7 %), Rychnov nad Kněžnou (2,5 %) a Pelhřimov (2,7 %).

    „Mírné navýšení nezaměstnanosti v Česku v červenci odráží především útlum ve zpracovatelském průmyslu daný jednak letním zpomalením výroby, ale i dlouhodobě nedostatečnou poptávkou a vysokou mírou nejistoty. Tu v červenci dále posílila vyhlášení amerického prezidenta o zavedení 30 % dovozních cel na EU zboží a právě tyto nejistoty vedle neflexibilního zákoníku práce a dalších faktorů nepřispívají k ochotě firem výrazněji nabírat nové zaměstnance. Ve srovnání Eurostatu jsme však s naší mírou nezaměstnanosti stále na chvostu EU27 a hluboko pod evropským průměrem,“ komentuje aktuální data Andrea Linhartová Palánová, expertka PwC na řízení lidských zdrojů.

  • 8. 8.  Změna v Direct auto. Ředitelem značky Birne se stává Pavel Prouza

    Ke změně na nejvyšší pozici v rámci značky Birne specializující se na operativní leasing došlo od 1. srpna 2025. Vedení týmu přebírá Pavel Prouza, který se bude podílet i na klíčovém směrování Direct auta. V roli CEO značky Birne střídá Lukáše Černa. Ten ale Direct group neopouští, bude se věnovat projektům v rámci investičního pilíře.

    Pavel Prouza přichází s dlouholetými zkušenostmi z řízení digitálních projektů a růstových firem. Stál třeba za vstupem německého Flixbusu na český trh a posléze řídil jeho aktivity v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zkušenosti sbíral rovněž ve firmách BlaBlaCar, Socialbakers nebo Leo Burnett. Studoval na Anglo-americké univerzitě v Praze a na International School of Helsinki.

  • 7. 8.  Průmysl zaostal v červnu za očekáváním. Čelí poklesu zakázek i exportních rizikům

     Průmyslová výroba v červnu meziročně vzrostla o 0,2 %, v meziměsíčním srovnání byla nižší o 1,1 %. Druhé čtvrtletí tak uzavřel tuzemský průmysl slabým výkonem, zčásti kvůli odeznívajícímu efektu silné americké poptávky poháněné celním předzásobením, což naznačoval i komentář k bleskovému odhadu HDP, který podle předběžného odhadu vzrostl ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,4 %. Oproti květnu navíc došlo k citelnému propadu hodnoty nových zakázek, což snižuje šance na výraznější oživení průmyslu ve druhé polovině roku.

    Napříč průmyslovým sektorem se v červnu nejvíce dařilo automotivu, v plusu skončila také výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména výrobků určených pro stavebnictví. Výroba elektřiny naopak poklesla, podobně jako produkce v páteřních odvětvích zpracovatelského průmyslu jako je chemický nebo strojírenský,“ uvádí hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko a dodává: Ve druhé polovině letošního roku proto očekáváme jen velmi pozvolené oživení průmyslové produkce, které bude závislé na vývoji na našich hlavních exportních trzích. Dokud nedojde k viditelnému nárůstu globální poptávky po průmyslových výrobcích, zůstane tuzemská výroba jako celek pod tlakem.“

