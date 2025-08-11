IT podnikání v Česku láme rekordy. Loni vzniklo nejvíc firem od roku 2018, ještě rychleji přibývají i OSVČ

Firmy i podnikatelé v oboru IT v ČR přibývají výrazně rychleji než subjekty působící v jiných oborech. „Podnikatelská základna IT firem se mezi lety 2020 až 2024 rozrostla o 30 %, zatímco celkový počet firem se navýšil o 11 %. Ještě podstatně rychleji přibývají OSVČ. Zatímco celkový počet fyzických osob – podnikatelů za posledních pět let klesl o 8 %, IT podnikatelů přibylo 14 %,“ zhodnotila vývoj předsedkyně představenstva Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.
Vloni bylo založeno 1 561 firem, které vyvíjejí činnost v oblasti informačních technologií, což je nejvyšší počet od roku 2018. Podobný trend lze sledovat mezi živnostníky – v loňském roce bylo registrováno 3 168 nových společností, což je druhý nejvyšší počet za posledních sedm let. Vysoké přírůstky nových podnikatelských subjektů Dun & Bradstreet eviduje i letos – vzniklo 612 nových firem a podnikání zahájilo 1 551 OSVČ.
„Zájem o podnikání v oboru IT je důsledkem kombinace vysoké poptávky ze strany firem, vysokého potenciálu růstu, možnosti globálního působení a relativně nízkých bariér vstupu do odvětví. IT sektor je také přirozenou půdou pro startupy a investoři technologické projekty milují,“ dodává dále Kateřina Klosová s tím, že rychlý rozvoj lze sledovat například v oblasti kyberbezpečnosti, umělé inteligence a strojového učení, vývoje software a e-commerce, IT poradenství a systémové integrace či mobilních aplikací.