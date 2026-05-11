CFOtrends

IT vzdělávání se mění. Firmy už nehledají diplomy, ale důkazy schopností

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

IT vzdělávání
Autor: Aspen.PR
Ještě před několika lety byl vysokoškolský diplom v oblasti informačních technologií pro mnoho zaměstnavatelů hlavním potvrzením odbornosti. Dnes se situace rychle mění. V prostředí, kde se technologie vyvíjejí téměř ze dne na den, firmy stále častěji sledují především to, co kandidát skutečně umí. Rozhodující začínají být konkrétní dovednosti, schopnost učit se nové věci a doložit reálnou praxi. Potvrzuje to i globální studie, která sleduje trendy ve vzdělávání a poptávce po schopnostech napříč trhem práce.

Podle zmíněného reportu prudce roste zájem o praktické digitální kompetence, zejména v oblastech jako umělá inteligence, datová analytika, kyberbezpečnost, cloudové technologie nebo programování v jazyce Python. Zároveň sílí význam kratších odborných kurzů, certifikací a průběžného vzdělávání. Pro zaměstnavatele je totiž stále důležitější, zda člověk zvládne konkrétní úkoly v praxi, nikoliv jen jaký titul má uvedený v životopise.

Rychlost změn mění pravidla hry

IT patří mezi obory, kde znalosti zastarávají výrazně rychleji než dříve. To, co bylo aktuální před pěti lety, dnes často nestačí. Firmy proto hledají lidi, kteří se dokážou adaptovat, průběžně se vzdělávat a reagovat na nové nástroje i trendy.

Typickým příkladem je nástup generativní umělé inteligence. Ještě před několika lety šlo o okrajové téma, dnes se znalost AI nástrojů objevuje v řadě pracovních pozic od vývoje přes marketing až po zákaznickou podporu. Stejně tak roste význam cloudových platforem, automatizace nebo práce s daty. Zaměstnavatelé si proto stále častěji kladou jinou otázku než dříve: ne kde člověk studoval, ale zda umí nové technologie skutečně používat,“ říká šéf Počítačové školy Gopas Jan Dvořák.

Diplomy nezmizely, ale samy o sobě nestačí

To neznamená, že by formální vzdělání ztratilo hodnotu. Kvalitní vysoká škola stále představuje silný základ, zejména v oblastech jako software engineering, matematika, architektura systémů nebo výzkum. Samotný diplom však přestává být automatickou vstupenkou k zajímavé kariéře.

Česko je lídrem AI adopce, klíčová je však bezpečnost, upozorňují odborníci Přečtěte si také:

Česko je lídrem AI adopce, klíčová je však bezpečnost, upozorňují odborníci

Řada firem však dnes kromě školy sleduje také portfolio projektů, praktické zkušenosti, výsledky technických úkolů při výběrovém řízení nebo odborné certifikace. U kandidátů na juniorské pozice může být důležité například vlastní řešení na GitHubu, účast na open-source projektech, dokončené online kurzy nebo ukázka práce s daty.

V praxi tak může uspět i člověk bez tradičního IT vzdělání, pokud prokáže relevantní schopnosti. Naopak samotný titul bez aktuálních znalostí často nestačí,“ říká datový analytik portálu JenPráce.cz Michal Španěl.

Vzdělávání promocí nekončí

Jedním z nejsilnějších trendů roku 2026 je nástup průběžného vzdělávání. Technologické firmy i jednotlivci si stále více uvědomují, že jednorázové studium na začátku kariéry nestačí. Učení se stává dlouhodobým procesem. Rostou proto micro-credentials, profesní certifikace, specializované bootcampy i krátké online programy zaměřené na konkrétní dovednosti. Místo několikaletého studia se lidé často vzdělávají průběžně v menších blocích podle toho, co právě trh práce potřebuje.

IT vzdělávání

 IT vzdělávání se mění

Autor: Gopas

Velkou výhodou je flexibilita. Zaměstnanec se může během několika měsíců přeorientovat například z administrativní role do datové analytiky, z podpory IT do kyberbezpečnosti nebo si doplnit znalosti AI bez nutnosti vracet se do klasické školy.

Budoucnost patří prokazatelným schopnostem

Pro kandidáty je zpráva pozitivní. Cesta do IT je dnes otevřenější než dříve a nemusí nutně vést pouze přes tradiční univerzitní model. Důležité je budovat schopnosti, sbírat zkušenosti a umět je doložit. Firmy naopak získávají širší okruh talentů. Pokud se neomezují jen na formální kvalifikaci, mohou oslovit schopné lidi z jiných oborů, rekvalifikované uchazeče nebo samouky s vysokou motivací.

TOP100

Životopisy vs. AI. Rychlá pomoc pro uchazeče, těžší práce pro personalisty Přečtěte si také:

Životopisy vs. AI. Rychlá pomoc pro uchazeče, těžší práce pro personalisty

Současně ale roste tlak na interní rozvoj zaměstnanců. Podniky, které nebudou investovat do průběžného vzdělávání lidí, mohou v příštích letech narazit na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Pracovní trh v IT se tak posouvá od formálních titulů směrem ke skutečným kompetencím.

Diplom zůstává cenný, ale už není jediným měřítkem. Stále větší váhu mají výsledky, schopnost adaptace a ochota učit se nové věci. „Pro uchazeče je to výzva i příležitost zároveň. Kdo dokáže své dovednosti průběžně rozvíjet a prokázat v praxi, má dnes často větší šanci než ten, kdo spoléhá pouze na razítko ze školy,“ uzavírá Španěl.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 11. 5.  Silný růst maloobchodu, stabilní u služeb

    Březnové výsledky maloobchodu překvapují svou silou, protože kromě toho, že v březnu meziročně výrazně vzrostly tržby obchodníků o 4,9 %, zvýšily se i vůči únorovým hodnotám o 1,2 %. Tržby rostly ve všech segmentech obchodů s výjimkou prodeje oblečení a obuvi. Faktický boom opět zažívaly internetové obchody, které už expandují napříč všemi tržními segmenty za podpory rozšiřující sítě výdejních boxů. „Březnová čísla potvrzují očekávání, že ekonomiku táhne domácí spotřeba podporovaná růstem reálných příjmů domácností,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Situace ve službách se nijak zvlášť nemění. Jejich tempo je na rozdíl od maloobchodu stále spíše umírněné. Nahoru je táhnou primárně profesní a technické služby, zatímco třeba HORECA více méně přešlapuje na místě. S ohledem na sílící cestovní ruch je zde docela zajímavý kontrast. Na jedné straně bylo více turistů, kteří zde strávili i více času, na straně druhé reálné tržby firem v ubytovacích službách meziročně poklesly.

    Ekonomiku v prvním kvartále táhla spotřeba domácností na straně poptávky, služby obchodů na straně nabídky. Tento mix nejspíš přetrvá po celý letošní rok, protože navzdory rizikům přicházejícím z Perského zálivu se asi nedá čekat nijak výrazná inflační vlna,“ uzavírá Dufek.

  • 10. 5.  Tahounem růstu byly opět pozemní stavby

    Stavební produkce v březnu meziročně vzrostla o 5,8 %, meziměsíčně byla vyšší o 1,0 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 13,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 5,5 % bytů méně, dokončeno bylo o 1,2 % bytů méně.

    Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 %. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ říká Petra Kačírková z ČSÚ. K meziročnímu růstu počtu vydaných stavebních povolení přispěl podle odborníků z ČSÚ vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u výstavby nových budov však meziročně klesla, a to kvůli nižšímu počtu povolených staveb bytových domů.

  • 7. 5.  Růst průmyslové produkce v březnu zpomalil

    Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,9 %, meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,2 %, zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení.

    V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ říká Radek Matějka z ČSÚ.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?