Ivan Duškov střídá Zdeňka Kabátka ve funkci ředitele VZP ČR

„Rozhodnutí správní rady plně respektuji. Odcházím z VZP po třinácti letech a pojišťovnu předávám v reputačně i ekonomicky stabilním stavu. Společně s mými kolegy se mi podařilo ekonomicky nestabilní, negativně vnímaný subjekt změnit na instituci s vynikající reputací a vysokou mírou finanční stability,“ uvedl po odvolání z funkce Zdeněk Kabátek.
Ivan Duškov slíbil navázat na dosavadní úspěchy a zaměřit se na modernizaci pojišťovny. „Chceme proměnit VZP ve datově řízenou instituci orientovanou na klienta. Ve spolupráci s odbornými společnostmi a ministerstvem zdravotnictví se budeme soustředit na udržitelný systém péče a zavádět platby za výsledky zdravotní péče, nikoli jen za samotný výkon,“ dodal nový ředitel.
Správní rada VZP ČR poprvé od říjnových voleb zasedala v novém složení, na němž byl předsedou správní rady zvolen Kamal Farhan. Na pozici místopředsedy pak byli zvoleni Ladislav Švec a Tom Philipp.