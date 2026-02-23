CFOtrends  »  Ivan Duškov střídá Zdeňka Kabátka ve funkci ředitele VZP ČR

Ivan Duškov střídá Zdeňka Kabátka ve funkci ředitele VZP ČR

redakce
Včera

Sdílet

Zdeněk Kabátek, bývalý ředitel VZP
Autor: VZP ČR
Zdeněk Kabátek, bývalý ředitel VZP ČR
Správní rada dnes odvolala Zdeňka Kabátka z funkce ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Novým ředitelem byl s účinností od 24. února jmenován dosavadní náměstek pro služby klientům Ivan Duškov.

„Rozhodnutí správní rady plně respektuji. Odcházím z VZP po třinácti letech a pojišťovnu předávám v reputačně i ekonomicky stabilním stavu. Společně s mými kolegy se mi podařilo ekonomicky nestabilní, negativně vnímaný subjekt změnit na instituci s vynikající reputací a vysokou mírou finanční stability,“ uvedl po odvolání z funkce Zdeněk Kabátek.

Ivan Duškov slíbil navázat na dosavadní úspěchy a zaměřit se na modernizaci pojišťovny. „Chceme proměnit VZP ve datově řízenou instituci orientovanou na klienta. Ve spolupráci s odbornými společnostmi a ministerstvem zdravotnictví se budeme soustředit na udržitelný systém péče a zavádět platby za výsledky zdravotní péče, nikoli jen za samotný výkon,“ dodal nový ředitel.

Správní rada VZP ČR poprvé od říjnových voleb zasedala v novém složení, na němž byl předsedou správní rady zvolen Kamal Farhan. Na pozici místopředsedy pak byli zvoleni Ladislav Švec a Tom Philipp.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 23. 2.  Microsoft v červenci opět zdraží licence M365, nyní lze ale ušetřit až na tři roky

    Společnost Microsoft oznámila od února 2026 úpravy cen licencí v eurech a několika místních měnách vůči dolaru, a to pro komerční cloudové služby M365. V praxi to znamená zlevnění zhruba o 7 %, ale již od 1. července je plánováno opětovné zdražení. Podle společnosti ČMIS mohou firmy do konce června obnovit svůj plán a získat výhodnější licence až na tři roky.

    Dočasná cenová harmonizace představuje poslední možnost, jak významně ušetřit na licencích M365. Firmy by proto měly do konce června obnovit svůj plán, aby si zajistily nejvýhodnější podmínky a zároveň měly jistotu, že jejich licenční nastavení dlouhodobě odpovídá reálným potřebám a je správně nastavené i do budoucna,“ vysvětluje šéf ČMIS Václav Svátek.

  • 22. 2.  Slabý finiš roku v evropském průmyslu

    Průmyslová výroba v EU i v eurozóně byla v závěru roku ve znamení poklesu. Tři nadějné měsíce, kdy meziměsíční výsledky byly černých číslech, zcela smazal slabý prosinec. Z meziročního pohledu ta čísla až tak zle nevydala, ale ztráta dynamiky je naprosto patrná. Důvod je zřejmý, a tím je vícekolejnost průmyslu. Úspěšnější část těží z obranných zakázek, ta méně úspěšná ze slabé poptávky doma i v zahraničí a z přitvrzující konkurence na těchto trzích.

    „Zajímavý je i pohled na zpracovatelský průmysl, který si za celý rok 2025 připsal v případě EU i eurozóny 1,6 %, a to především díky oslnivému téměř 19% růstu irského průmyslu. Podíl ostatních zemí na loňském výsledku byl v podstatě marginální, v případě Německa dokonce zcela negativní,“ uvádí hlavní ekonom Petr Dufek s tím, že náš západní soused přichází o průmysl, který nemá – jak je vidět na vývoji HDP – vlastně čím nahradit. Například německá produkce automobilového průmyslu za posledních šest let propadla o 17,3 %, ještě hůř jsou na tom s výrobou aut Francie a Itálie, kde je útlum ještě silnější (-17 %, resp. -31 %).

    Deindustrializaci EU mohou krátkodobě zbrzdit vyšší investice do obrany, ale problém konkurenceschopnosti a rostoucí dovozní závislosti se tím zmenšuje jen nepatrně. A letošní rok na tom nejspíš příliš nic moc nezmění. Stále více navíc budou patrné efekty amerických cel, které nejenže limitují vývoz průmyslových výrobků do USA, ale nepřímo otevírají evropský trh pro asijskou nadprodukci,“ uzavírá Dufek.


  • 19. 2.  Více než polovina nových firem v Česku do pěti let zanikne

    Populace aktivních podniků v Česku od roku 2010 do roku 2023 vzrostla podle ČSÚ téměř o 22 %, počet zaměstnavatelů byl však v roce 2023 nejnižší od roku 2014. V roce 2023 bylo zjištěno přes 3,4 tisíce rychle rostoucích podniků působících především ve zpracovatelském průmyslu.

    Sledování počtu přežitých podniků v období 2010 až 2023 ukázalo, že zhruba 53 % aktivních podniků do pěti let zaniklo. Nejhorší situace byla v odvětví obchodu a služeb, kde do pěti let od založení zaniklo více než 55 % aktivních podniků,“ říká šéf odboru statistických registrů ČSÚ Michal Čigáš s tím, že statistika rovněž sleduje rychle rostoucí podniky. To znamená takové, jejichž průměrné tempo růstu dle počtu zaměstnanců bylo za poslední tři roky vyšší než 10 % a na začátku sledovaného období měly více než 10 zaměstnanců. 

    Právě tyto podniky výrazně přispívají k tvorbě pracovních míst. Třeba v roce 2023 byla průměrná velikost jednoho takového podniku vyjádřená počtem zaměstnanců šestkrát vyšší než u běžného podniku-zaměstnavatele,“ dodává Čigáš.



Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Máslo bude levné až do podzimu

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost