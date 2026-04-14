CFOtrends

J&T Investiční společnost rozšiřuje své představenstvo o dva nové členy

redakce
Včera

Sdílet

Adam Tomis, nový člen představenstva J&T Investiční společnosti
Autor: J&T Investiční společnost (publikováno se svolením)
Adam Tomis, nový člen představenstva J&T Investiční společnosti
J&T Investiční společnost posiluje své představenstvo. Do čela přichází člen investičního výboru největšího českého fondu i architekt vnitřních procesů. Změna reaguje na rychlý vývoj investičního sektoru – rostoucí složitost právního prostředí i ambice dále rozvíjet klíčové fondy.

Prvním příchozím je Adam Tomis, investiční ředitel J&T a člen investičního výboru fondu J&T Arch Investments – největšího veřejnosti dostupného fondu kvalifikovaných investorů v československém prostoru, který svým investorům umožňuje podílet se po boku zakladatelů J&T na podnikání a růstu významných československých skupin, jako jsou na příklad Energetický a průmyslový holding, Emma Alpha, Allwyn nebo Rohlík Group.

TOP100

Michal Sadloň, nový člen představenstva J&T Investiční společnosti

Michal Sadloň, nový člen představenstva J&T Investiční společnosti

Autor: J&T Investiční společnost (publikováno se svolením)

Druhým novým členem je Michal Sadloň, dosavadní vedoucí správního oddělení. Přináší hlubokou znalost právní a compliance agendy ve finančních službách – oblasti, která v posledních letech zásadně přepisuje pravidla fungování celého odvětví. Jeho nástupem se představenstvo rozroste na pět členů.

Předseda představenstva Tomáš Martinec vidí posílení vedení jako logický krok: „Naší prioritou je dlouhodobě udržitelný růst postavený na silném investičním řízení a robustním governance. Adam a Michal nám umožní lépe propojovat investiční rozhodování se zvládáním strategických i právních výzev – a to v prostředí, které je rok od roku komplexnější.”

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 13. 4.  Nezaměstnanost na pětce

    Míra nezaměstnanosti v březnu poklesla o dvě desetiny procentního bodu na rovných 5 %, a to především zásluhou nabíhajících sezónních prací. Vypadá to možná jako velká změna, ale fakticky je to do jisté míry hra čísel. „Se začátkem jara se otevírají pozice ve stavebnictví, zemědělství a v některých službách každým rokem, takže ještě o skutečném poklesu nezaměstnanosti nelze hovořit,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a upozorňuje zároveň, že ani strukturálně se nic nemění.

    Průmysl dál propouští, i když jeho výsledky vypadají stále ještě velmi dobře, přičemž základním důvodem je snaha optimalizovat náklady a zajistit si dostatečnou flexibilitu pro případ nestabilních zakázek. Opačný problém má stavebnictví, stále mu chybí jak kvalifikovaní, tak nekvalifikovaní lidé. Do práce na stavbách se ovšem lidé rozhodně nehrnou.

    Nezaměstnanost bude klesat i v dalších měsících díky sezónnosti. Naběhnou místa v cestovním ruchu a v zemědělství a nezaměstnanost tak může na chvíli poklesnout až na 4,5 %. Další vývoj trhu práce pak už bude záležet na situaci v ekonomice. Čekat, že by letos mohla nezaměstnanost skončit lépe než loni, je docela optimistické,“ uzavírá Dufek.

  • 9. 4.  Průmysl si v únoru vedl obstojně

    Objem tuzemské průmyslové výroby v únoru vykázal meziměsíční nárůst o 1,3 %, což znamená meziroční zvýšení taktéž o 1,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,6 %, a to hlavně díky růstu těch ze zahraničí, zatímco ty tuzemské mírně poklesly. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,1 %, jejich průměrná mzda naopak vzrostla o 6,6 %.

    „Průmyslový sektor si v únoru nevedl špatně navzdory tomu, že jeho meziroční výsledek zhoršoval pokles v odvětví výroby a rozvodu energií. Zde patrně sehrála roli skutečnost, že letošní únor byl oproti tomu loňskému o něco teplejší,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil a dodává, že pro nadcházející období předstihové indikátory naznačovaly růst výrobní aktivity a v průmyslovém sektoru sílil optimismus ohledně budoucího vývoje.

    Tuto naději nicméně otestuje válka v Iránu a její dopad na cenu a dostupnost některých výrobních vstupů. „Za předpokladu uklidnění situace na Blízkém východě počítáme v letošním roce s meziročním růstem průmyslové produkce v okolí 1 %,“ uzavírá Hradil.

  • 7. 4.  Počet firem využívajících daňovou podporu výzkumu a vývoje klesl

    Za rok 2024 využilo daňový odpočet na výzkum a vývoj 721 soukromých podniků, nejméně od roku 2010. Díky této nepřímé veřejné podpoře přesto firmy ušetřily nejvíce finančních prostředků od roku 2005, kdy byla tato pobídka v Česku zavedena.

    Využívání daňové podpory výzkumu a vývoje se výrazně liší podle vlastnictví a velikosti podniků. Jestliže v případě domácích podniků tuto možnost za rok 2024 využila čtvrtina firem provádějících výzkum a vývoj, tak v případě firem pod zahraniční kontrolou to byla třetina,“ uvedl Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny