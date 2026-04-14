J&T Investiční společnost rozšiřuje své představenstvo o dva nové členy

Prvním příchozím je Adam Tomis, investiční ředitel J&T a člen investičního výboru fondu J&T Arch Investments – největšího veřejnosti dostupného fondu kvalifikovaných investorů v československém prostoru, který svým investorům umožňuje podílet se po boku zakladatelů J&T na podnikání a růstu významných československých skupin, jako jsou na příklad Energetický a průmyslový holding, Emma Alpha, Allwyn nebo Rohlík Group.
Druhým novým členem je Michal Sadloň, dosavadní vedoucí správního oddělení. Přináší hlubokou znalost právní a compliance agendy ve finančních službách – oblasti, která v posledních letech zásadně přepisuje pravidla fungování celého odvětví. Jeho nástupem se představenstvo rozroste na pět členů.
Předseda představenstva Tomáš Martinec vidí posílení vedení jako logický krok: „Naší prioritou je dlouhodobě udržitelný růst postavený na silném investičním řízení a robustním governance. Adam a Michal nám umožní lépe propojovat investiční rozhodování se zvládáním strategických i právních výzev – a to v prostředí, které je rok od roku komplexnější.”