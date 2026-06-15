Jak „Shadow IT“ nenápadně zatěžuje firemní rozpočty

Jak zjistila platforma Revolut Business, finanční týmy jen v loňském roce zablokovaly téměř jeden milion liber v neautorizovaných předplatných AI. „Ve chvíli, kdy zaměstnanci zavádějí nástroje mimo schválené firemní systémy, výdaje rostou bez jasné návratnosti. Ještě větší obavou je však ztráta kontroly nad interními daty – včetně toho, kde se citlivé informace nacházejí, kdo k nim má přístup a zda jsou dodržovány standardy ochrany soukromí a compliance,“ uvádí šéf Revolut Business James Gibson.
Firmy proto potřebují jednoduché kontrolní mechanismy, než se náklady na AI vymknou kontrole: schopnost blokovat určité dodavatele, nastavovat pevné limity výdajů a zajistit viditelnost všech AI nákupů. Například Revolut Business loni explicitně zablokoval více než 1,55 milionu liber v neautorizovaných transakcích u dodavatelů, přičemž cloudoví a softwaroví dodavatelé patřili mezi nejčastěji blokované. V Česku došlo k blokaci téměř 600 takových pokusů.
Kromě tradičních softwarových výdajů společnost uvádí, že firmy zachytily také téměř milion liber v neschválených AI předplatných za maloobchodní ceny, když se zaměstnanci snažili obejít nákupní procesy a vytvořit si vlastní soukromé toolkity.
„Cílem není brzdit týmy, ale předcházet roztříštěným řešením a rostoucí komplexitě technologií, které se jako celek obtížně řídí,“ uzavírá Gibson s tím, že jak se AI stává běžnou součástí každodenní práce, bankovní a finanční nástroje, které dokážou problém řešit již v zárodku, budou zásadní pro udržení sladěných, bezpečných a nákladově řízených firemních systémů.