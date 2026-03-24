CFOtrends  »  Jak to bude s inflací? Nejbližších čtrnáct dní rozhodne

Jak to bude s inflací? Nejbližších čtrnáct dní rozhodne

Autor: Shutterstock
Napětí na energetických trzích dál stoupá. S každým dalším týdnem, kdy je uzavřený Hormuzský průliv roste pravděpodobnost „extrémnějšího scénáře“, ve kterém bychom kreslili výrazné inflační dopady do evropské inflace (přes plus 1,5 procentního bodu) i české inflace (přes plus tři procentní body), což by ve finále nenechalo v klidu centrální bankéře ani ve Frankfurtu ani v Praze.

O osudu inflačního a úrokového výhledu na druhou polovinu tohoto a zejména příštího roku tak rozhodnou „bez nadsázky“ nejbližší dva týdny, píše ve svém komentáři hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš.

My jsme v mezičase kvůli rostoucí hrozbě extrémnějšího scénáře zhoršili náš výhled na inflaci a lehce i na HDP. Od startu íránské krize jsme tak kumulativně zvýšili inflaci v eurozóně o 0,9 procentního bodu na 2,7 % v roce 2026 a na 1,9 % v roce 2027.

Čeká Česko opět růst inflace?

V Česku jsme kumulativně zvýšili zatím inflaci stejně jako v Evropě o 0,9 p.b., a to i když je vzhledem k vyšší energetické náročnosti česká ekonomika do budoucna bezesporu „inflačně zranitelnější“. V roce 2026 zatím stále v Česku předpokládáme o něco nižší inflační tlaky a průměrnou inflaci na 1,9 %, zejména díky zpožděnému dopadu energetické krize do cen energií pro domácnosti a do cen potravin. To vše se nám ukáže až v roce 2027, pro který jsme posunuli naše odhady inflace na 2,9%.

Pokud bychom v Česku „přepnuli do extrémnějšího scénáře“ (ropa 150 USD, plyn 110 EUR alespoň po dobu měsíce a pak postupné odeznívání šoku), mohou se realizovat avizované cca plus tři procentní body nad náš základní inflační scénář. Rozdíl by byl pravděpodobně cítit zejména v roce 2027 – ve vyšších cenách energií, vyšších cenách potravin, v silnějších sekundárních efektech v cenách zboží a ve vyšší setrvačnosti inflace služeb.

Prognóza dalšího vývoje inflace a HDP

Prognóza dalšího vývoje inflace a HDP

Autor: ČSOB (publikováno se svolením)

Pokud by se v takovém případě inflace v průměru pohybovala v Česku nad 5 %, bylo by asi složité pro Českou národní banku jednoduše „sedět a čekat“. Konečné dopady do inflace (i HDP) však mohou ve finále hodně záležet i na vládní politice. Poučeni energetickou krizí spojenou s ruskou invazí na Ukrajinu už dnes lépe víme, která opatření lépe a která hůře tlumí nástup energetické inflace a její průsaky do širšího spotřebitelského koše.

Co funguje a co ne?

Velmi zajímavá studie z měsíčníku Energy Economics ukazuje, že fungují zejména cíleně dotované ceny energií (pro vybrané podniky a domácnosti), které jsou zavedeny co nejdříve od startu energetického šoku. Čím později k zavedení dochází, tím roste pravděpodobnost výraznějších a trvalých dopadů do inflace (i HDP).

Co naopak nefunguje? Plošné dotace domácnostem nebo daňové úlevy, které lze zpravidla nasadit rychleji Jejich účinnost je však malá. Stejně jako dotace zasaženým podnikům  ty zpravidla dokážou pomoci až s nápravou škod. Pokud se vlády včetně té české zvládnou z chyb poučit, mohou být nakonec inflační dopady i v extrémnějších scénářích mírnější.

Autorem komentáře je hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš.

redakce

Krátce

  • 24. 3.  Indikátory důvěry se překvapivě zlepšily, navzdory konfliktu na Blízkém východě

    Březnové indexy PMI z průmyslové oblasti pozitivně překvapily jak v Česku, taki v Německu a eurozóně. Zde se již zřejmě pozitivně odráží německý fiskální balíček. „K udržení dobré nálady by však bylo třeba co nejrychlejší ukončení konfliktu na Blízkém východě. Jeho delší trvání a s tím spojené vyšší ceny surovin, případně narušení dodavatelských řetězců by mohlo křehké oživení energeticky náročného průmyslu zbrzdit,“dodává analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že i ve Spojených státech indikátor PMI skončil mírně nad tržním očekáváním.

    Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku v březnu stoupl o jeden bod na hodnotu 102,1 b., přičemž pozitivně se vyvíjely obě jeho složky. „Nálada mezi podnikateli se zlepšovala již třetí měsíc v řadě a poprvé od října loňského roku se dostala nad svůj dlouhodobý průměr. Meziměsíčně se zvýšila i důvěra spotřebitelů, a přiblížila se tak úrovni z konce roku 2025,“ uzavírá Steckerová.

  • 23. 3.  Česká ekonomika loni rostla nejrychleji za poslední tři roky

    Českou ekonomiku v roce 2025 hnala vpřed především domácí poptávka. Spotřebu podpořil zejména pokračující solidní reálný růst výdělků spojený se zklidněním inflace. Loni se dařilo zejména službám a stavebnictví, konec roku ale přinesl oživení i v průmyslu.

    Domácí poptávka byla hlavním tahounem hospodářského růstu v roce 2025 včetně jeho závěrečné čtvrtiny. Stabilní oživení spotřeby domácností souviselo se zklidněním růstu cen a solidním reálným navýšením mezd. Posílení investiční aktivity, která v předchozích letech klesala, bylo loni spojeno s pozitivním obratem ve stavebnictví. Dařilo se řadě odvětví služeb a ve 4. čtvrtletí příznivější výsledky ukázal i průmysl,“ říká místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

  • 19. 3.  ČNB zůstává ve vyčkávacím módu

    Bankovní rada České národní banky na svém dnešním pravidelném měnověpolitickém zasedání rozhodla o zachování základní úrokové sazby na stávající úrovni, tedy na 3,5 %. Sazba tak zůstává nezměněna od května roku 2025. Tento výsledek byl na trhu všeobecně očekáván a nepředstavuje tedy žádné překvapení.

    Zatímco ještě donedávna někteří členové bankovní rady signalizovali otevřenost debatám o možném snížení úrokových sazeb, inflační rizika plynoucí z válečného konfliktu budou diskusi pravděpodobně stáčet spíše opačným směrem. „Pokud se konflikt a následně i logistika v Perském zálivu neuklidní v nejbližších několika týdnech, považujeme za pravděpodobné, že tuzemská inflace vzroste o vyšší desetiny až nízké jednotky procentního bodu a vyžádá si ještě v letošním roce zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 až 1,0 procentního bodu,“ dodává hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

