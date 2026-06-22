Jak uchránit firemní rozpočty před „AI daní“ za běžné kancelářské programy?

Masivní nasazování funkcí spojených s umělou inteligencí a novými bezpečnostními prvky jsou hlavními hybateli cenových změn napříč produktovým portfoliem Microsoftu. Ačkoliv moderní AI asistenti mohou být pro určité týmy přínosem, drtivá většina zaměstnanců potřebuje ke své práci jen textový editor Word, základní tabulky v Excelu nebo e-mailovou schránku v Outlooku, případně pro tvorbu prezentací PowerPoint a pro online komunikaci MS Teams.
Přesto si všichni kvůli integraci umělé inteligence v podobě produktu Copilot budou muset od léta výrazně připlatit. Zákazníkům s již běžícími smlouvami se nové ceny automaticky promítnou do faktur při nejbližším datu jejich obnovy.
Zveřejněné ceníky Microsoftu přitom ukazují, že si zákazníci připlatí prakticky za všechny běžné varianty předplatného. Zde jsou tři typické situace zahrnující nejrozšířenější produkty, a také jedna situace s extrémní mírou zdražení:
1. Základní cloudové služby (Microsoft 365 Business Basic)
Tento základní balíček zvláště menším firmám zajišťuje profesionální e-mail, firemní chat a sdílené úložiště. Zaměstnanci v něm sice mají Word nebo Excel, ale mohou je používat pouze přes internetový prohlížeč, nikoliv jako klasický program v počítači. Tato stěžejní online verze zdraží od července měsíčně ze 6 na 7 dolarů za každého uživatele (nárůst o 16 %). Pokud bychom uvažovali modelovou situaci, kdy firma provozuje 100 předplatných, pak si ročně připlatí v přepočtu asi 28 000 korun.
2. Klasické programy v předplatném (Microsoft 365 Business Standard)
Nejčastější volba malých a středních firem pro běžnou kancelářskou práci kombinuje online služby s možností nainstalovat si klasický Word, Excel, Outlook nebo PowerPoint přímo do počítače či notebooku. Oblíbený tarif poskočí z 12,50 na 14 dolarů (nárůst o 12 %). Při 100 předplatných bude muset firma ročně vydat asi o 42 000 korun více.
3. Velké firemní balíky a prémiové licence (Office 365 E3)
Tento tarif volí větší společnosti se stovkami zaměstnanců. Kromě běžných programů (Word, Excel) totiž obsahuje pokročilé nástroje pro zabezpečení firemních dat, řízení přístupů a neomezenou archivaci e-mailů. Komplexní verze oblíbená především ve velkých korporacích podraží z 23 na 26 dolarů (nárůst o 13 %). Za každých 100 předplatných firma bude muset ročně zaplatit v přepočtu asi o 85 000 korun více než dosud.
4. Pracovníci v terénu a výrobě (Microsoft 365 F1)
Největší procentuální skok se paradoxně týká nejlevnějších verzí pro pracovníky v operativě určených především pro zaměstnance ve výrobě, v terénu, na prodejnách apod. Stávající ceny jsou sice minimální, ale skok ze 2,25 na 3 dolary představuje zdražení o celých 33 %, ačkoliv právě tito lidé využijí nové AI funkce nejméně. Náklady na 100 předplatných tak ročně vzrostou o 21 000 korun.
Umělá daň za umělou inteligenci
Na předplatné dnes globálně sází čtyři miliony firem a i když Microsoft nezveřejňuje detailní informace o prodejích jednotlivých produktů, podle dřívější informace a současných odhadů se počet firemních uživatelů online produktů „Office 365“ dnes může pohybovat okolo půl miliardy lidí. Nezdražuje tedy jen „nějaký software“, ale Microsoft zvyšuje provozní náklady přímo vázané na stamiliony pracovních míst a jde tak o obrovskou „daň“ uvalenou na globální byznys.
Pro velkou část firemní agendy je předplácení nejnovějších funkcí zbytečným plýtváním prostředků a trendu, kdy výrobce do pozadí integroval umělou inteligenci, se na trhu už začalo přezdívat „AI daň“.
Cestou, jak se vymanit z AI daně a rostoucích nákladů na cloudová předplatná, je promyšleně sestavený hybridní model. Namísto drahého předplatného s nutností pravidelné obnovy pořídí firma pro většinu zaměstnanců jednorázově trvalou licenci. Pokud navíc sáhne po druhotném softwaru (již dříve použitých a právně čistých licencí) lze tyto známé programy typu Word, Excel aj. získat za zlomek původní ceny. K těmto trvalým licencím pak dokoupí nejlevnější cloudový tarif pro provoz e-mailových schránek nebo aplikace Teams. Drahé plnohodnotné předplatné s řadou pokročilých funkcí firma pořizuje pouze úzké skupině analytiků nebo vrcholových manažerů, kteří je skutečně aktivně využijí.
Cenové úspory jsou v případě hybridního řešení opravdu zásadní. „Pokud větší firma přejde na typické plné předplatné v podobě Office 365 E3, pak za každý 100 licencí a rok užívání od července zaplatí 194 tisíc euro, tedy asi 4,8 milionu korun. Pokud ale zvolí hybridní variantu, pak zaplatí jen 132 tisíc euro, tedy 3,3 milionu korun. Úspora v průběhu tří let tak dosahuje závratných 4,6 milionu korun na každých 100 uživatelů,“ vysvětluje Jiří Trampota ze společnosti Forscope.
Hybridním přístupem přitom firma zachová zaměstnancům známé a plně funkční pracovní prostředí, ale zároveň získá výrazně lepší kontrolu nad dlouhodobými náklady na software.
Příklad úspor z hybridního modelu
U menších firem se jako optimální hybridní řešení nabízí kombinaci základního balíčku Microsoft 365 Business Basic a trvalé licence Office. U větších organizací (stovky uživatelů) pak stejnou logiku plní kombinace Office 365 E1 a balíku Office LTSC Professional Plus 2024.
Zatímco Office 365 E1 za přijatelné náklady zajišťuje e-mail, cloudové úložiště a online služby, balík starších trvalých licencí Office LTSC Professional Plus 2024 jej doplňuje o aplikace Word, Excel, Outlook nebo PowerPoint instalované klasicky přímo na počítači. Ročního úspora hybridního řešení činí cca 1,5 milionu korun na každých 100 uživatelů.