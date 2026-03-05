Jazykové služby jako nástroj pro CFO: snížení rizik a podpora compliance

Finanční ředitelé dnes čelí komplexním výzvám. Už dávno nejsou jen „strážci čísel“ – zajišťují auditní připravenost, regulatorní soulad a transparentní komunikaci vůči investorům i partnerům. Faktor, který přitom bývá často podceňován, je jazyk. Nejde pouze o slova, ale o přesnost, kontext, terminologii a řízené procesy, které přímo ovlivňují právní i reputační rizika. V prostředí, kde se pracuje s více jazyky, se jazykové služby stávají jedním z nástrojů, jak ta rizika držet pod kontrolou.
Co znamenají „jazykové služby“ pro CFO
V praxi jde o řízený proces tvorby, překladu a kontroly dokumentů tak, aby byly právně, terminologicky a kulturně správné pro konkrétní jurisdikci – od NDA a smluv přes auditorské zprávy, IFRS výkazy a ESG reporty až po interní směrnice. Nejde o prostý překlad, ale o kvalitativní rámec: terminologické databáze, vícestupňová revize, auditovatelné workflow a bezpečné nakládání s daty.
Z pohledu CFO nejde o „hezkou češtinu“, ale o to, aby každá jazyková verze říkala totéž, obstála před regulátorem a neotevírala zbytečný prostor pro spory.
Proč nestačí překlad: přesnost jako pojistka
Jedna nejednoznačná klauzule či nepřesný termín může znamenat prodlení, spor nebo sankci. U auditorských zpráv, due diligence materiálů a regulatorních hlášení to platí dvojnásob: terminologická konzistence a právní přesnost chrání před finančními ztrátami i reputační škodou.
Profesionalizované jazykové služby v tomto smyslu fungují jako pojistka – kombinují oborovou expertízu (finance, právo, regulace) a pevně nastavené postupy LQA (Linguistic Quality Assurance). Nejsou náhradou právníků ani auditorů, ale doplňkovým prvkem, který snižuje potenciální šum mezi jazyky.
Compliance pod drobnohledem: IFRS, ESG, ochrana dat
Evropská regulace i lokální dohled kladou důraz na dokumentaci, která je přesná, jednoznačná a dostupná všem relevantním stranám. Překlady compliance dokumentace, interních pravidel i hlášení musí obstát před regulátorem i investorem. Jakákoli nejasnost zvyšuje náklady, prodlužuje řízení a otevírá pochybnosti o důvěryhodnosti.
Typicky se to týká zejména:
- IFRS výkazů a doprovodných komentářů,
- ESG reportingu a souvisejících politik,
- interních směrnic k ochraně dat, AML, whistleblowingu nebo sankčním režimům.
Tam, kde firma funguje ve více jazycích, je otázka „jak se to řekne“ vlastně otázkou „jak to kdo pochopí“ – a tím pádem i otázkou rizika.
ESG a ISO: důvěryhodnost, kterou lze doložit
Zprávy o udržitelnosti a certifikace podle ISO jsou dnes jedním z měřítek reputace firmy. Nestačí je „přeložit“. Je nutné, aby byly jazykově přesné, stylisticky profesionální a kulturně přizpůsobené.
Opření o standardy, jako jsou:
- ISO 17100 – kvalita překladatelských služeb,
- ISO 18587 – posteditace strojového překladu,
- ISO/IEC 27001 – řízení informační bezpečnosti,
dává CFO ověřitelnou jistotu, že jazykové projekty mají nastavené procesy i bezpečnost práce s citlivými materiály. Není to „papír pro marketing“, ale rámec, který pomáhá při auditu, due diligence i při interním hodnocení dodavatelů.
Případová studie: audit bez zádrhelů napříč jurisdikcemi
Středně velká výrobní firma konsolidovala aktivity ve více zemích EU. Během auditu se objevily rozdílné interpretace v překladu dodatků ke smlouvám o dodávkách. V různých jazykových verzích byly použity odlišné pojmy pro typ závazku a odpovědnosti stran.
Nasazením terminologické báze pro finance a právo, dvoukolové revize (lingvista + oborový reviewer) a dohledatelnosti změn v TMS (Translation Management System) se podařilo pojmy sjednotit ve všech jazykových verzích. Výsledek: hladká komunikace s auditorem, minimum korekcí a včasné uzavření účetního období.
Z našeho pohledu to nebyl „jen překlad“, ale typický příklad, kdy jazyková přesnost a procesní řízení výrazně snižují riziko zdržení a nedorozumění.
Výhody řízených jazykových služeb pro CFO
Dobře nastavené jazykové služby přinášejí finančnímu řízení několik konkrétních přínosů:
- Nižší riziko a náklady – přesnost a konzistence snižují pravděpodobnost sporů, prodlení i sankcí.
- Auditovatelnost a dohledatelnost – jasné workflow, verzování a schvalování poskytují stopu pro interní i externí audit.
- Důvěryhodnost vůči trhu – profesionální komunikace posiluje reputaci u investorů, bank i partnerů.
- Škálovatelnost do zahraničí – připravené terminologické a procesní „kolejnice“ urychlují vstup na nové trhy.
Klíčové aspekty úspěšného nastavení (pro CFO)
- Terminologie a transkreace – finanční a právní termíny musí být jednoznačné napříč jazyky i dokumenty; transkreace pomáhá udržet tón a účel tam, kde jde o shrnutí pro investory nebo externí komunikaci.
- Technologie a kvalita – TMS, překladové paměti a řízení workflow pro konzistenci a rychlost. U objemových, méně rizikových textů lze zapojit neuronový strojový překlad (NMT), vždy s odbornou posteditací a vícestupňovou LQA. U právně či reputačně citlivých pasáží je standardem překlad provedený odborníkem v daném oboru.
- Bezpečnost a certifikace – procesní i technická ochrana dat, standardy ISO 17100/18587/27001 jako doložitelná garance pro audit či due diligence.
- Workflow, SLA a dohledatelnost změn – jasné role (překladatel, posteditor, reviewer, právník), schvalovací kroky, SLA / reakční časy a metriky (přesnost, TAT, změnovost) pro plánování, audit i kontinuální zlepšování.
Naše zkušenosti z praxe
Ve Skřivánku dlouhodobě propojujeme finanční oddělení, auditory a právní týmy. Tam, kde se jazyková přesnost podcení, náklady rostou – od sporů kvůli nejasné klauzuli až po dodatečné zásahy do auditorských výstupů. Naopak tam, kde od začátku běží terminologie, minimálně dvojí revize a bezpečné workflow, mají CFO výrazně vyšší jistotu, že dokumentace obstojí před regulátorem i investorem.
Nejde o to, „dělat z překladu vědu“, ale o to, aby jazyková část procesu byla stejně řízená jako zbytek finanční agendy.
Závěr
Jazykové služby nejsou pro CFO „doplněk“. Jsou součástí řízení rizik a compliance a mají přímý dopad na P&L. Přesná dokumentace – od smluv přes auditorské zprávy po ESG – ovlivňuje stabilitu, reputaci i schopnost získat financování. Správně nastavené partnerství v této oblasti je srovnatelně strategické jako volba auditora či právního poradce.
Investice do profesionálních jazykových služeb se vrací v podobě nižšího rizika, vyšší důvěryhodnosti a hladší expanze na zahraniční trhy.
Mgr. Patrik Bulak, Skřivánek s. r. o.
Autor působí v jazykových službách 12 let. Ve Skřivánku zodpovídá za technologické a obchodní inovace a vede projektové týmy.