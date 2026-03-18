Jiří Brabec posiluje advokátní kancelář Rowan Legal

Jiří Brabec, Rowan Legal
Jiří Brabec, Rowan Legal
Advokátní kancelář Rowan Legal rozšířila svůj tým o zkušeného advokáta Jiřího Brabce. Ten se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na právní poradenství při nemovitostních a korporátních transakcích. Má bohaté zkušenosti s vedením projektů, přípravou a vyjednáváním nájemních smluv a smluv o dílo pro výstavbu, stejně jako s poradenstvím při fúzích a akvizicích.

Během kariéry poskytoval právní podporu při prodejích a akvizicích společností a transakcích zahrnujících významná nemovitostní aktiva, včetně projektů financovaných bankovními úvěry. Podílel se rovněž na projektech s logistickými a hotelovými nemovitostmi a řešil právní otázky developerských projektů. Jeho zkušenosti zahrnují také právní prověrky, přípravu a vyjednávání transakční dokumentace a koordinaci jednotlivých kroků až do úspěšného dokončení transakcí.

Jiří Brabec je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci studia absolvoval také zahraniční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Helsinkách.

Krátce

  • 18. 3.  Ceny výrobců – klid před „bouří“?

    Únorové výsledky výrobních cen potvrdily trend utlumování výrobní inflace, který ovšem už v březnu přeruší výrazné zdražení PHM. Stará data však stále ještě ukazují výrazné zlevnění energií a zrychlené zlevňování v potravinářském průmyslu, kterému napomáhá pokles cen zemědělských produktů.

    A co čekat dál? „Už v březnových číslech bude ve výrobních cenách v průmyslu vidět cenový skok způsobený dramatickým nárůstem cen ropy a jejích derivátů. Ceny PHM jsou sice v tuto chvíli nejviditelnějším průvodním jevem války v Perském zálivu, avšak v případě prolongování konfliktu rozhodně ne jediným,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že pokud bude konflikt pokračovat i v nejbližších měsících, je pravděpodobný vznik cenové nákazy v dalších průmyslech a následně i v zemědělství.

    Období velmi nízké inflace tak může už docela brzy skončit. „Zdražování PHM by totiž byl pouze prvním dílkem dlouhého řetězce cenových důsledků války. Hned za ním mohou následovat ceny zemního plynu a elektřiny,“ uzavírá Dufek.

  • 13. 3.  Zatímco průmysl rostl díky výrobě aut, studený leden zpomalil stavební práce

    Průmyslová produkce roste již dvanáct měsíců za sebou – v lednu přidala meziročně 2,8 %, ale meziměsíčně byla nižší o 2,6 %. Důvodem byla vysoká srovnávací základna loni v prosinci. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,8 %. K růstu přispěla nejvíce výroba automobilů, kovozpracující průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

    Méně se dařilo stavební produkci, která v lednu meziročně klesla o 1,5 % a meziměsíčně byla nižší o 0,8 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 0,7 % a bylo zahájeno o 14,0 % bytů více, dokončeno bylo o 22,5 % bytů méně. „V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo i méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 %, zatímco pozemní stavby klesly o 2 %,“ říká Petra Cuřínová z ČSÚ.

  • 13. 3.  Maloobchod po slabém prosinci zazářil

    Tuzemské maloobchodní tržby letos v lednu meziměsíčně vzrostly o 1 %, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 5 %. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekával trh (3,1 %) i než o měsíc dříve (1,8 %). Meziměsíčně rostly nejvíce prodeje přes internet, dále prodej oděvů a obuvi či výrobků pro kulturu a rekreaci. Neslavně si naopak vedly prodeje výrobků pro domácnost a potravin.

    „Vzhledem k pokračujícímu silnému růstu mezd, relativně nízké nezaměstnanosti a optimistickému sentimentu předpokládáme, že se v maloobchodě vydaří celý letošní rok, který by mohl přinést růst tržeb mírně přes 3 %. Tedy za předpokladu, že nedojde k dramatické eskalaci války v Iránu a z ní plynoucí komoditní inflace,“ komentuje aktuální data ČSÚ hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

