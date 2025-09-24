Juniorních rolí ubývá, na vině je umělá inteligence

V Česku začíná být patrný trend klesajícího počtu juniorních pozic, jako potvrzují data portálu JenPráce.cz. Ten odpovídá i mezinárodním pozorováním. Například globální studie od World Economic Forum (WEF) nebo McKinsey, dlouhodobě predikovaly, že AI nejvíce zasáhne právě vstupní pozice založené na rutinních úkolech. Data pracovního portálu JenPráce.cz jsou jedním z prvních konkrétních důkazů, že se tato predikce naplňuje i v České republice.
„Pokud se podíváme přímo na data našeho portálu ohledně pozic vhodných pro absolventy, zjišťujeme, že skutečně klesají. Při porovnání prvních 8 měsíců roku 2025 s prvními 8 měsíci 2024 vidíme pokles přibližně o 15 %,“ uvádí datový analytik JenPráce.cz Michal Španěl a dodává, že je zajímavý kontrast s roky 2023 a 2024, kdy podíl naopak rostl o 41 %.
Personalisté si vývoj vysvětlují tak, že rozmach AI se ještě v letech 2023 až 2024 příliš neprojevil a zejména v roce 2024 firmy naopak juniory nabíraly, protože je potřebovaly po pozastavených náborech v nejistých covidových a post-covidových letech. Adopce AI do většího počtu firem chvíli trvala a její celkový rozmach zdá se bují až hlavně letos. Dá se přitom předpokládat, že bude pokračovat pravděpodobně několik dalších let, než se trh stabilizuje.
Kdo je zasažen nejvíce?
Nejvíce zasažena jsou odvětví, kde velkou část práce tvoří zpracování informací, dat a tvorba standardizovaného obsahu. Kromě již zmíněných IT firem a zákaznické podpory se jedná následujících oborů:
-
Informační technologie: juniorní programátoři, kodéři a testeři, jejichž úkoly (psaní základního kódu, opravy, testování) z velké části přebírají AI nástroje jako GitHub Copilot.
-
Marketing a komunikace: tvorba základního obsahu pro sociální sítě, psaní blogových článků, SEO analýzy a rešerše trhu jsou dnes úkoly, které AI zvládá rychle a efektivně.
-
Administrativa a office support: zpracování dokumentů, zadávání dat a základní reportování jsou činnosti vysoce náchylné k automatizaci.
-
Finance a účetnictví: AI přebírá základní finanční analýzy, zpracování faktur a rutinní účetní operace.
- Právní služby: AI masivně zrychluje rešerše judikatury a přípravu standardních smluv, což dopadá na pozice právních asistentů a koncipientů.
Firmy potvrzují zbytnost juniorní rolí
Zejména v softwarových firmách jsou mnozí juniorní kodéři či testeři nahrazování AI. „Bavíme se zde o desítkách procent sníženého náboru pro entry pozice. Podobná situace je i v mnoha call center, zákaznických centrech, či bankách, kde po převedení repetitivních úkolů na AI už nejsou junioři /méně kvalifikovaní zaměstnanci potřeba,“ upozorňuje Michal Španěl.
Tento stav však vytváří zároveň novou poptávku po zaměstnancích, kteří dokážou s AI pracovat, jsou schopni interpretovat a rozvíjet výsledky a je jim vlastní inovativní přístup. Zde mají mladí lidé naopak výhodu, protože s moderními digitálními technologiemi doslova vyrůstají.
Vzdělávání se musí změnit
Aktuální trend je alarmující zejména za stavu, kdy vzdělávání ještě masivní nástup AI moc nereflektuje. Postupně by totiž aktuální vývoj mohl vést i k vyšší nezaměstnanosti mladých lidí, která je v tuto chvíli v ČR ve srovnání se světem ještě naštěstí nízká. Pohybuje se kolem 9 %. Pro srovnání Španělsko má přibližně 25 % a Itálie přibližně 19 %.
„Je zřejmé, aktuální vývoj vede k nutnosti změnit vzdělávání, s AI počítat a zajistit, že ji studenti aktivně používají a de facto se tak stanou pro zaměstnavatele již takzvanými mediory,“ upozorňuje Michal Španěl s tím, že AI asistenti pak doplní tyto zaměstnance tam, kde jim schází dovednosti.
U řady lidí nastane takzvaná skill gap a trh práce se může zpolarizovat. Poptávka po juniorních zaměstnancích ovládajících perfektně nástroje AI bude ještě vyšší, ale nabídka se po čase může snížit – část studentů už nikdy neprojde „juniorní“ fází, přeskočí ji a stane se rovnou seniory,“ dodal Michal Španěl. Než se na toto firmy a vzdělávací firmy dle něj adaptují, může to tvořit šokové vlny napříč trhem.