Kdo neinvestuje do kyberbezpečnosti, riskuje existenci. Audity a testy firmám šetří miliony

Firmy dnes stále více uvažují o využití poradenských služeb v oblasti kyberbezpečnosti, které by jim poskytly nezávislé odborné znalosti, zkušenosti a strategie navržené na míru. Podstatou těchto služeb je identifikovat systémové zranitelnosti, posilovat obranu a zvyšovat odolnost firmy.
Mezi jejich hlavní obsah patří penetrační testování, testování bezpečnosti bezdrátových sítí a audity webových aplikací, kdy odborníci s využitím reálných taktik, technik a postupů (TTP) používaných kyberzločinci testují sítě, systémy i zaměstnance tak, aby byla daná organizace připravena na skutečné hrozby.
Útoky v roli obrany
V rámci penetračních testů, tedy simulace reálných kybernetických útoků za účelem odhalení zranitelností v systémech, sítích a aplikacích, se zkušení testeři, tzv. etičtí hackeři, snaží zneužít slabiny a ukázat, čeho by útočník mohl dosáhnout. Externí penetrační testování se z vnější strany zaměřuje na systémy přístupné z internetu, například weby, VPN či veřejně dostupné služby, zatímco interní penetrační testování simuluje vnitřní hrozbu nebo útočníka, který již pronikl za perimetr, a zaměřuje se na systémy, aplikace a data uvnitř interní sítě.
„Význam penetračního testování spočívá v odhalování skrytých zranitelností, které běžné skeny často přehlédnou. Testování pomáhá firmám zjistit, kde se nacházejí kritické slabiny v infrastruktuře, jak by útočník mohl obejít externí obranné systémy a proniknout do interní sítě, a jaký by mohl být dopad úspěšného útoku. Poskytuje konkrétní doporučení k posílení obrany, podporuje dodržování regulatorních požadavků a zároveň demonstruje závazek organizace k proaktivnímu řízení rizik. Tento přístup zároveň zajišťuje komplexní pokrytí hrozeb jak na perimetru, tak uvnitř sítě,“ vysvětluje CTO společnosti Sophos Chester Wisniewski.
Odhalení slabin v bezdrátové infrastruktuře
Testování bezdrátových sítí hodnotí bezpečnost Wi-Fi sítí a infrastruktury a ověřuje jejich shodu s příslušnými standardy. Specializovaní testeři se při tom snaží odhalit slabiny v šifrování, autentizaci a kontrole přístupů. Pasivní testování monitoruje bezdrátový provoz a odhaluje neautorizovaná zařízení, přístupové body a chybné konfigurace, aniž by docházelo k aktivnímu připojování k síti, zatímco aktivní testování simuluje útočníka, který se snaží prolomit šifrování, obejít autentizaci a získat neautorizovaný přístup do sítě.
„Cílem testování bezdrátových sítí je chránit citlivá data přenášená přes Wi-Fi, odhalovat neautorizovaná zařízení či chybně nastavené přístupové body a ověřovat, zda bezpečnostní politika odpovídá osvědčeným postupům. Testy zároveň ukazují, zda mohou k síti přistupovat neautorizovaní uživatelé, zda jsou používány silné šifrovací a autentizační metody, a pomáhají určit, jaké kroky je třeba podniknout k posílení její bezpečnosti,“ vysvětluje Wisniewski.
Bezpečnost webových aplikací
Webové aplikace často zpracovávají kritická firemní a zákaznická data, což z nich činí primární cíl kybernetických útoků. Audit těchto aplikací ověřuje míru ochrany jimi zpracovávaných dat, přičemž se zaměřuje na běžné zranitelnosti, jako jsou SQL injection, cross-site scripting nebo chyby v autentizaci. Testování webových aplikací může probíhat formou black-box testování, kdy tester simuluje externího útočníka bez znalosti vnitřní struktury aplikace, nebo white-box testování, kdy má tester plný přístup ke zdrojovému kódu a architektuře, což umožňuje hlubší analýzu potenciálních zranitelností.
„Audit webových aplikací odhaluje chyby v kódu i konfiguraci, které mohou zvýšit riziko útoku, a pomáhá ověřit, zda aplikace splňují standardy jako OWASP Top 10 nebo PCI DSS,“ vysvětluje Wisniewski s tím, že audit zároveň ukazuje, zda jsou aplikace zranitelné vůči běžným metodám útoků, zda mohou být citlivá data vystavena riziku a jaké kroky je třeba podniknout k nápravě. Výsledky auditu pak poskytují cenné informace jak vývojářům, tak i vedení organizace, které potřebuje mít jistotu, že systémy odpovídají oborovým standardům.
Cesta k odolné organizaci
Prvním krokem k zajištění odolné organizace je realistické zhodnocení současného stavu – tedy provedení základního auditu či testování, které ukáže, kde se nacházejí hlavní rizika. Na základě těchto výsledků lze připravit dlouhodobou strategii a prioritizovat investice do oblastí, které mají největší dopad.
Důležité je také vnímat kybernetickou bezpečnost jako nepřetržitý proces, nikoli jednorázový projekt. Hrozby se neustále vyvíjejí, a proto by i testování a audity měly probíhat pravidelně, ideálně několikrát ročně.
Dlouhodobá ochrana aktiv a minimalizace rizik
Cílem není jen najít slabiny, ale posílit celkovou odolnost organizace. Poradenské služby pomáhají firmám přejít od reaktivního k proaktivnímu přístupu, tedy od pouhého hašení incidentů k systematickému řízení rizik. Díky tomu mohou organizace lépe chránit svá aktiva, minimalizovat finanční i reputační ztráty a zajistit kontinuitu provozu v době, kdy je kybernetická hrozba trvalou realitou.
Podle nejnovější studie The State of Ransomware dosahují průměrné celkové náklady na zotavení po ransomwarovém útoku výše 1,5 milionu dolarů. „Tato čísla jasně ukazují, že prevence je vždy levnější než reakce,“ zdůrazňuje Wisniewski. Investice do auditů a penetračního testování se ve srovnání s náklady na následky útoku podle jeho slov vrací mnohonásobně – a často právě ony rozhodují o tom, zda firma přežije incident bez zásadního dopadu na provoz.
Z pohledu dlouhodobé strategie tak kyberbezpečnost není jen technickou disciplínou, ale klíčovým faktorem obchodní stability a důvěry. Firmy, které vsadí na expertní poradenství a pravidelné testování, si vytvářejí zásadní konkurenční výhodu – odolnost vůči hrozbám, které mohou ostatní paralyzovat.