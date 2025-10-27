Kdo se bude bránit AI, může přijít o práci. Firmy hledají lidi, kteří ji umí používat

„Podle mého názoru zaměstnance AI v dohledné budoucnosti nenahradí. Mohou je ale nahradit lidé, kteří ji v práci umějí používat. Kdo se bude AI bránit, může o práci přijít, a to ne kvůli tomu, že ho nahradí stroj, ale proto, že bude méně produktivní než kolegové,“ říká šéf Počítačové školy GOPAS Jan Dvořák.
Snadná dostupnost
AI je dnes dostupná i úplným začátečníkům, mimo jiné díky hlasovému ovládání, které snižuje vstupní bariéry. V běžné praxi pomáhá s přípravou textů, přepisem hovorů, prací s tabulkami a rychlými analýzami.
„U složitějších úloh záleží na kvalitě zadání a porozumění nástrojům. Pokročilé pokládání dotazů dokáže výrazně zlepšit výsledky, které od AI dostanete. Naučí vás přesně definovat cíl, dodat potřebný kontext, vymezit rozsah a určit požadovaný formát výstupu. Když zadání postupně zpřesňujete, přidáváte příklady a ověřujete, co vám AI vrací, model pracuje rychleji, spolehlivěji a s menší chybovostí,“ dodává Dvořák.
„Personální oddělení zároveň začleňují AI do náborového procesu, od přípravy inzerátů a předvýběru přes konzistentní hodnoticí otázky až po strukturovanou zpětnou vazbu kandidátům,“ říká analytik a manažer portálu JenPráce.cz Michal Španěl.
Klíčové nastavení pravidel
Klíčové je nastavit transparentní pravidla, ochranu dat a férové používání modelů. Nejrychlejší výsledky vidíme tam, kde HR ve spolupráci s byznysem vytvoří mapu dovedností ‘AI-ready’, nastaví cílené krátké mikro-kurzy a měří dopad na produktivitu i spokojenost zaměstnanců. Nejde o jednorázové školení, ale o průběžný rozvoj a jasně danou správu nástrojů.
„AI se promítá i do onboardingu a každodenního výkonu. Nováčci dostávají přístup k firemním prompt knihovnám a k bezpečným pracovním postupům, manažeři pracují s metrikami, které sledují kvalitu a bezpečnost použití AI spolu s úsporou času. Týmy tak rychleji standardizují výstupy, snižují chybovost a zvládají více práce v kratším čase, aniž by rezignovaly na lidský úsudek,“ uzavírá Španěl s tím, že správně nastavená správa přístupů, školení o ochraně citlivých informací a jasná pravidla pro používání generativních nástrojů jsou nutnou podmínkou, aby přínosy AI nepřevážily rizika.