Kdy Češi nejčastěji hledají práci? V pondělí během oběda, ukazují data StartupJobs

Společnosti, které inzerují volné pracovní pozice prostřednictvím portálu StartupJobs, obdržely jeho prostřednictvím již více než milion přihlášených zájemců. Prvních půl milionu zájemců portál oslavil deset let od svého vzniku, překonat dalších 500 tisíc zájemců a dosáhnout tak milionu jim poté trvalo pouhé tři roky. Data také ukazují, že téměř 80 % uživatelů kariérního portálu aktivně hledá novou pracovní příležitost nebo je otevřeno novým nabídkám.
Vysokoškolské vzdělání a dlouholetá praxe
Podle dat StartupJobs je průměrný kandidát hledající práci třicátník s vysokoškolským vzděláním a minimálně šesti lety praxe v oboru. Z analýzy milionu přihlášených zájemců o práci na portálu dále vyplývá, že nejfrekventovanější chvílí pro hledání nové práce je pondělí během oběda.
„Pondělní poledne je dlouhodobě nejsilnější čas, co se týče zájmu o práci. V sobotu téměř nikdo práci nehledá, v neděli to roste a v pondělí máme nejvíc přihlášek. Dává to ale smysl. O víkendu lidé odpočívají, v neděli večer přemýšlejí o nadcházejícím týdnu a v pondělí ráno, když sedí v kanceláři, začnou přemýšlet o změně. Oběd je pak přesně ta chvíle, kdy si po odbavení prvních úkolů mohou v klidu projít nabídky. Od úterý pak počet zájemců v rámci týdne postupně klesá, protože se lidé soustředí na práci, a v pátek už myslí hlavně na víkend,“ říká zakladatel a CEO StartupJobs Filip Mikschik.
Rekordní zájem o práci
Minulý rok byl nejsilnější z hlediska zájmu o práci v inovativních firmách. Na portálu evidovali téměř 179 tisíc přihlášených zájemců, což představuje meziroční nárůst téměř o čtvrtinu. Největší zájem přitom zaznamenává portál o vývojářské pozice, kde backend vývojáři představují takřka 11 % všech hledajících. Hned po nich následují frontend vývojáři (4,2 %) a fullstack vývojáři (3,2 %).
„Před deseti lety uchazeči na otázku, kde pracují, odpovídali většinou jménem známé firmy. Oproti tomu dnes lidé říkají, na čem pracují. To je zásadní posun. Kandidáti už neřeší, jestli má firma dvacet, nebo tisíc zaměstnanců. Zajímá je, jestli můžou něco měnit a učit se nové technologie. U nás vidíme, že téměř polovina našich uživatelů má seniorní praxi a stále aktivně hledá nové možnosti, kde mohou pracovat na zajímavých projektech a posouvat se vpřed,“ uvádí Mikschik.
Podle dat StartupJobs jsou nejčastějšími uživateli portálu absolventi vysoké školy s magisterským a bakalářským titulem, kteří dohromady představují téměř tři pětiny uživatelů. Stejné množství kandidátů má ve svém oboru více než šest let praxe, přičemž skoro polovina kandidátů považuje svojí praxi v oboru za seniorní. Největší obliba portálu panuje v Praze mezi lidmi ve věku od 26 do 40 let, kteří tvoří více než polovinu zájemců.