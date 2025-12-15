CFOtrends  »  Kdy Češi nejčastěji hledají práci? V pondělí během oběda, ukazují data StartupJobs

Kdy Češi nejčastěji hledají práci? V pondělí během oběda, ukazují data StartupJobs

redakce
Dnes

Sdílet

Zakladatel a CEO StartupJobs Filip Mikschik
Autor: StartupJobs (publikováno se svolením)
Zakladatel a CEO StartupJobs Filip Mikschik
Češi nejčastěji hledají práci v pondělí během oběda, ukazují data portálu StartupJobs. Analýza více než milionu přihlášených zájemců odhaluje, že typický kandidát je třicátník s vysokoškolským vzděláním a nejméně šesti lety praxe, přičemž největší zájem je o pozice ve vývoji. Podle StartupJobs se přitom preference uchazečů výrazně posunuly – místo jména firmy dnes rozhoduje, na jakých projektech mohou pracovat a jak se učit nové technologie.

Společnosti, které inzerují volné pracovní pozice prostřednictvím portálu StartupJobs, obdržely jeho prostřednictvím již více než milion přihlášených zájemců. Prvních půl milionu zájemců portál oslavil deset let od svého vzniku, překonat dalších 500 tisíc zájemců a dosáhnout tak milionu jim poté trvalo pouhé tři roky. Data také ukazují, že téměř 80 % uživatelů kariérního portálu aktivně hledá novou pracovní příležitost nebo je otevřeno novým nabídkám.

Vysokoškolské vzdělání a dlouholetá praxe

Podle dat StartupJobs je průměrný kandidát hledající práci třicátník s vysokoškolským vzděláním a minimálně šesti lety praxe v oboru. Z analýzy milionu přihlášených zájemců o práci na portálu dále vyplývá, že nejfrekventovanější chvílí pro hledání nové práce je pondělí během oběda.

Pondělní poledne je dlouhodobě nejsilnější čas, co se týče zájmu o práci. V sobotu téměř nikdo práci nehledá, v neděli to roste a v pondělí máme nejvíc přihlášek. Dává to ale smysl. O víkendu lidé odpočívají, v neděli večer přemýšlejí o nadcházejícím týdnu a v pondělí ráno, když sedí v kanceláři, začnou přemýšlet o změně. Oběd je pak přesně ta chvíle, kdy si po odbavení prvních úkolů mohou v klidu projít nabídky. Od úterý pak počet zájemců v rámci týdne postupně klesá, protože se lidé soustředí na práci, a v pátek už myslí hlavně na víkend,“ říká zakladatel a CEO StartupJobs Filip Mikschik.

Rekordní zájem o práci

Minulý rok byl nejsilnější z hlediska zájmu o práci v inovativních firmách. Na portálu evidovali téměř 179 tisíc přihlášených zájemců, což představuje meziroční nárůst téměř o čtvrtinu. Největší zájem přitom zaznamenává portál o vývojářské pozice, kde backend vývojáři představují takřka 11 % všech hledajících. Hned po nich následují frontend vývojáři (4,2 %) a fullstack vývojáři (3,2 %).

Hybridní práce přepsala pravidla. Co dnes mladá generace očekává od kanceláří? Přečtěte si také:

Hybridní práce přepsala pravidla. Co dnes mladá generace očekává od kanceláří?

Před deseti lety uchazeči na otázku, kde pracují, odpovídali většinou jménem známé firmy. Oproti tomu dnes lidé říkají, na čem pracují. To je zásadní posun. Kandidáti už neřeší, jestli má firma dvacet, nebo tisíc zaměstnanců. Zajímá je, jestli můžou něco měnit a učit se nové technologie. U nás vidíme, že téměř polovina našich uživatelů má seniorní praxi a stále aktivně hledá nové možnosti, kde mohou pracovat na zajímavých projektech a posouvat se vpřed,“ uvádí Mikschik.

Podle dat StartupJobs jsou nejčastějšími uživateli portálu absolventi vysoké školy s magisterským a bakalářským titulem, kteří dohromady představují téměř tři pětiny uživatelů. Stejné množství kandidátů má ve svém oboru více než šest let praxe, přičemž skoro polovina kandidátů považuje svojí praxi v oboru za seniorní. Největší obliba portálu panuje v Praze mezi lidmi ve věku od 26 do 40 let, kteří tvoří více než polovinu zájemců.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 15. 12.  Novou šéfkou HR společnosti Securitas ČR je Petra Kasarda

    Novou posilou vrcholového managmentu Securitas ČR je Petra Kasarda, která nastupuje na pozici ředitelky pro oblast lidských zdrojů. Jde o zkušenou HR profesionálki s více než patnáctiletou praxí z národních i mezinárodních firemních prostředí. Před svým nástupem působila v technologických, konzultačních i bezpečnostních firmách a prošla všemi úrovněmi HR – od operativy po strategii včetně vedení transformačních projektů. Naposledy jako HR ředitelka firmy G4S Czech Republic.

    Ve své nové roli se chce Kasarda zaměřit na tři klíčové oblasti. Těmi jsou budování moderní a angažované firemní kultury, rozvoj leadershipu a práce s talenty a na digitalizaci a efektivitu HR procesů.

    Kasarda je absolventkou andragogiky na Univerzitě Palackého a ekonomicky zaměřené vysoké školy. Dlouhodobě se věnuje profesnímu rozvoji, je držitelkou několika certifikací a členkou mezinárodní profesní organizace CIPD. Aktivně mentoruje a koučuje, zejména v oblasti leadershipu, kariérního růstu a podpory žen.

  • 14. 12.  Valná hromada AutoSAP opět zvolila prezidentem Martina Jahna

    Valná hromada Sdružení automobilového průmyslu znovu potvrdila stabilitu a kontinuitu vedení nejvýznamnějšího průmyslového odvětví v Česku. Jeho členové opět zvolili Martina Jahna prezidentem AutoSAP. Jednání se též soustředilo na diskusi priorit průmyslové politiky nové vlády, dopady umělé inteligence na průmyslovou praxi, volby dalších orgánů a rozšíření členské základny.

    Kromě opětovného zvolení Martina Jahna prezidentem se stal nově zvoleným členem představenstva Petr Michník z Hyundai Motor Manufacturing Czech, post člena představenstva obhájil Jiří Socha z TÜV SÜD Czech. Do dozorčí rady byli znovuzvoleni Ivo Juřička z Ferony a Tomáš Pavlík z firmy QPAG. Řady členů AutoSAP v roce 2025 rozšířily společnosti Adastra, ADMASYS CZ, AutoForm Engineering Czech Republic, BMW Czech Republic, Dassault Systemes Czech Republic, Detail CZ, Kistler Eastern Europe a OKULA Nýrsko.

  • 11. 12.  PwC Legal posiluje tým o tři zkušené advokáty: Soňu Krayzlovou, Vladimíra Kykala a Lukáše Tománka

    Tým PwC Legal posiluje o tři experty v oblasti pracovního práva, fúzí a akvizic i regulace finančního sektoru. Do pražské kanceláře nastupuje advokátka se specializací na pracovní a korporátní právo Soňa Krayzlová, která má zkušenosti s interdisciplinární spoluprací s daňovými poradci, účetními a auditory. Přináší též know-how z realizace projektů pro klienty s převahou mezinárodního prvku. V posledních letech se podílela na poradenství pro významné společnosti z autoprůmyslu, maloobchodu, distribuce, hotelnictví a výrobního sektoru, včetně účasti na řadě právních prověrek. Je absolventkou Právnické fakulty UK, členkou České advokátní komory a Českoněmecké obchodní a průmyslové komory.

    Dalším novým příchozím je Vladimír Kykal, jenž se specializuje na fúze a akvizice, korporátní právo, financování a komplexní obchodní smlouvy, zejména v energetice, technologiích a infrastruktuře. Má zkušenosti s vedením přeshraničních transakcí napříč Evropou a s poradenstvím významným českým i mezinárodním klientům.

    Třetím nováčkem v PwC Legal je Lukáš Tománek, která se zaměřuje na fúze a akvizice, korporátní právo a regulaci investičních společností a fondů. Ve své praxi se věnuje rovněž private equity a venture capital, fintechu, kryptoaktivům a právním aspektům umělé inteligence. Právní služby poskytoval domácím i zahraničním klientům v renomovaných kancelářích v Praze. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a členem České advokátní komory.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Těžba dat versus strojové učení

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky