Kdy valnou hromadu nesvolávat a jak rozhodovat rychleji a bez formálního procesu

redakce
Včera

Valná hromada, schůzka, meeting, zasedací místnost
Autor: Shutterstock
V předchozích částech jsme se věnovali standardnímu scénáři — tedy přípravě valné hromady a jejímu svolání včetně náležitostí pozvánky. Tento postup je výchozí a z hlediska právní jistoty nejbezpečnější. Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech nebo také zákon o obchodních korporacích„ZOK“) však současně umožňuje rozhodovat i bez klasického svolání valné hromady, případně s výrazně omezenými formálními požadavky.

Pro management to představuje důležitý nástroj zejména v situacích, kdy:

  • je potřeba reagovat rychle,
  • existuje shoda mezi společníky nebo akcionáři,
  • nebo by standardní proces znamenal zbytečné náklady.

Zároveň ale platí, že tyto režimy nejsou „jednodušší“, pouze procesně zranitelnější. Typicky zde nevznikají chyby v samotném rozhodnutí, ale v jeho formě, dokumentaci nebo procesním rámci — často až v návaznosti na spor mezi společníky, audit nebo transakci.

Z pohledu praxe lze rozlišit tři základní alternativy:

  • rozhodování v jednočlenné společnosti,
  • vzdání se práva na svolání,
  • rozhodování per rollam.

Správná volba režimu přitom v praxi znamená stejně velké právní riziko jako samotné svolání valné hromady. Nesprávně zvolený postup může zpochybnit i ekonomicky zásadní rozhodnutí.

Jednočlenná společnost: rychlost bez svolání, nikoliv bez formy

Specifickou situací je jednočlenná společnost. V takovém případě se valná hromada nekoná a její působnost vykonává jediný společník nebo akcionář (§ 12 ZOK). Na první pohled jde o nejjednodušší možný režim – odpadá svolání, pozvánka i organizační zajištění.

Tato jednoduchost je ale do značné míry pouze procesní. Požadavky na formu rozhodnutí zůstávají zachovány beze změny. Pokud zákon vyžaduje veřejnou listinu, například při změně společenské smlouvy nebo stanov, musí mít tuto formu i rozhodnutí jediného společníka. Stejný princip dopadá i na smluvní vztahy mezi společností a tímto společníkem.

Procesní zjednodušení neznamená nižší právní náročnost – pouze její přesun do jiné části procesu.

  • Praktický dopad: Nejčastější chybou není absence svolání, ale podcenění formy rozhodnutí — zejména absence notářského zápisu tam, kde je vyžadován, s rizikem absolutní neplatnosti.

Současně i zde dopadají všechny zákonné limity, zejména pravidla evidence skutečných majitelů (§ 53 a § 54 ZESM).

Vzdání se práva na svolání: efektivita podmíněná absolutní shodou

Další možností, jak eliminovat formální nedostatky svolání, je vzdání se práva na jeho řádné provedení. Zákon umožňuje, aby se společníci nebo akcionáři tohoto práva vzdali, a tím „zhojili“ případné vady procesu.

U společnosti s ručením omezeným se může společník vzdát práva na včasné a řádné svolání buď písemně s úředně ověřeným podpisem, nebo ústně na valné hromadě se zápisem do protokolu (§ 184 odst. 3 ZOK). U akciové společnosti pak platí, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků na svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři (§ 411 odst. 2 ZOK).

Pozvánka na valnou hromadu jako procesní dokument s právními následky Přečtěte si také:

Pozvánka na valnou hromadu jako procesní dokument s právními následky

Klíčovým prvkem je zde absolutní shoda. Nestačí většina, nestačí ani kvalifikovaná většina — nezbytný je souhlas všech společníků nebo akcionářů. Tento souhlas navíc musí být nejen faktický, ale i řádně zachycený. Pokud je pro rozhodnutí vyžadován notářský zápis, musí být v něm tento souhlas promítnut.

Příklad formulace

  • Pro s.r.o.: Společník XY společnosti prohlašuje, že se vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady (§ 184 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) a souhlasí s konáním valné hromady i s projednáním všech bodů navrženého pořadu jednání.
  • Pro a.s.: Akcionář XY společnosti prohlašuje, že se vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady (§ 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) a souhlasí s konáním valné hromady i s projednáním všech bodů navrženého pořadu jednání.

Per rollam: komfort bez diskuse, ale s nejvyšším procesním rizikem

Rozhodování per rollam představuje nejvýraznější odklon od klasického modelu valné hromady. V tomto režimu se zasedání vůbec nekoná a rozhodnutí probíhá čistě na základě písemných vyjádření (§ 175 ZOK pro s.r.o., § 418 ZOK pro a.s.).

Na první pohled jde o administrativně nejjednodušší variantu. Návrh rozhodnutí se rozešle, stanoví se lhůta pro vyjádření a jednotliví společníci nebo akcionáři hlasují. Pokud se nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Zároveň zákon stanoví minimální lhůtu pro vyjádření, typicky 15 dní, není-li určena jinak. Zásadní rozdíl mezi jednotlivými typy společností spočívá v tom, že u s.r.o. je tento postup přípustný ze zákona a lze jej pouze vyloučit, zatímco u akciové společnosti je nutné jeho výslovné zakotvení ve stanovách.

Příprava valné hromady a klíčové povinnosti managementu Přečtěte si také:

Příprava valné hromady a klíčové povinnosti managementu

Právě u per rollam se však v praxi kumulují procesní chyby. Nejčastěji jde o nedostatečně formulovaný návrh rozhodnutí, neúplné podklady nebo nesprávné vyhodnocení hlasování. Absence diskuse znamená, že není prostor pro korekci nejasností v průběhu procesu – vše musí být správně nastaveno předem. Per rollam proto je vhodné především pro situace, kde existuje předem dosažená shoda a rozhodnutí má spíše technický nebo rutinní charakter. 

Naopak u strategických nebo komplexních otázek se jeho použití může snadno obrátit proti managementu. Zajímavý je i praktický paradox: ačkoliv je per rollam často vnímáno jako nejrychlejší varianta, v důsledku zákonné lhůty bývá ve skutečnosti pomalejší než online valná hromada, která umožňuje rozhodnout v reálném čase.

Praktické doporučení: jak per rollam nastavit, aby obstálo

Pokud se management rozhodne pro rozhodování per rollam, klíčové je správné nastavení procesu ještě před jeho zahájením. Z praxe se osvědčuje zejména:

1. Ověřit, že režim lze použít

U s.r.o. je per rollam možné, pokud jej společenská smlouva nevylučuje (§ 175 odst. 1 ZOK).
U a.s. pouze tehdy, připouštějí-li jej stanovy (§ 418 odst. 1 ZOK).

2. Správně rozeslat návrh rozhodnutí

Návrh musí být zaslán všem společníkům nebo akcionářům na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo akcionářů nebo způsobem určeným společenskou smlouvou či stanovami (§ 175 odst. 1 ZOK; § 418 odst. 1 ZOK).

3. Obsah návrhu = klíčová část procesu

Návrh musí vždy obsahovat:

  • samotný text rozhodnutí (u a.s. včetně odůvodnění – § 418 odst. 2 ZOK),
  • lhůtu pro vyjádření (jinak 15 dní – § 175 odst. 2, § 418 odst. 2 ZOK),
  • všechny podklady potřebné pro rozhodnutí.

Co není součástí návrhu při rozeslání, nelze v průběhu procesu napravit.

4. Počítat s „tichým nesouhlasem“

Nevyjádří-li se společník nebo akcionář ve lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí (§ 176 odst. 1 ZOK; § 419 odst. 1 ZOK). Většina se počítá z celkového počtu hlasů, nikoliv z hlasujících (§ 176 odst. 2 ZOK; § 419 odst. 3 ZOK).

5. Ohlídat formu rozhodnutí

Vyžaduje-li zákon veřejnou listinu, musí mít tuto formu již návrh rozhodnutí a zároveň i vyjádření společníků nebo akcionářů — tedy s úředně ověřenými podpisy (§ 175 odst. 3 ZOK; § 419 odst. 2 ZOK; § 418 ZOK).

6. Nezapomenout na oznámení výsledku

Přijaté rozhodnutí (včetně dne přijetí) musí být bez zbytečného odkladu oznámeno všem společníkům nebo akcionářům (§ 177 ZOK; § 420 ZOK). Rozhodnutí je přijato buď doručením posledního vyjádření, nebo marným uplynutím lhůty, pokud je dosaženo potřebné většiny.

Co si z toho odnést

Alternativy ke svolání valné hromady umožňují rozhodovat rychleji, ale nejsou jednodušší. Platí přesný opak: čím méně formalit při svolání, tím vyšší nároky na správnost formy, podkladů a dokumentace. Chybně zvolený režim může zpochybnit i ekonomicky zásadní rozhodnutí.

V příštím díle se zaměříme na samotné formy konání valné hromady – prezenční, online a jejich praktické využití.

Autorkou textu je právní poradce a partnerka skupiny Hills Jana Polák Dudychová.

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

  • 27. 4.  Důvěra v ekonomiku odráží nejistotu podnikatelů a obavy domácností

    Souhrnný indikátor důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně snížil o 0,8 bodu na 101,3 při rozdílném vývoji obou jeho složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal na své březnové úrovni (100,4), indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 106,0.

    „Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v dubnu meziměsíčně nezměnila. Mnohé podnikatele dlouhodobě limituje nedostatečná poptávka a v některých odvětvích také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ještě výraznější bariérou růstu produkce než doposud se stává i zhoršující se geopolitická situace, která má mimo jiné výrazný vliv na rostoucí ceny vstupů,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila. 

    Domácnosti se totiž obávají zhoršení hospodářské situace v Česku i své vlastní finanční situace. Negativně lze přitom hodnotit i výrazně vyšší obavy z dalšího růstu cen, jejichž příčinou je hlavně současná geopolitická situace. Více podrobností najdete na webu ČSÚ.

  • 22. 4.  Moody’s zvyšuje rating J&T Banky

    Agentura Moody’s ve zprávě z 21. dubna 2026 zvýšila rating dlouhodobých vkladů J&T Banky z Baa2 na A3 a rating seniorních nezajištěných závazků z Baa3 na Baa2. Výhled ratingu dlouhodobých vkladů banky zůstává pozitivní, výhled seniorních nezajištěných závazků je stabilní. Zvýšení ratingu odráží stabilně se zlepšující finanční výkonnost banky, rozšiřování obchodních aktivit a s tím související diverzifikaci provozních výnosů, podpořenou setrvalým a udržitelným nárůstem významu neúrokových výnosů banky, především z dynamicky rostoucí správy majetku.

    J&T Banka v uplynulém roce navázala na úspěšné výsledky hospodaření posledních let a uzavřela rok 2025 s historicky nejvyšším konsolidovaným čistým ziskem ve výši 6,5 miliardy korun (+3,2 % meziročně). Dařilo se jí ve všech hlavních oblastech podnikání, v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a správě majetku.

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Meta představuje nový AI model Muse Spark

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví