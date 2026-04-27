Kolik vám vydělá bateriové úložiště? Rozhodují 3 faktory

Finanční ředitelé donedávna stáli před neřešitelným dilematem: fixovat cenu elektřiny a riskovat přeplacení, nebo jít do spotových cen a nést riziko extrémních výkyvů. Energetika byla nákladová položka, kterou bylo nutné „nějak ustát“ – často na úkor marže i predikovatelnosti cashflow.
Dnes se situace mění. Velkokapacitní bateriová úložiště (BESS) přinášejí třetí cestu – aktivní řízení energie. Výkyvy cen už nepředstavují hrozbu, ale obchodní příležitost.
Energie jako nové aktivum
V době nízkých nebo dokonce záporných cen firmy energii nakupují a ukládají, při špičkách ji využívají nebo prodávají. Výsledkem je stabilnější cashflow, vyšší kontrola nad náklady a nový zdroj výnosů. Klíčem je ale správně nastavit parametry řešení tak, aby investice dávala ekonomický smysl.
„Univerzální doporučení neexistuje. U každého podniku rozhoduje několik proměnných – od charakteru provozu přes velikost technologie až po funkce řízení,“ upozorňuje Jan Polách, obchodní ředitel společnosti Xenium Europe.
Charakter provozu: stejná technologie, jiná návratnost
Z pohledu CFO je rozhodující návratnost investice. A ta se u bateriových úložišť zásadně liší podle konkrétního provozu – zejména podle průběhu spotřeby, práce se špičkami nebo míry vlastní výroby.
Případová studie Xenium Europe ukazuje, že i v rámci jednoho podniku se mohou výsledky lišit. U několika analyzovaných provozů jedné společnosti – významného českého výrobce a dodavatele ve stavebnictví – dosahovala baterie o kapacitě 450 kWh a výkonu 220 kW ročního přínosu zhruba 600–700 tisíc Kč, v závislosti na lokalitě umístění. Návratnost tak oscilovala mezi 5 až 6 lety.
Vzorová kalkulace úspor a návratnosti pro několik provozů klienta společnosti Xenium Europe:
„Největší rozdíly nevidíme v technologii, ale v chování konkrétního provozu. Stejné řešení může mít v jednom závodě návratnost pět let a v jiném o rok více. Pořád se ale pohybujeme v ročních úsporách v řádu vyšších stovek tisíc korun ročně, takže investice do úložiště nebo vlastní elektrárny se klientovi jednoznačně vyplatí – jen je třeba vždy posoudit úměru výnosů vůči investici,“ vysvětluje Polách.
Velikost technologie: optimalizace místo maximalizace
Na českém trhu často používaný intuitivní přístup „čím větší baterie, tím lepší výsledek“ v praxi často nefunguje. Vyšší kapacita sice zvyšuje absolutní výnos, ale zároveň zvyšuje CAPEX – a návratnost se může zhoršit.
Analýzy prokazují, že klíčová je efektivita investovaného kapitálu, nikoli maximální výkon. „Rozhodování musí stát na tvrdých datech. Na základě detailní analýzy spotřeby v patnáctiminutových intervalech umíme přesně spočítat, jaká konfigurace přinese nejvyšší ekonomický efekt. Předimenzovat projekt není účelné,“ říká Polách.
Zásadní roli hraje také kvalita technologie. Xenium Europe proto využívá bateriové systémy značky Huawei, které zajišťují vysokou životnost, stabilní výkon a minimální provozní rizika – což je pro finanční plánování klíčové. Na tyto technologie se u nás ostatně spoléhají i giganti typu ČEZ.
Nastavení funkcí: kde vzniká skutečný výnos
Samotná baterie ještě nevydělává. O ekonomickém přínosu rozhoduje to, jaké funkce firma využije a jak efektivně je bude řídit.
BESS generuje hodnotu třemi hlavními způsoby:
- Snižuje náklady – nákup levné energie/ukládání elektřiny z vlastního zdroje a její využití při špičkách
- Optimalizuje fixní platby – snížení rezervované kapacity (peak shaving)
- Vytváří nové příjmy – obchodování na trhu nebo služby výkonové rovnováhy
Další benefity zahrnují možnost záložního napájení v případě výpadku, což zejména u vybraných provozů může být klíčovou funkcí.
Zásadní je přitom kvalita řízení. Xenium Europe spolupracuje se společností Volteon, jejíž EMS systém dokáže v reálném čase predikovat ceny, spotřebu i výrobu a optimalizovat provoz baterie.
„Právě řízení dnes rozhoduje o tom, zda baterie generuje jednotky, nebo desítky procent ročního výnosu. S kvalitním EMS se úložiště stává aktivním finančním nástrojem,“ doplňuje Polách.
Kdo řídí energii, řídí náklady i výnosy
Díky pokročilé simulaci lze dnes předem spočítat očekávané úspory, výnosy i návratnost – a nastavit optimální konfiguraci řešení pro konkrétní provoz.
Energetika se tak z nákladové položky stává aktivně řízenou finanční disciplínou. Firmy, které zůstanou pasivní, budou dál nést volatilitu trhu. Ty, které ji začnou řídit, ji promění ve zdroj konkurenční výhody.
Každý měsíc bez optimalizace přitom znamená zbytečně vyšší náklady a nevyužitou příležitost generovat dodatečný výnos.
