Konec éry „datlování“. Účetní jako strategický analytik

Podle dat Svazu účetních ČR se počet samostatných účetních od roku 2018 trvale snižuje. Firmy je sice stále hledají, ale narážejí na omezenou nabídku. Výsledkem je rostoucí tlak na mzdy a postupný přesun účetnictví z firem do specializovaných kanceláří. Ty se tak budou stále více dostávat do popředí.
Jejich outsourcingové služby jsou totiž pro firmy ideálním řešením – dokážou efektivně kombinovat špičkovou odbornost a analytickou podporu s automatizovanými procesy. Kritická situace ovšem zůstává u mzdových účetních, kterých je na trhu práce dlouhodobě nedostatek, primárně kvůli vysoké legislativní složitosti oboru.
Kdo nahradí odcházející účetní?
Jedním z nejcitlivějších bodů trhu práce je schopnost vzdělávacího systému vychovávat dostatek nových odborníků. Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, jako hlavní zdroj vysoce kvalifikovaných účetních, vykazuje sice stabilní, avšak pro potřeby trhu s více než 17 tisíci významnými účetními jednotkami, nedostatečný přísun absolventů.
Velmi nízká nezaměstnanost absolventů účetních a finančních oborů (dlouhodobě pod 1,5 %) potvrzuje, že trh mladé talenty absorbuje velmi rychle, mnohdy ještě během studia. Zájem mladých o obor však neodpovídá poptávce a počet nováčků v oboru je tak nízký. Situaci navíc komplikuje demografický odliv zkušených účetních do důchodu, což personální deficit dále prohlubuje.
Nový profil úspěšného profesionála
Trh se nachází v nerovnováze. Firmy poptávají účetní, ale nabídka zkrátka nestačí. Nejde totiž jen o počet lidí, ale především o jejich specifický profil. Největší zájem je o experty, kteří ovládají digitální účetnictví, rozumějí automatizaci, cloudovým nástrojům a datové analytice.
Tradiční „datlování“ tak rychle ustupuje do pozadí. Žádáni jsou ti účetní, kteří umějí zpracovávat podklady pro daně, reporting, kalkulace, controlling, ale také výsledky interpretovat a přetavit do informací klíčových pro strategické řízení firmy.
Budoucnost patří technologické odbornosti
Digitalizace nemění účetnictví jen okrajově, ale od základů, současně otevírá prostor pro ty, kteří dokáží propojit ekonomické a daňové znalosti s IT gramotností a poradenstvím. Naopak účetní, kteří uvíznou u úzce pojaté rutiny, mohou v příštích letech čelit klesající poptávce i tlaku na snižování ceny své práce.
Pro firmy a vzdělávací instituce z toho vyplývá jasná výzva – kdo dnes investuje do moderních systémů a rozvoje digitálních dovedností, získá do budoucna konkurenční výhodu. Kdo naopak tento posun podcení, riskuje, že zůstane na okraji oboru, který se transformuje rychleji než kdy dříve.