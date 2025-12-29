Konec hybridních iluzí. Home office už není benefit, ale zásadní podmínka udržení zaměstnanců

Výpověď a změnu dresu zaměstnavatele by si kvůli práci z domova vybrala pětina dotázaných, nespokojenost a menší angažovanost by byla reakcí další šestiny. „Při dlouhodobém nedostatku lidí na trhu práce je to silný signál, že home office už není jenom benefit,“ říká šéf agentury Předvýběr.CZ František Boudný.
Na druhou stranu víc než třetina zaměstnanců říká, že by to pro ně nebyl důvod ke změně a devětadvacet procent by si v takovém případě řeklo o zvýšení mzdy nebo jinou kompenzaci. „Do jisté míry data vypovídají o konci romantické fáze hybridního modelu, kdy si obě strany věřily. Dnes vládne pragmatismus ‒ zaměstnavatelé nevěří, že lidé doma pracují, a zaměstnanci za návrat do kanceláří něco chtějí,“ dodává Boudný.
Firmy lákají lidi zpět na pracoviště
Třetina firem podle respondentů usiluje o návrat lidí na pracoviště, přičemž nejvíce zaměstnanců (59 %) vidí důvod v nedůvěře managementu v efektivitu práce z domova. Hlavní motivací, jak nalákat zaměstnance zpátky na pracoviště, je podle 52 % dotázaných velmi pružná pracovní doba, druhým významným benefitem je dotované a kvalitní jídlo na pracovišti, kterému dávají lidé přednost před stravenkami.
I samotní zaměstnanci přiznávají, že se jim lépe pracuje pod firemní střechou ‒ lepší soustředění zmiňuje téměř 53 % dotázaných, čtvrtina rozdíl mezi prostředími nevidí, dvanáct procent uvádí jako spíš lepší prostředí domov a jen desetina se doma lépe soustředí, protože kancelář je zdrojem rušení jejich koncentrace. Nejčastěji by lidé chtěli strávit na pracovišti tři až čtyři dny pracovního týdne.
Home office šetří čas, kolegové lidem nechybí
Přestože se lidé lépe soustředí na pracovišti, osm z deseti upřednostňuje home office kvůli úspoře času. Průzkum také ukázal, že třetině zaměstnanců vůbec nechybí neformální interakce s kolegy. Ačkoli jen 8 % zaměstnanců vnímá, že práce z domova pro ně znamená zvýšení nákladů (například za energie nebo internet), 63 % jich očekává finanční kompenzaci od zaměstnavatele.
Data pro reprezentativní průzkum v prosinci 2025 sesbírala agentura Talk Online Panel na vzorku 500 pracujících ve věku 18–59 let. Z průzkumu vyplynulo, že z domova jich pracuje 44,2 %.