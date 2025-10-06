Konecta byla oceněna v hodnocení PEAK Matrix® 2025 společnosti Everest Group

Everest Group CXM Services PEAK Matrix® je celosvětově uznávaný srovnávací standard, který hodnotí poskytovatele služeb na základě jejich dopadu na trh a schopnosti poskytovat služby. V hodnocení pro rok 2025 analyzovala společnost Everest Group 35 firem a označila Konectu za jednoho z pěti lídrů v regionu EMEA.
Lídři jsou oceňováni za schopnost uspokojit různorodé potřeby klientů v různých regionech, poskytovat kvalitní vícejazyčné služby, podporovat digitální zákaznickou zkušenost prostřednictvím strategických investic do umělé inteligence a nabízet škálovatelné, inovativní a bezchybné digitální zákaznické zážitky.
Tento úspěch zdůrazňuje inovativní přístup společnosti Konecta k řízení CX, který je založen na hybridním agentském rámci, jenž kombinuje personalizované AI agenty a multiagentní interakční model. Společnost vyvinula škálovatelnou generativní platformu umělé inteligence pro tvorbu a správu řešení na míru, přičemž zachovává lidskou účast podporovanou vlastními AI akcelerátory. Díky vícejazyčnému personálu, který poskytuje služby ve více než 30 jazycích, včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, portugalštiny, češtiny a turečtiny, se Konecta profiluje jako důvěryhodný globální partner.
„Opětovné uznání jako lídra v CXM PEAK Matrix® společnosti Everest Group odráží neochvějné odhodlání společnosti Konecta k inovacím a excelenci,“ uvedl Nourdine Bihmane, generální ředitel společnosti Konecta. „Naše zaměření na agentskou umělou inteligenci, digitální řešení a špičkové odborníky nám umožňuje redefinovat CX ve velkém měřítku a zároveň přinášet našim klientům měřitelnou hodnotu.“
„Konecta poskytuje CX služby založené na umělé inteligenci v celém regionu EMEA, přičemž se opírá o více než 45 000 zaměstnanců na plný úvazek, vícejazyčný tým ovládající více než 25 jazyků a silnou kombinaci nearshore a onshore kapacit v klíčových zemích, jako jsou Brazílie, Turecko, Madagaskar, Spojené království, Francie a Itálie. Obsluhuje klienty v oblastech telekomunikací, BFSI, maloobchodu, energetiky a veřejných služeb,“ uvedl David Rickard, partner společnosti Everest Group. „Díky své digitální divizi Konecta Digital, generativním AI nástrojům jako Insights, Co-pilot a Auto-pilot a hybridnímu agentskému modelu, který umožňuje personalizované interakce se zákazníky prostřednictvím více agentů, dokáže Konecta poskytovat CX služby ve velkém rozsahu. Podpořena transformační strategií Katalyst 2028 a silnou zpětnou vazbou od klientů v oblastech kvality služeb, provozní excelence a řízení vztahů si Konecta upevnila svou pozici lídra v hodnocení PEAK Matrix® 2025 – EMEA od společnosti Everest Group v oblasti řízení zákaznické zkušenosti (CXM),“ dodal Rickard.
Originnál zprávy lze stáhnout zde.
O společnsoti Konecta
Konecta je přední globální a inovativní poskytovatel služeb v oblasti outsourcingu zákaznických procesů. S více než 120 000 zapálenými zaměstnanci, kteří komunikují ve 30 jazycích na 4 kontinentech a ve 26 zemích, se Konecta zaměřuje na specifické potřeby a příležitosti jednotlivých odvětví. Nabízí široké portfolio komplexních řešení pro správu zákaznických vztahů – od akvizice a retence zákazníků, přes zákaznický servis a technickou podporu, až po inkaso pohledávek. To vše na základě udržitelného obchodního modelu. Její služby stojí na hlubokých odborných znalostech v oblasti zákaznické zkušenosti, řízení procesů, digitálních řešení a nejmodernějších technologií. Se sídlem v Madridu dosahuje Konecta globálních příjmů přibližně 2 miliardy EUR a spolupracuje s více než 500 klienty včetně nejvýznamnějších značek v oblasti telekomunikací, energetiky, bankovnictví, mobility, maloobchodu a e-commerce.