Konflikt na Blízkém východě zvyšuje důraz firem na bezpečnost. Česko může poskočit v globálním žebříčku

Konflikt na Blízkém východě může změnit globální mapu lokalit, kde mezinárodní firmy umisťují a rozvíjejí centra IT a podnikových služeb. Země jako Bahrajn či Egypt, které ještě loni figurovaly v TOP 30 žebříčku The Hackett Group, kvůli rostoucím bezpečnostním rizikům ztrácejí na atraktivitě. Naopak země střední Evropy díky své stabilitě, bezpečnosti a schopnosti zajistit kontinuitu provozu dále posilují.

Česká republika by se dokonce ve zmíněném žebříčku mohla podle aktuálních odhadů ABSL posunout ze současného 34. místa zhruba o pět příček výše.

Střední Evropa jako bezpečná lokalita

Podle asociace ABSL se rozhodování globálních firem posouvá od otázky „kde je to nejlevnější“ k otázce „kde je to nejstabilnější, nejbezpečnější, nejlépe řiditelné a dlouhodobě udržitelné“. Tento posun potvrzují i mezinárodní srovnání společnosti The Hackett Group, která atraktivitu lokalit pro centra IT a podnikových služeb dlouhodobě sleduje.

Země Blízkého východu v tomto ohledu v posledních letech výrazně posilovaly svou pozici a přitahovaly významné objemy zahraničních investic i pracovní síly. Například Egypt nebo Bahrajn se podle žebříčku společnosti The Hackett Group řadily mezi TOP 30 nejatraktivnějších lokalit světa. Současná eskalace napětí však tento trend zpochybňuje a zvyšuje nejistotu pro firmy i zaměstnance. Nedávný incident, kdy íránské revoluční gardy hrozily útokem na americké technologické firmy, ukazuje, že bezpečnostní hrozby pro podniky v regionu nejsou teoretické, ale reálné.

Jak to bude s inflací? Nejbližších čtrnáct dní rozhodne Přečtěte si také:

Kromě investičních rozhodnutí sledujeme také změny v chování talentů. Někteří zahraniční odborníci v regionu zvažují návrat domů nebo hledají příležitosti jinde. Firmy reagují omezením služebních cest a přesunem práce do bezpečnějších lokalit. Nejistota na Blízkém východě tak už není jen hypotetická, ale má konkrétní dopad na firmy i jejich talenty,“ doplňuje výkonný ředitel ABSL Jonathan Appleton s tím, že současná situace nahrává zemím střední Evropy.

Česko může posílit v globálním žebříčku atraktivity

Tento posun se promítá i v rostoucím zájmu globálních firem o stabilnější evropské lokality. Země jako Česko, Polsko nebo Maďarsko tak posilují svou roli vyspělých hubů pro IT a podnikové služby, které zajišťují nejen základní operace, ale i vysoce kvalifikované činnosti v oblasti financí, HR, IT, výzkumu a vývoje či kyberbezpečnosti.

Tento vývoj potvrzují i aktuální data ABSL. Z průzkumu mezi firmami v oblasti IT a podnikových služeb vyplývá, že bezpečnost je pro mezinárodní společnosti hlavním důvodem, proč své pobočky v České republice provozují a dále rozvíjejí. Podle žebříčku The Hackett Group se Česká republika aktuálně umisťuje na 34. místě globálně, přičemž v evropském kontextu patří ke špičce – s více než 400 centry a 200 tisíci zaměstnanci. Právě rostoucí důraz na bezpečnost a stabilitu by jí navíc mohl pomoci posunout se přibližně o pět příček výše.

Silnou pozici Česka potvrzují i data Grafton Recruitment, podle kterých má Česko nejvyšší podíl zaměstnanců v oblasti podnikových služeb na celkovém počtu obyvatel ze sledovaných zemí.

Čím víc práce rukama, tím větší frustrace. Index odhalil hluboký rozkol na trhu práce Přečtěte si také:

„Česká republika má v rámci regionu mimořádně silnou pozici. Podíl zaměstnanců v oboru podnikových služeb se zde blíží 2 % populace, což je výrazně více než například v Polsku, kde jde přibližně o 1 %, nebo v Rumunsku, kde je tento podíl ještě nižší. To ukazuje, že Česko už dnes není jen nákladově efektivní lokalitou, ale především vyspělým trhem s dostatkem kvalifikovaných talentů, který dokáže absorbovat i komplexnější role,“ říká šéf Grafton Recruitment Martin Malo.

Odolnost v praxi

Rostoucí důraz na stabilitu a bezpečnost se zároveň promítá i do fungování samotných center podnikových služeb, kde se klíčovým prvkem stává odolnost. Pokud zůstává pouze na papíře a není součástí reálného provozního modelu, může být chod společnosti výrazně ohrožen.

Firmy dnes musí počítat s tím, že výpadky a narušení provozu nejsou výjimkou, ale novou realitou. Nestačí mít připravený plán. Klíčové je mít odolnost skutečně zabudovanou do každodenního fungování. To v praxi znamená větší diverzifikaci a decentralizaci, tedy rozdělení aktivit do více zemí. S tím souvisí i schopnost rychle přesouvat aktivity mezi lokalitami,“ vysvětluje Appleton a dodává, že zásadní je také budování záložních IT systémů, snížení závislosti na jednom dodavateli a schopnost rychle reagovat na výpadky či náhlé změny.

Retenční bonusy selhávají. Polovina zaměstnanců chce výrazné navýšení mzdy Přečtěte si také:

Klíčové je podle něj nejen plánovat, ale také testovat scénáře a průběžně odstraňovat slabá místa. Role lídrů podnikových služeb tak vedle inovační agendy stále častěji zahrnuje i koordinaci krizových situací a zajištění kontinuity provozu v čím dál méně předvídatelném prostředí.

Mohlo by vás zajímat

  • 9. 4.  Průmysl si v únoru vedl obstojně

    Objem tuzemské průmyslové výroby v únoru vykázal meziměsíční nárůst o 1,3 %, což znamená meziroční zvýšení taktéž o 1,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,6 %, a to hlavně díky růstu těch ze zahraničí, zatímco ty tuzemské mírně poklesly. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,1 %, jejich průměrná mzda naopak vzrostla o 6,6 %.

    „Průmyslový sektor si v únoru nevedl špatně navzdory tomu, že jeho meziroční výsledek zhoršoval pokles v odvětví výroby a rozvodu energií. Zde patrně sehrála roli skutečnost, že letošní únor byl oproti tomu loňskému o něco teplejší,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil a dodává, že pro nadcházející období předstihové indikátory naznačovaly růst výrobní aktivity a v průmyslovém sektoru sílil optimismus ohledně budoucího vývoje.

    Tuto naději nicméně otestuje válka v Iránu a její dopad na cenu a dostupnost některých výrobních vstupů. „Za předpokladu uklidnění situace na Blízkém východě počítáme v letošním roce s meziročním růstem průmyslové produkce v okolí 1 %,“ uzavírá Hradil.

  • 7. 4.  Počet firem využívajících daňovou podporu výzkumu a vývoje klesl

    Za rok 2024 využilo daňový odpočet na výzkum a vývoj 721 soukromých podniků, nejméně od roku 2010. Díky této nepřímé veřejné podpoře přesto firmy ušetřily nejvíce finančních prostředků od roku 2005, kdy byla tato pobídka v Česku zavedena.

    Využívání daňové podpory výzkumu a vývoje se výrazně liší podle vlastnictví a velikosti podniků. Jestliže v případě domácích podniků tuto možnost za rok 2024 využila čtvrtina firem provádějících výzkum a vývoj, tak v případě firem pod zahraniční kontrolou to byla třetina,“ uvedl Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

  • 7. 4.  Inflace se vrací ke dvojce

    Podle předběžného odhadu ČSÚ se meziroční inflace v březnu zvýšila z předchozích 1,4 % na 1,9 %. Stojí za tím především zdražování PHM. Od začátku války v Perském zálivu nafta zdražila zhruba o 15 korun, benzín o osm. V březnové inflaci není ještě započteno celé toto navýšení, takže jeho efekt uvidíme i v dubnu. Navíc březnovou inflaci zabrzdily do značné míry potraviny, které zlevňují už řadu měsíců za sebou.

    „Je otázka, jak v nových nákladových podmínkách může tento trend pokračovat. Nejde totiž jen o PHM, které spotřebovává zemědělství, ale také i zvýšené náklady na elektřinu a plyn. Postupně pak i hnojiva používaná v zemědělství,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že dubnová inflace už bude nad dvojkou, protože doběhne ještě efekt zdražování PHM a začne být vidět i zvyšování ceníků energetických společností.

    „Vše se ale odvíjí od délky a šířky konfliktu v Zálivu, který zatím nebere žádného konce. Pokud se letos udrží inflace pod trojkou, bude to možné považovat úspěch,“ uzavírá Dufek.

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Vyšel Computertrends 4/2026

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar