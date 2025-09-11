CFOtrends  »  Krachy firem v Česku zrychlují. Nejvíce mizí obchody a stavební společnosti

Krachy firem v Česku zrychlují. Nejvíce mizí obchody a stavební společnosti

Jana Chuchvalcová
Včera

Bankrot, krach, krize
Autor: Shutterstock
Za prvních osm měsíců letošního roku v Česku zbankrotovalo 519 obchodních společností. Oproti stejnému období loňského roku je to o 10 % více. Soudy ve stejném období přijaly 743 insolvenčních návrhů, meziročně jich bylo o 5 % více. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Počet firem, které od ledna do konce srpna vyhlásily bankrot, byl letos zhruba na úrovni roku 2017, kdy jich bylo jen o tři více. Výrazně vyšší počet byl naposledy v roce 2016, kdy za osm měsíců zbankrotovalo 601 firemi,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Letošní meziroční dynamika růstu počtu bankrotů je však podle jejích slov značně vyšší než v minulém roce. Zvyšuje se i podíl úvěrů, které firmy řádně nesplácejí. Objem jejich úvěrů se zvyšuje o něco rychleji, než rostou vklady obchodních společností. Stále je však objem firemních úvěrů nižší než objem jejich vkladů a mezera mezi oběma ukazateli se nezužuje. Existují však značné rozdíly mezi odvětvími i mezi kraj,“ dodává.

Nejčastější oběti firemních krachů

Více než dvě pětiny ze všech firem, které do konce srpna vyhlásily bankrot, sídlily v Praze (228). Druhý nejvyšší počet bankrotů se značným odstupem vyhlásily soudy v Jihomoravském kraji (89) a v Moravskoslezském kraji (36).

Oproti prvním osmi měsícům loňského roku se počet firemních bankrotů nejvíce zvýšil v Plzeňském kraji, a to o 88 % na 15. V Ústeckém kraji se počet firemních bankrotů zvýšil o 71 % na 24. Zhruba o polovinu se jejich počet zvýšil v Jihomoravském kraji, na který připadlo 17 % ze všech letošních firemních bankrotů.

Nejrychleji se počet firemních bankrotů snížil v Jihočeském kraji, kde za prvních osm měsíců roku meziročně klesl o třetinu na 12. O 29 % se jejich počet snížil v Pardubickém kraji a o pětinu klesl v Karlovarském kraji.

Z jednotlivých odvětví do konce srpna zbankrotovalo jako v předchozích obdobích nejvíce firem, které se věnovaly obchodu (128). Druhý nejvyšší počet byl ve zpracovatelském průmyslu (79), který následovalo stavebnictví (67). Nejvýrazněji se počet bankrotů firem meziročně zvýšil v oboru informační a komunikační činnosti (o 56 %). O 22 % se počet firemních bankrotů zvýšil ve stavebnictví a o 14 % v obchodu. V dopravě a skladování stejně jako v administrativních činnostech, se počet firemních bankrotů meziročně nezměnil.

V osmi měsících letošního roku byl počet bankrotů o 49 vyšší než ve stejném období loňského roku, z toho téměř polovinu tvořily společnosti z oborů obchod a stavebnictví.

Nejohroženější firmy

Za posledních 12 měsíců, tedy v období od loňského září do konce srpna, vykázaly nejvyšší míru bankrotů firmy se sídlem v Jihomoravském kraji, kde na 10 tisíc aktivních společností připadlo 24 bankrotů. V Libereckém kraji to bylo 22 bankrotů a v Ústeckém kraji 20 bankrotů na 10 tisíc subjektů na trhu. 

Naopak v Plzeňském kraji připadlo na 10 tisíc společností pouze sedm bankrotů a v Jihočeském kraji to bylo devět bankrotů. Ve Středočeském kraji a v kraji Vysočina připadlo na 10 tisíc firem na trhu shodně 10 bankrotů. Roční míra bankrotů v České republice je nízká, v posledních 12 měsících dosahovala 0,2 %.

David vs. Goliáš v éře AI. Startupy drtí datová a infrastrukturní převaha technologických gigantů

David vs. Goliáš v éře AI. Startupy drtí datová a infrastrukturní převaha technologických gigantů

Od loňského září do konce srpna byly bankrotem nejohroženější firmy z oboru doprava a skladování, kde na 10 tisíc registrovaných společností připadlo 23 bankrotů, ve zpracovatelském průmyslu 19 a ve stavebnictví 17. Naopak nejnižší míra bankrotů byla u firem, které se věnují vzdělávání, kde připadly na 10 tisíc subjektů pouze dva bankroty. Ve zdravotní a sociální péči to byly tři bankroty na 10 tisíc firem na trhu. Z významněji zastoupených odvětví pak nízkou míru bankrotů vykazuje odvětví informační a komunikační činnosti.

Jana Chuchvalcová

