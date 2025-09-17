CFOtrends  »  Kyberútok může ochromit i finance. Připravte se

Kyberútok může ochromit i finance. Připravte se

Dnes

Ransomware, AI-malware i útoky na dodavatelský řetězec. Na konferenci Cyber Security zjistíte, jak ochránit data, reputaci i finanční stabilitu firmy.

Kybernetické prostředí se dnes mění rychleji než kdykoliv předtím. Přicházejí nové typy hrozeb jako AI-generované malwary, deepfake phishing a další personalizované podvody nebo Ransomware-as-a-Service (RaaS). Útoky na dodavatelské řetězce tak ohrožují celé ekosystémy a deepfake podvody poškozují reputaci firem.

Jak se připravit na kybernetické útoky, jak je přežít a jak z celé situace vyjít silnější? To bude tématem konference Cyber Security 2025, která nabídne praktické nástroje pro efektivní ochranu vašich dat, systémů a reputace.

Spolu s odborníky na kyberochranu se sejdeme 16. října 2025 v Konferenčním centru City v PrazeDo 30. září můžete vstupenky pořídit za zvýhodněnou cenu Early Bird.

Témata, která na Cyber Security 2025 zazní:

Program nabídne pestrý mix technologií, legislativy i lidského faktoru – vše, co dnes tvoří pevnou obranu proti moderním kyberhrozbám.

  • Ochrana dat a příprava na kvantovou éru

Petr Kunstát z Thales vysvětlí, jak chránit citlivá data v cloudu i hybridních prostředích a proč je nutné připravit se na příchod kvantových počítačů, které mohou prolomit tradiční šifrování.

Experti z FreeDivision se podělí o zkušenosti s nasazováním bezpečnostních opatření napříč různými prostředími a nabídnou praktické tipy, jak udržet kontrolu nad daty i při rychlém růstu firmy.

  • Ochrana dodavatelského řetězce

Útočníci stále častěji směřují k velice zranitelnému místu – dodavatelskému řetězci. Jak ochránit firemní infrastrukturu i klienty, o tom všem budou mluvit Eva Varadyová a Libor Kovář z ARTIN.

  • AI a automatizace v kyberobraně

Pavel Škorpil z Bitdefender ukáže, jak lze pomocí umělé inteligence a automatizace snížit útočnou plochu až o 95 % a rychleji detekovat hrozby.

  • Identita jako klíč k bezpečnosti

Martin Haller z PATRON-IT předvede, jak v Entra ID a Microsoft 365 odhalovat kompromitované účty, číst signály ohrožení a včas reagovat, aby se útočníci nedostali k vašim datům.

  • Nová legislativa: NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti

Jana Pattynová z Pierstone představí hlavní změny, které nový zákon přinese, a jejich dopady na firmy a instituce.

Petr Kopřiva z NÚKIB naváže konkrétním pohledem na regulaci dodavatelů IT služeb a digitální infrastruktury i dopady na kritickou infrastrukturu.

  • OSINT a právo

Milan Listík z LISTIK LEGAL upozorní na právní hranice využívání veřejně dostupných informací, ukáže příklady z praxe a vysvětlí, jak se vyhnout průmyslové špionáži při investigaci i soudních sporech.

  • Lidský faktor a firemní odolnost

Aleš Špidla připomene, že kybernetická bezpečnost není jen technická otázka, ale i otázka přežití firmy, a že útoky mohou ohrozit reputaci i obchodní kontinuitu.

Martin Charvát z Úřad vlády ČR pak ukáže, jak motivovat zaměstnance, aby byli součástí obrany, nikoli slabinou.

Internet InfoAutor: Internet Info

Připojte se k odborníkům na konferenci Cyber Security 2025 16. října 2025 a získejte v Konferenčním centru City v Praze praktické nástroje a strategie pro ochranu vašich dat, systémů a využívání AI v kyberobraně.

Cyber25

Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat

Stříbrní partneři akce jsou FreeDivisionIS4 securityThales, dalšími partnery jsou ARTIN a ANECT. Produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou CFOtrendsCIOtrendsCom­putertrendsChanneltrends a Se­curitytrends.

Krátce

  • 16. 9.  Novou CEO Direct Fondee je Laureen Höllge, bývalá COO a tvář expanze na Slovensko

    Direct Fondee má od září novou CEO. Stává se jí Laureen Höllge, spoluzakladatelka startupu Mamio a předchozí provozní ředitelka Direct Fondee. Spoluzakladatelé této investiční platformy, Eva a Jan Hlavsovi, zůstávají součástí skupiny Direct. Eva se v rámci Direct Fondee zaměří na další rozvoj platformy a Jan bude součástí investičního pilíře skupiny Direct.

    V předchozí roli provozní ředitelky Fondee, stála Laureen za řadou klíčových projektů – od úspěšného vstupu na slovenský trh až po aktivity, které podporují finanční gramotnost a zapojují více žen do investování. Na nové CEO oceňuje spoluzakladatelka Direct Fondee Eva Hlavsová především schopnost spojit strategické myšlení s citem pro značku a klienty: „Laureen má unikátní kombinaci strategického uvažování a schopnosti budovat vztahy. Umí vidět daleko dopředu, ale zároveň naslouchat lidem a rozumět jejich potřebám. Jsem ráda, že právě ona povede Direct Fondee do další kapitoly.“

    Laureen Höllge působila před nástupem do Direct Fondee v poradenské společnosti Boston Consulting Group, vedla neziskovou organizaci Discover a spoluzaložila startup Mamio. Vystudovala Yale-NUS College a Central European University.

  • 15. 9.  WOOD & Company s novým wealth manažerem Janem Cepákem

    Tým wealth managementu ve finanční skupině WOOD & Company rozšiřuje Jan Cepák. Jako zkušený odborník s dlouholetou praxí v investičním bankovnictví a správě portfolií se bude věnovat řízení portfolií pro kvalifikované a institucionální klienty s působností v Brně a okolí.

    Jan Cepák získával své předchozí zkušenosti například ve společnosti Patria Finance a v Komerční bance, kde působil více než 16 let na různých pozicích. Mezi jeho klienty patřily vedle movitých individuálních investorů i významní institucionální klienti jako třeba Generali, AXA, Allianz, Conseq, J&T nebo family offices. Inicioval a zároveň se podílel na vytvoření aplikace online portfolia pro Komerční banku. Jan má magisterský titul ze Sociálně ekonomické faktulty Univerzity J. E. Purkyně a může se pochlubit řadou certifkátů z Fin academy zaměřených na bankovní a investiční služby.

  • 12. 9.  Markéta Vrbasová z Knight Frank povýšila z vedoucí industriálního týmu na partnera

    Realitně poradenská společnost Knight Frank oznámila povýšení Markéty Vrbasové do pozice Partner. Do firmy nastoupila před čtyřmi lety s úkolem vybudovat nové oddělení Industrial & Logistics Agency. Dnes vede respektovaný tým, který je partnerem řady významných společností a přináší klientům komplexní řešení v oblasti pronájmu průmyslových a logistických nemovitostí.

    Za poslední čtyři roky se podílela na řadě významných transakcí. K těm nejúspěšnějším patří zajištění pronájmu pro společnosti HOPI, Vitesco a logistickou firmu Fiege. Její profesionalita a schopnost dlouhodobě rozvíjet vztahy byly oceněny dvěma předními industriálními developery, od nichž získala titul Agent roku.

Další krátké zprávy

