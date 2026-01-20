CFOtrends  »  Kyberzločinci vydírali v prosinci o 60 % více společností než před rokem

Kyberzločinci vydírali v prosinci o 60 % více společností než před rokem

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Kyberzločiny ve světě
Autor: Check Point Software Technologies (publikováno se svolením)
Loni v prosinci čelila každá společnost v průměru 2 027 kybernetickým útokům týdně, což představuje meziroční 9% nárůst, jak uvádí zpráva Global Threat Intelligence Report. V Česku to bylo ještě o něco více, přičemž ještě většímu počtu útoků čelí v Evropě už jen Itálie.

V České republice čelila každá společnost v průměru 2 068 kyberútokům týdně, což je velmi podobné jako v listopadu i prosinci minulého roku. Většímu počtu útoků čelí v Evropě jen Itálie (2 299 kyberútoků týdně na jednu společnost). Vysoké riziko hrozí také v Portugalsku (2 020), Izraeli (2 040) nebo Švédsku (1 986).

Největší meziroční nárůst útoků jsme v Evropě zaznamenali v Řecku (o 55 %), Irsku (+42 %) a ve Velké Británii (+39 %). Naopak ve Švýcarsku meziročně počet útoků klesl o 19 %. Vůbec nejmenšímu riziku čelí v Evropě finské společnosti (860 kyberútoků týdně na jednu organizaci),“ říká Tomáš Růžička ze společnosti Check Point Software Technologies.

AI nástroje jsou nadále rizikem

Nejčastěji napadaným odvětvím je vzdělávání s průměrem 4 349 útoků týdně na jednu organizaci, což je meziroční nárůst o 12 %, ale zároveň o více než 300 útoků méně než v listopadu. Podvodníky láká kombinace vysokého počtu uživatelů, zastaralé infrastruktury a omezených zdrojů na zabezpečení. Na druhém místě je vládní sektor (2 666 útoků týdně na jednu organizaci) a na třetím asociace a neziskové organizace, u nichž vzrostl počet útoků meziročně o 56 %. Vůbec největšímu nárůstu útoků čelilo zemědělství, a to o 108 %.

Dezinformace vs. marketing. Jak chránit značku v době hybridních hrozeb? Přečtěte si také:

Dezinformace vs. marketing. Jak chránit značku v době hybridních hrozeb?

Největší počet útoků (3 065) zaznamenaly organizace v Latinské Americe, což je meziroční nárůst o 26 %. Naopak africké společnosti zaznamenaly pokles útoků o 10 %. V Evropě vzrostl jejich počet o 9 % na 1 677.

Každý 27. prompt odeslaný z podnikových sítí představoval v prosinci vysoké riziko úniku citlivých dat. Tento problém se týká 91 % organizací používajících AI nástroje. Průměrný podnikový uživatel vytvořil v prosinci 56 promptů, což ukazuje na zvyšující se závislost na AI platformách. Citlivá podniková data jsou stále častěji nahrávána do generativních AI služeb třetích stran bez adekvátní kontroly a dohledu.

Taktika kyberzločinců

V prosinci 2025 bylo veřejně vydíráno ransomwarovými gangy 945 společností, což je meziroční nárůst o 60 %. 23 % incidentů se týkalo společností v Evropě. Nejvíce zasažen byl sektor obchodních služeb, z něhož pochází 12 % obětí, 11 % obětí bylo z odvětví stavebnictví a strojírenství a podobný počet vydíraných organizací pochází také z průmyslové výroby.

Firmy přehodnocují, kde mají být jejich data doma Přečtěte si také:

Firmy přehodnocují, kde mají být jejich data doma

Nejaktivnější ransomwarovou skupinou byl v prosinci Qilin, který je zodpovědný za 18 % zveřejněných útoků. LockBit5 na druhém místě měl na svědomí 12 % útoků, ale řada incidentů vypadá jako duplikované útoky z minulosti. 

Kyberzločinci někdy zkouší vydírat společnosti staršími úniky dat, protože některé organizace mohou kvůli obavám z následků i tak zaplatit výkupné. Navíc je to i taktika, jak být vidět, přilákat partnery a vytvářet pověst nebezpečného gangu. Třetí nejaktivnější skupinou je Akira, která se zaměřuje na obchodní služby a průmyslové organizace.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 20. 1.  Německý ZEW index je nejvýše za poslední čtyři roky

    Německý ZEW index stoupl v lednu ve složce očekávání na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2021. Výrazně se zlepšila i složka hodnotící současnou situaci. 

    „Prezident ZEW institutu prohlásil, že by rok 2026 mohl představovat bod zvratu. Náladu investorů zlepšuje fiskální balíček, který pomáhá tamnímu průmyslovému sektoru,“ uvádí k aktuálním číslům analytička Komerční banky Jana Steckerová.

  • 20. 1.  Dezinflační tlaky v tuzemské výrobní sféře pokračují

    Vývoj tuzemských cen v primárních okruzích indikuje setrvání utlumených inflačních tlaků ve zboží. Ceny průmyslových výrobců (PPI), včetně sektoru potravinářství a zemědělských výrobců, v prosinci meziměsíčně klesly o 0,2 %, respektive o 2,7 %. Meziročně byl PPI nižší o 2,1 %, ceny zemědělských výrobců klesly výrazněji o 2,7 % y/y.

    Dezinflační tlaky v zemědělské výrobě, potravinářství a nižší dopravní náklady díky levnějším pohonným hmotám indikují nízké cenové tlaky v potravinách. Prosincový vývoj cen ve stavebnictví ale může naznačovat omezené zpomalování růstu imputovaného nájemného, který v prosinci dosáhl 5 % y/y. Zvýšený růst cen tržních služeb (+4 % y/y) zřejmě odráží vyšší poptávku.

  • 19. 1.  Česko loni s pátou nejnižší inflací v EU

    Ty časy, kdy patřila česká ekonomika k nejhorším v oblasti inflace v unii, protože se příliš nevěnovala cenám energií, skončily. „Loni česká inflace dosáhla páté nejnižší hodnoty v rámci celé EU a je tedy jasné, že za námi zůstala většina zemí platících eurem. Pro srovnání, euroizované Slovensko mělo inflaci více než dvojnásobnou ve srovnání s ČR,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    V prosinci česká harmonizovaná inflace zůstala stejně jako v listopadu na úrovni 1,8 %. Přispěl k tomu především vývoj cen zboží a zlevňování energií, přičemž tento trend může ještě letos v úvodu roku pokračovat. Ceny služeb naproti tomu rostly o poznání rychleji. „Výhled pro letošní rok zůstává velmi příznivý. Je pravděpodobné, že česká inflace bude i nadále patřit mezi nejnižší v unii,“ dodává Dufek.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Daň z nemovitých věcí

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Paušální daň OSVČ

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?